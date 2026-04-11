Soi tỉ số trận Liverpool - Fulham: Chiếc phao cứu sinh Anfield

Alexander Isak (Liverpool) và Wilson (Fulham)

Liverpool đang gặp rất nhiều khó khăn nếu không nói là sa sút tột cùng. Họ chỉ giành được 2 chiến thắng trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường kể từ đầu tháng 3 (1 hòa, 5 thua), và đội bóng vùng Merseyside đã thua cả ba trận gần nhất với tổng tỷ số 1-8.

Sau trận thua thảm hại 4-0 trước Manchester City ở tứ kết FA Cup cuối tuần trước, những khó khăn của Liverpool tiếp tục vào đêm thứ Tư khi thua Paris Saint-Germain 2-0 tại Champions League khiến The Reds ghi nhận chỉ số Bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp nhất dưới thời Arne Slot, người mà cựu hậu vệ Jamie Carragher cho rằng đã "sai lầm nghiêm trọng" trong trận đấu đó.

Liverpool cũng để thua Brighton 2-1 trong trận đấu vòng 31 Premier League trước loạt trận quốc tế. Kể từ vòng đấu thứ 6 (ngày 27-9), nhà đương kim vô địch của Slot đã thua nhiều trận hơn thắng (9) ở giải đấu (10 trận), với 11 đội tích lũy được nhiều điểm hơn họ (34 điểm) trong cùng kỳ.

May mắn thay cho Liverpool, vị trí thứ 5 sẽ đủ để đảm bảo suất tham dự Champions League mùa giải tới và đội bóng của Slot hiện có 7 trận đấu còn lại để duy trì chiếc vé trong tay; họ kém đội hạng 4 Aston Villa 5 điểm và chỉ hơn đội đứng thứ 8 Everton 3 điểm.

Liverpool sẽ tiếp đón Fulham với hy vọng vào sự trợ giúp của Anfield, nơi họ chỉ thua một trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường (8 thắng, 4 hòa). Tuy nhiên, The Reds chưa thắng trong ba lần gặp Fulham gần nhất tại Premier League (2 hòa, 1 thua) và chỉ một lần duy nhất họ trải qua chuỗi trận không thắng dài hơn trước Cottagers (4 trận đấu từ năm 1966 đến 1967).

Sau khi khởi đầu năm 2026 chỉ với hai chiến thắng trong 8 trận Premier League, Fulham đã ăn mừng 3 chiến thắng trong 5 trận gần đây nhất (1 hòa, 1 thua), bao gồm cả chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Burnley đang đứng trước nguy cơ xuống hạng ở vòng 31.

Đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Fulham vẫn nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa giải 2011-12, khi họ chỉ kém top 7 hai điểm và chỉ kém đối thủ Liverpool ở vị trí thứ 5 năm điểm trong 7 trận đấu còn lại.

Fulham phải cải thiện phong độ trên sân khách nếu muốn leo lên bảng xếp hạng: Đội bóng của Silva tự hào sở hữu thành tích sân nhà tốt thứ 5 tại Premier League mùa này (29 điểm), nhưng họ chỉ xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng phong độ sân khách sau khi giành được 15 điểm từ 15 trận đấu, trong đó có 8 trận thua (4 thắng, 3 hòa).

Tiền vệ Alexis Mac Allister đang nỗ lực để được đá chính trong đội hình Liverpool, trong khi thủ môn Alisson vắng mặt vì bị chấn thương, còn tiền đạo Alexander Isak có thể chỉ ra sân từ băng dự bị. Phía Fulham, cả Kevin và Tete đều dự kiến sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, ý kiến mỗi người mỗi khác. Cựu HLV Harry Redknapp bất ngờ đưa ra kết quả hòa 1-1, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn kết quả Liverpool thắng 2-1; cựu tiền đạo Chris Sutton đoán kết quả 2-0. Trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán kết quả hòa 2-2, còn bình luận viên Sky Sport Knows Jones tin vào kết quả ngựa về ngược khi Fulham thắng 1-2.

Dự đoán: Liverpool - Fulham 2-1 (diễn ra lúc 23 giờ 30 - giờ Việt Nam, ngày hôm nay, 11-4)

Đối đầu trực tiếp

Fulham chỉ thắng 2 trong 32 lần làm khách trên sân Liverpool (8 hòa, 22 thua), có thể cần phải thể hiện một màn trình diễn mạnh mẽ hơn trong hiệp hai nếu muốn giành chiến thắng vào thứ Bảy, bởi vì không có đội bóng nào tại Premier League mùa này ghi được nhiều bàn thắng hơn Fulham trong 20 phút cuối trận (18 bàn, ngang bằng với Liverpool).

Điều thú vị là, đội bóng vùng Merseyside đã để thủng lưới 18 bàn trong khoảng thời gian đó, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác.

04-1-2026 Fulham Liverpool 2-2 06-4-2025 Fulham Liverpool 3-2 14-12-2024 Liverpool Fulham 2-2 21-4-2024 Fulham Liverpool 1-3 03-12-2023 Liverpool Fulham 4-3 03-5-2023 Liverpool Fulham 1-0 06-8-2022 Fulham Liverpool 2-2 07-3-2021 Liverpool Fulham 0-1 13-12-2020 Fulham Liverpool 1-1 17-3-2019 Fulham Liverpool 1-2 11-11-2018 Liverpool Fulham 2-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 11/4 23:30 [5] Liverpool vs Fulham [9] 2.125 0 : 1 1/4 1.65 1.80 3 2.075

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là rất lạ lùng khi Liverpool chấp Fulham đến 1 trái 1 rưỡi với giá ăn đủ và thua chỉ 65. Ba ngày sau đó, các hãng điều chỉnh mức chấp thực tế với Liverpool chỉ còn chấp 1 trái, ăn 85 thua 92. Đến chiều qua, tỉ lệ lại thay đổi lần nữa khi Liverpool chỉ còn chấp nửa một, ăn 8 và thua đủ.

Đến trưa nay, tỉ lệ nửa một vẫn giữ nguyên nhưng giá cả đã thay đổi khi Liverpool ăn 85, thua đủ. Rõ ràng, niềm tin vào chủ nhà đã suy yếu dữ dội và có lẽ mức chấp nửa một là hợp lý nhất. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn hấp dẫn hơn vì Fulham hoàn toàn có thể thua ở Anfield.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Liverpool thắng 2-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 8, nhưng sát cạnh bên là kết quả hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 8.3. Niềm tin vào chiến thắng của Liverpool khôn g lớn nên các tỉ số 1-0 và 2-0 chỉ ăn 10, 3-1 ăn 12, còn 3-0 ăn 14. Cơ hội của Fulham không thể xem thường khi cửa thắng 1-2 của đội khách có giá đặt 1 ăn 14, cỏn 0-1 ăn 17.









