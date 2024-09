Garnacho đi bóng trước hàng thủ Crystal Palace

Selhurst Park sẽ chật kín khán giả khi Crystal Palace và Manchester United đối đầu trong vòng 5 Premier League rất được mong đợi vào 21 giờ tối thứ Bảy (21-9). The Eagles vẫn đang hướng đến chiến thắng đầu tiên của họ mùa này. Do đó, họ chắc chắn sẽ chơi hết mình với Quỷ đỏ. Tiền vệ Will Hughes đã khỏe trở lại và hy vọng sẽ được đá chính, trong khi tất cả Trevoh Chalobah, Chadi Riad và Matheus Franca vẫn tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Quỷ đỏ đặt mục tiêu phát huy chiến thắng 3-0 trước Southampton tuần qua. Hôm giữa tuần, khi Crystal Palace thắng 2-1 trên sân Queen Park Rangers ở Cúp Liên đoàn thì Manchester United cũng đè bẹp Barnsley đến 7-0 ở Old Trafford.

Rõ ràng, tiềm lực tấn công của Man United đã cải thiện nhưng không ít chuyên gia quả quyết là họ vẫn sẽ mờ nhạt khi kéo quân đến Selhurst Park, nơi họ không thắng trong 4 trận Premier League gần đây.

Lisandro Martinez đã trở lại để chấn chỉnh hàng thủ, trong khi tất cả Mason Mount, Luke Shaw, Victor Lindelof, Rasmus Hojlund và Tyrelle Malacia vẫn đang trong phòng hồi phục.

Dù Crystal Palace chưa thắng trận nào mùa này, nhà cái vẫn thản nhiên ra tỉ lệ Man United chấp đồng nửa và Crystal Palace lún tiền (chỉ ăn 85). Tỉ lệ này chẳng khác gì đồng banh và Man United lún tiền. Lý do là nếu ra tỉ lệ đồng banh thì chẳng ai đặt vào cửa Crystal Palace, nên phải "đánh lệch tỉ lệ" cho cân bằng. Dù sao thì cũng nên chọn Man United, bởi chính họ mới là đội tạo ra đột biến.

Dự đoán: Manchester United thắng 2-0.

Dù vậy, Crystal Palace chơi khá tốt khi đối đầu các đội bóng lớn. Ở vòng 3, họ từng cầm chân Chelsea 1-1. Mùa trước, Crystal Palace thắng cả 2 trận trước Man United, trong đó có chiến thắng gây sốc với tỉ số 4-0 trên sân nhà.

Vì thế, nếu Rashford và hàng công tiếp tục chơi tốt như 2 trận gần đây, họ mới có cơ hội rời Selhurst Park với 3 điểm!

06-5-2024 Crystal Palace Manchester Utd 4-0 30-9-2023 Manchester Utd Crystal Palace 0-1 04-2-2023 Manchester Utd Crystal Palace 2-1 18-1-2023 Crystal Palace Manchester Utd 1-1 22-5-2022 Crystal Palace Manchester Utd 1-0 05-12-2021 Manchester Utd Crystal Palace 1-0 03-3-2021 Crystal Palace Manchester Utd 0-0