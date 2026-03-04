Soi tỉ số trận Newcastle - Manchester United: Niềm hy vọng của Chích chòe

Anthony Gordon (Newcastle) và Bruno Fernandes (Manchester United)

Trước khi tiếp Manchester United, Newcastle đã thua Everton 3-2 trên sân nhà vào thứ Bảy. Họ hai lần dẫn trước nhưng đều để thủng lưới trong vòng hai phút. Trận thua đó đánh dấu lần đầu tiên Newcastle để thua ba trận sân nhà liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 2-2021 (dưới thời Steve Bruce).

Thật vậy, Newcastle đã để thủng lưới 23 bàn trên sân nhà ở giải đấu cao nhất mùa này, chỉ có Wolves (30) và West Ham (27) để thủng lưới nhiều hơn. Mặc dù Newcastle đã thi đấu tốt ở các giải đấu cúp, tiến vào vòng tiếp theo tại Champions League và FA Cup, nhưng họ hiện đang đứng thứ 12 Ngoại hạng Anh và không muốn tự tạo áp lực quá lớn để đảm bảo suất tham dự cúp châu Âu. Tính đến vòng đấu thứ 29, họ đang kém đội xếp thứ 7 Brentford đến 7 điểm.

Eddie Howe muốn sân St.James' Park thể hiện phong độ đỉnh cao nhất, và ông cần đội bóng của mình phải nỗ lực hơn nữa, sau khi kêu gọi các cầu thủ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn sau thất bại trước Everton.

Nhưng đối thủ Manchester United này là một đội đáng gờm. Họ chỉ thua một trong 11 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 5, hòa 5), đó là trận thua 1-2 trước Aston Villa vào tháng 12.

Nếu Newcastle muốn chấm dứt chuỗi 5 trận thua trong 6 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, họ cần các tiền đạo của mình phải bùng nổ. Nick Woltemade gặp khó khăn trong việc tạo ảnh hưởng trước Everton. Thi đấu ở vị trí số 10, anh chỉ có 14 lần chạm bóng trong gần một giờ trên sân, và không có cú sút nào hay tạo ra cơ hội nào.

Anthony Gordon gần đây được bố trí đá tiền đạo, nhưng anh cũng không có phong độ tốt ở giải quốc nội. Mặc dù đã tỏa sáng ở đấu trường châu Âu, tuyển thủ Anh chỉ ghi được 3 bàn thắng từ 38 cú sút tại Ngoại hạng Anh mùa này (tỷ lệ chuyển hóa 8%), so với 11 bàn thắng từ 38 cú sút trên tất cả các giải đấu khác (tỷ lệ chuyển hóa 29%).

Sự hồi sinh của Manchester United dưới thời Carrick tiếp tục vào Chủ nhật, khi họ lội ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1 tại Old Trafford. Mặc dù họ được hưởng lợi từ một quyết định gây tranh cãi của trọng tài khi Bruno Fernandes gỡ hòa bằng quả phạt đền, nhưng Benjamin Sesko đang có phong độ cao một lần nữa ghi bàn thắng quyết định cho Quỷ đỏ.

Manchester United hiện đã tránh được thất bại trong cả năm trận đấu tại Premier League mà họ bị dẫn trước kể từ đầu năm (thắng 2, hòa 3). Họ cũng đã giành lại được 9 điểm từ những vị trí bị dẫn trước ở giải đấu mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.

Tin tốt cho các fan Chích chòe là Newcastle chưa từng thua quá 3 trận sân nhà liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh kể từ năm 2018 (thua 5 trận), hơn thế họ chỉ thua hai trong 20 trận sân nhà gần nhất diễn ra vào buổi tối (thi đâu lúc 19 giờ trở lên) tại giải đấu này (thắng 11, hòa 7), thua West Ham 0-2 vào tháng 11-2024 và Liverpool 2-3 vào tháng 8-2025.

Sự lạc quan cũng đến từ lịch sử đối đầu khi Newcastle thắng cả ba trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Manchester United, bằng với thành tích của họ trong 18 mùa giải trước đó.

Ngược lại, Manchester United cũng chưa giành chiến thắng kép trước Newcastle kể từ mùa giải 2020-21. Mùa này, họ đã thắng 1-0 tại Old Trafford vào ngày Lễ tặng quà nhờ bàn thắng của Patrick Dorgu.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều đoán kết quả hòa với nhiều bàn thắng. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền đạo Chris Sutton và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều chọn tỉ số 2-2. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Newcastle sẽ thua 1-2, nhưng bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones tin Chích chòe sẽ thắng 2-1.

Dự đoán: Newcastle - Manchester United 2-1 (diễn ra lúc 3 giờ 15 - giờ Việt Nam, ngày 5-3)

Đối đầu trực tiếp

26-12-2025 Manchester Utd Newcastle 1-0 13-4-2025 Newcastle Manchester Utd 4-1 30-12-2024 Manchester Utd Newcastle 0-2 15-3-2024 Manchester Utd Newcastle 3-2 02-12-2023 Newcastle Manchester Utd 1-0 02-4-2023 Newcastle Manchester Utd 2-0 16-10-2022 Manchester Utd Newcastle 0-0 27-12-2021 Newcastle Manchester Utd 1-1 11-9-2021 Manchester Utd Newcastle 4-1 21-2-2021 Manchester Utd Newcastle 3-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 05/3 03:15 [13] Newcastle vs Manchester Utd [3] 1.90 0 : 0 1.95 1.875 3 1.975

05/3 03:15 [13] Newcastle vs Manchester Utd [3] 1.925 0 : 0 1.95 1.875 3 1.975

05/3 03:15 [13] Newcastle vs Manchester Utd [3] 2.00 0 : 0 1.90 1.875 3 2.00

05/3 03:15 [13] Newcastle vs Manchester Utd [3] 2.05 0 : 0 1.875 1.875 3 2.00

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất cân bằng khi Newcastle và Manchester United là đồng banh, cho lựa. Đến tối qua. thị trường có chao đảo khi lúc đổ trên, lúc dồn cửa dưới. Đến trưa nay, Manchester United có xu hướng lún tiền, thua đủ, ăn 87. Dù sao, chọn chủ nhà vẫn an tâm hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn 20. Manchester United có vẻ thu hút được sự quan tâm hơn chủ nhà Newcastle chút ít khi tỉ số thắng 1-2 ăn 9.6, 0-1 ăn 12 và 0-2 lẫn 1-3 đều ăn 16. Cửa thắng 2-1 của Newcastle cũng ăn 9.6, nhưng 1-0 ăn 13, 2-0 ăn 17 và 3-1 ăn 18.



