"Quỷ đỏ" đã vượt qua Fulham trong trận mở màn mùa giải nhưng Brighton đã chứng tỏ là một đối thủ lớn đối với đội quân của Erik ten Hag vào cuối tuần trước. Man United đặt mục tiêu trở lại đúng hướng càng sớm càng tốt song họ sẽ phải vượt qua một ngọn núi khi đối đầu với đội quân của Arne Slot. Tiền vệ Mason Mount sẽ đủ sức khỏe để tham gia trận đấu, trong khi tất cả Tyrell Malacia, Rasmus Hojlund, Victor Lindelof và Luke Shaw vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Diogo Dalot (Manchester United, trái) tranh bóng với Luis Diaz (Liverpool) trong chuyến du dấu ở Thái Lan

Trong khi đó, Liverpool đặt mục tiêu giữ nguyên thành tích toàn thắng của mình trong mùa giải mới. Dù hệ thống thi đấu của Arne Slot dường như vẫn chưa hoạt động hết công suất, Liverpool vẫn chơi ở phong độ rất cao. Cuộc chuyển giao giữa Klopp sang Slot dường như không làm cỗ máy tấn công của The Kop chệch choạc chút nào và đó là lý do các tín đồ bóng đá Anfield có thể chờ tin chiến thắng từ Old Trafford.

Trên bề mặt của cuộc chiến, Old Trafford là một thách thức với The Kop khi chính huyền thoại Jamie Carragher thừa nhận: "10 lần ghé Old Trafford gần đây, Liverpool chỉ thắng 2 lần". Cựu hậu vệ Man United Gary Neville thì cho rằng "Quỷ đỏ" có thói quen bùng nổ trong những trận đấu lớn, ông dẫn chứng là chiến thắng Liverpool ở chung kết cúp FA đã cứu chiếc ghế của Erik ten Hag mùa qua.

Nhưng khi phân tích sâu vào thực trạng đôi bên, vào đẳng cấp và bản lĩnh cầu thủ, chúng tôi đặt niềm tin vào Liverpool, bởi chính Ten Hag thừa nhận là Arne Slot có lực lượng nhiều kinh nghiệm hơn và gắn kết một thời gian dài hơn phía Man United.

Tỉ lệ trận đấu được niêm yết hôm 30-8 là Liverpool chấp nửa trái và cửa trên lún tiền. Không có nhiều biến động suốt mấy ngày qua, nhưng chọn cửa trên vẫn an toàn hơn vì Liverpool mới thực sự là đội mạnh hơn cũng như M.Salah có thói quen phá lưới Man United.

Salah với thói quen làm khổ hàng thủ Man United, đặc biệt ngay tại Old Trafford Ảnh: REUTERS

Tiền đạo Ai Cập này đã ghi 11 bàn và có 4 kiến tạo sau 13 lần đối đầu "Quỷ đỏ" tại Giải Ngoại hạng Anh, trong đó có lần ghi cả hat-trick (trong trận thắng 5-0 ngay tại sân Old Trafford năm 2021).

7/9 trận gần nhất giữa hai đội có ít nhất 4 bàn thắng nên các dự đoán cho rằng màn tái đấu đêm nay hứa hẹn sẽ lại có nhiều bàn thắng khi chủ lẫn khách đều muốn chơi tấn công, đặc biệt ở giai đoạn đầu mùa giải.

Dự đoán: Man United – Liverpool 1-2