Soi tỉ số trận Newcastle - Manchester United: Niềm hy vọng của Chích chòe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Newcastle - Manchester United: Niềm hy vọng của Chích chòe

Trung Dũng

(NLĐO) - Newcastle muốn bật lại sau trận thua sốc Everton, nhưng họ lâm vào tình thế khó trước Manchester United vốn đang thăng hoa dưới tay Michael Carrick.

Soi tỉ số trận Newcastle - Manchester United: Niềm hy vọng của Chích chòe - Ảnh 1.

Anthony Gordon (Newcastle) và Bruno Fernandes (Manchester United)

Trước khi tiếp Manchester United, Newcastle đã thua Everton 3-2 trên sân nhà vào thứ Bảy. Họ hai lần dẫn trước nhưng đều để thủng lưới trong vòng hai phút. Trận thua đó đánh dấu lần đầu tiên Newcastle để thua ba trận sân nhà liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 2-2021 (dưới thời Steve Bruce).

Thật vậy, Newcastle đã để thủng lưới 23 bàn trên sân nhà ở giải đấu cao nhất mùa này, chỉ có Wolves (30) và West Ham (27) để thủng lưới nhiều hơn. Mặc dù Newcastle đã thi đấu tốt ở các giải đấu cúp, tiến vào vòng tiếp theo tại Champions League và FA Cup, nhưng họ hiện đang đứng thứ 12 Ngoại hạng Anh và không muốn tự tạo áp lực quá lớn để đảm bảo suất tham dự cúp châu Âu. Tính đến vòng đấu thứ 29, họ đang kém đội xếp thứ 7 Brentford đến 7 điểm.

TIN LIÊN QUAN

Eddie Howe muốn sân St.James' Park thể hiện phong độ đỉnh cao nhất, và ông cần đội bóng của mình phải nỗ lực hơn nữa, sau khi kêu gọi các cầu thủ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn sau thất bại trước Everton.

Nhưng đối thủ Manchester United này là một đội đáng gờm. Họ chỉ thua một trong 11 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 5, hòa 5), đó là trận thua 1-2 trước Aston Villa vào tháng 12.

Nếu Newcastle muốn chấm dứt chuỗi 5 trận thua trong 6 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, họ cần các tiền đạo của mình phải bùng nổ. Nick Woltemade gặp khó khăn trong việc tạo ảnh hưởng trước Everton. Thi đấu ở vị trí số 10, anh chỉ có 14 lần chạm bóng trong gần một giờ trên sân, và không có cú sút nào hay tạo ra cơ hội nào.

Anthony Gordon gần đây được bố trí đá tiền đạo, nhưng anh cũng không có phong độ tốt ở giải quốc nội. Mặc dù đã tỏa sáng ở đấu trường châu Âu, tuyển thủ Anh chỉ ghi được 3 bàn thắng từ 38 cú sút tại Ngoại hạng Anh mùa này (tỷ lệ chuyển hóa 8%), so với 11 bàn thắng từ 38 cú sút trên tất cả các giải đấu khác (tỷ lệ chuyển hóa 29%).

Sự hồi sinh của Manchester United dưới thời Carrick tiếp tục vào Chủ nhật, khi họ lội ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1 tại Old Trafford. Mặc dù họ được hưởng lợi từ một quyết định gây tranh cãi của trọng tài khi Bruno Fernandes gỡ hòa bằng quả phạt đền, nhưng Benjamin Sesko đang có phong độ cao một lần nữa ghi bàn thắng quyết định cho Quỷ đỏ.

Manchester United hiện đã tránh được thất bại trong cả năm trận đấu tại Premier League mà họ bị dẫn trước kể từ đầu năm (thắng 2, hòa 3). Họ cũng đã giành lại được 9 điểm từ những vị trí bị dẫn trước ở giải đấu mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.

Tin tốt cho các fan Chích chòe là Newcastle chưa từng thua quá 3 trận sân nhà liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh kể từ năm 2018 (thua 5 trận), hơn thế họ chỉ thua hai trong 20 trận sân nhà gần nhất diễn ra vào buổi tối (thi đâu lúc 19 giờ trở lên) tại giải đấu này (thắng 11, hòa 7), thua West Ham 0-2 vào tháng 11-2024 và Liverpool 2-3 vào tháng 8-2025.

Sự lạc quan cũng đến từ lịch sử đối đầu khi Newcastle thắng cả ba trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Manchester United, bằng với thành tích của họ trong 18 mùa giải trước đó. 

Ngược lại, Manchester United cũng chưa giành chiến thắng kép trước Newcastle kể từ mùa giải 2020-21. Mùa này, họ đã thắng 1-0 tại Old Trafford vào ngày Lễ tặng quà nhờ bàn thắng của Patrick Dorgu.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều đoán kết quả hòa với nhiều bàn thắng. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền đạo Chris Sutton và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều chọn tỉ số 2-2. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Newcastle sẽ thua 1-2, nhưng bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones tin Chích chòe sẽ thắng 2-1.

Dự đoán: Newcastle - Manchester United 2-1 (diễn ra lúc 3 giờ 15 - giờ Việt Nam, ngày 5-3)

Đối đầu trực tiếp

26-12-2025

Manchester Utd

Newcastle

1-0

13-4-2025

Newcastle

Manchester Utd

4-1

30-12-2024

Manchester Utd

Newcastle

0-2

15-3-2024

Manchester Utd

Newcastle

3-2

02-12-2023

Newcastle

Manchester Utd

1-0

02-4-2023

Newcastle

Manchester Utd

2-0

16-10-2022

Manchester Utd

Newcastle

0-0

27-12-2021

Newcastle

Manchester Utd

1-1

11-9-2021

Manchester Utd

Newcastle

4-1

21-2-2021

Manchester Utd

Newcastle

3-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

05/3 03:15

[13] Newcastle vs Manchester Utd [3]

1.90

0 : 0

1.95

1.875

3

1.975

05/3 03:15

[13] Newcastle vs Manchester Utd [3]

1.925

0 : 0

1.95

1.875

3

1.975

05/3 03:15

[13] Newcastle vs Manchester Utd [3]

2.00

0 : 0

1.90

1.875

3

2.00

05/3 03:15

[13] Newcastle vs Manchester Utd [3]

2.05

0 : 0

1.875

1.875

3

2.00

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất cân bằng khi Newcastle và Manchester United là đồng banh, cho lựa. Đến tối qua. thị trường có chao đảo khi lúc đổ trên, lúc dồn cửa dưới. Đến trưa nay, Manchester United có xu hướng lún tiền, thua đủ, ăn 87. Dù sao, chọn chủ nhà vẫn an tâm hơn.

Soi tỉ số trận Newcastle - Manchester United: Niềm hy vọng của Chích chòe - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn 20. Manchester United có vẻ thu hút được sự quan tâm hơn chủ nhà Newcastle chút ít khi tỉ số thắng 1-2 ăn 9.6, 0-1 ăn 12 và 0-2 lẫn 1-3 đều ăn 16. Cửa thắng 2-1 của Newcastle cũng ăn 9.6, nhưng 1-0 ăn 13, 2-0 ăn 17 và 3-1 ăn 18.

Soi tỉ số trận Newcastle - Manchester United: Niềm hy vọng của Chích chòe - Ảnh 3.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Aston Villa - Chelsea: Bất lợi cho đội khách

Soi tỉ số trận Aston Villa - Chelsea: Bất lợi cho đội khách

(NLĐO) - Aston Villa tiếp Chelsea với nỗ lực đua top 4, nhưng họ phải vượt qua thách thức của lịch sử khi chưa bao giờ thắng Chelsea cả 2 lượt ở Premier League.

Thắng đậm Atletico Madrid, Barcelona vẫn vuột vé dự chung kết Cúp Nhà vua

(NLĐO) - Màn ngược dòng đầy cảm xúc của Barcelona với chiến thắng 3-0 tại sân nhà không đủ ngăn Atletico Madrid đoạt vé vào chung kết Cúp Nhà vua sau 14 năm.

Arsenal và thử thách tại thành phố biển

Loạt trận giữa tuần mang đến thử thách thực sự cho Arsenal ở cuộc chiến ngôi đầu sau màn trình diễn thiếu thuyết phục thời gian gần đây của "Pháo thủ".

Manchester United newcastle Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo