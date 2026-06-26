Soi tỉ số trận Na Uy – Pháp: Tranh ngôi đầu bảng

Erling Haaland (Na Uy) vả Kylian Mbappe (Pháp)

Trận đấu diễn ra lúc 2 giờ sáng 27-6 giữa Na Uy và Pháp tại sân vận động Gillette, Boston (Foxborough) chỉ có ý nghĩa phân định ngôi thứ ở bảng I khi cả 2 đều đã bỏ túi suất vào vòng knock-out.

TT Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 Pháp 2 2 0 0 6 1 5 6 2 Na Uy 2 2 0 0 7 3 4 6 3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 4 Iraq 2 0 0 2 1 7 -6 0

Pháp dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại, với 6 bàn thắng và 1 bàn thua sau hai trận thắng Senegal và Iraq. Na Uy có cùng 6 điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại, có nghĩa là đội bóng Bắc Âu cần một chiến thắng để đoán đoạt ngôi đầu bảng của Pháp. Nhưng liệu họ sẽ được lợi ích gì từ những nỗ lực đó?

Đối với đội tuyển Na Uy, sau 28 năm trở lại World Cup, việc giành vị trí đầu bảng trước một trong những ứng cử viên vô địch sẽ là một tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng tiến vào vòng loại trực tiếp. Na Uy đang viết một câu chuyện nổi bật nhất của World Cup lần này.

Đội bóng của Stale Solbakken đã đánh bại Iraq 4-1 trước khi vượt qua Senegal 3-2, với Haaland ghi bốn bàn thắng trong cả hai trận đấu đó. Tốc độ, sự trực diện và thể lực vượt trội của họ gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào, và họ đến sân Gillette với sự tự tin lớn lao.

Đội tuyển Pháp, dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps, chơi bài bản hơn là bùng nổ. Ba bàn thắng vào lưới Senegal và ba bàn thắng vào lưới Iraq cho thấy một đội hình tấn công có chiều sâu thực sự, nhưng Deschamps có thể xoay vòng đội hình để hướng đến vòng knock-out diễn ra sau đó 4 ngày, điều này tạo ra một mức độ không chắc chắn về việc Pháp sẽ gây sức ép như thế nào để giành chiến thắng ở trận đấu này.

Chỉ cần hòa và giữ vững ngôi đầu bảng, Pháp sẽ gặp đội hạng 3 các bảng C, D, F, G, H vào ngày `1-7 ở New York. (Đối thủ của họ nhiều khả năng là Thụy Điển, Paraguay, trong lúc Bỉ và Cape Verde còn 1 trận chưa đá). Đây là nhánh toàn các đối thủ châu Âu như gặp Đức ở vòng 1/8, Hà Lan ở 1/4 và gặp Tây Ban Nha ở bán kết.

Nếu thua Na Uy, Pháp sẽ đứng nhì bảng I nên phải gặp Nhì bảng E là Bờ Biển Ngà vào ngày 1-7 ở Dallas. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến họ rơi vào nhánh Nam Mỹ, tức là sẽ gặp Brazil ở vòng 1/8, gặp Anh ở vòng 1/4, rồi gặp Argentina hoặc Bồ Đào Nha ở bán kết.

Phong độ tuyển Na Uy

Na Uy - Senegal 3-2 (World Cup 2026)

Iraq - Na Uy 1-4 (World Cup 2026)

Na Uy - Morocco 1-1 (Giao hữu)

Na Uy - Thụy Điển 3-1 (Giao hữu)

Na Uy - Thụy Sĩ 0-0 (Giao hữu)

Hai chiến thắng của Na Uy tại World Cup đều đến từ các đội bóng có thứ hạng thấp hơn đáng kể so với Pháp. Senegal và Iraq đã thi đấu kiên cường nhưng không đội nào có thể sánh được với chất lượng hàng công của đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của Mbappe. Tuy nhiên, sự quyết tâm ghi bàn ở cả hai đầu sân và tấn công của Na Uy cho thấy họ sẽ không chơi thụ động.

Phong độ tuyển Pháp

Pháp - Iraq 3-0 (World Cup 2026)

Pháp - Senegal 3-1 (World Cup 2026)

Pháp - Bắc Ailen 3-1 (Giao hữu)

Pháp - Bờ Biển Ngà 1-2 (Giao hữu)

Colombia - Pháp 1-3 (Giao hữu)

Pháp đã đánh bại cùng các đối thủ ở bảng I như Na Uy nhưng chỉ để thủng lưới một bàn so với ba bàn của Na Uy, cho thấy cấu trúc phòng ngự chặt chẽ hơn. Trận thua trước Bờ Biển Ngà trước giải đấu là vết nhơ duy nhất trong chuỗi trận gần đây đầy ấn tượng, và các kết quả thi đấu kể từ đó đều rất thuyết phục.

Lịch sử đối đầu

Thành tích đối đầu giữa Na Uy và Pháp trong 16 lần gặp nhau cho thấy Pháp là đội chiếm ưu thế, với 8 chiến thắng so với 4 của Na Uy, và 4 trận hòa ở giữa. Trận đấu gần nhất giữa hai đội chứng kiến Pháp giành chiến thắng 4-0 trong trận giao hữu hồi tháng 5 năm 2014 tại Paris, cho thấy lịch sử đối đầu gần đây nghiêng hẳn về phía Na Uy.

Xa hơn nữa, Na Uy từng đánh bại Pháp 2-1 trong trận giao hữu năm 2010 tại Oslo, và hai đội hòa 3-3 trong trận giao hữu năm 1998 ngay trước thềm World Cup năm đó. Những lần gặp nhau gần nhất trong các trận đấu chính thức là ở vòng loại World Cup năm 1988 và 1989, với việc Pháp thắng 1-0 trên sân nhà trước khi hòa 1-1 tại Oslo.

Lịch sử cho thấy rõ ràng Pháp chiếm ưu thế khi trận đấu có tính chất quyết định, mặc dù chất lượng đội tuyển Na Uy ngày càng được cải thiện dưới thời Solbakken khiến trận đấu này trở nên cân bằng hơn so với những con số thống kê.

Tương quan lực lượng

Na Uy không có bất kỳ trường hợp chấn thương nào được xác nhận trước trận đấu này. Haaland đã có phong độ xuất sắc xuyên suốt vòng bảng và dự kiến sẽ dẫn dắt hàng công, với Odegaard điều khiển lối chơi từ tuyến giữa với vai trò đội trưởng. Jørgen Strand Larsen và Alexander Sørloth sẽ là những lựa chọn tấn công bổ sung nếu Solbakken quyết định xoay vòng đội hình.

Các vị trí tấn công cánh có thể sẽ do Antonio Nusa và một trong những tiền vệ trung tâm cắt vào trong, mang lại cho Na Uy tốc độ và sự trực diện để gây khó khăn cho Pháp trong các pha phản công..

Pháp có rất nhiều lựa chọn và Deschamps dự kiến sẽ quản lý đội hình của mình một cách cẩn thận trước vòng knock-out. Kylian Mbappe dẫn đầu hàng công ngay từ đầu vì tầm quan trọng của việc giành vị trí đầu bảng.

Có nhiều câu hỏi đặt ra về việc HLV Deschamps sẽ xoay vòng bao nhiêu cầu thủ ở hàng thủ và tuyến giữa, với N'Golo Kante và Aurélien Tchouameni đều là những ứng cử viên được ưu tiên ra sân.

Đội hình dự kiến

Na Uy (4-3-3): Nyland; Holmgren Pedersen, Ajer, Ostigard, Bjorkan; Berge, Odegaard (c), Thorstvedt; Nusa, Haaland, Schjelderup

Pháp (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Tchouameni, Kante, Rabiot; Dembele, Mbappe (c), Barcola

Chiến thuật then chốt

Cuộc đối đầu hấp dẫn nhất trên sân là giữa Erling Haaland và cặp trung vệ của Pháp gồm Dayot Upamecano và William Saliba. Haaland đã ghi bốn bàn thắng trong hai trận đấu tại World Cup 2026 và mang đến mối đe dọa không ngừng nghỉ cả về thể lực lẫn khả năng chọn vị trí trong vòng cấm.

Saliba và Upamecano là hai trong số những trung vệ được đánh giá cao nhất ở bóng đá cấp câu lạc bộ châu Âu, nhưng sự kết hợp giữa khả năng di chuyển và sức mạnh không chiến của Haaland sẽ thử thách họ theo cách mà Iraq và Senegal không thể làm được. Cách Pháp phòng ngự khoảng trống phía sau khi Na Uy đẩy các hậu vệ cánh lên phía trước sẽ quyết định liệu đội bóng của Solbakken có thể cạnh tranh một kết quả tốt hay sẽ bị phản công.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn kết quả Pháp thắng 0-2, trong lúc cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả hòa 2-2.

Website Sports Mole dự đoán kết quả Pháp thắng sát nút 1-2. Yahoo Sports cũng tin là Pháp sẽ thắng 1-2. Riêng chuyên gia Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports quả quyết là cả 2 đội đều ghi bàn và tỉ số sẽ là 1-3. CBS Sport cũng đoán tỉ số 1-3

Dự đoán: Na Uy – Pháp 1-2

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 27/6 02:00 Na Uy vs Pháp 2.05 1/2 : 0 1.85 - - -

27/6 02:00 Na Uy vs Pháp 1.85 1 : 0 2.025 1.85 3 2.025

Tỉ lệ trận đấu từ trước giải là Pháp chấp Na Uy chỉ nửa trái, ăn 85, thua đủ. Đến ngày 17-6, giá vẫn là Pháp ăn 85, thua đủ. Nhưng sau trận Pháp thắng Senegal 3-1, tỉ lệ trận đấu với Na Uy đã chuyển thành Pháp chấp đến nửa một, ăn đủ, thua 85. Giá Na Uy sau đó cứ tăng dần, còn Pháp thì cứ giảm đi, đến ngày 24-6, Pháp chấp nửa một, ăn chỉ 82, thua đủ.

Chiều tối qua, tỉ lệ đã chuyển thành chấp hẳn 1 trái, ăn đủ, thua 80. Đến trưa nay, Pháp vẫn chấp Na Uy 1 trái nhưng giá đã chuyển thành ăn đủ, thua 85. Xu thể đổ cửa trên đang gia tăng nhưng, chọn dưới an toàn hơn.