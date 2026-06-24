Soi tỉ số trận Scotland – Brazil: Khổ nhục kế của Selecao?

Scot McTominay (Scotland) - Marquinhos (Brazil)



Scotland sẽ đối đầu với Brazil vào lúc 5 giờ ngày 25-6 tại sân vận động Hard Rock (Miami) trong trận đấu quyết định ngôi thứ ở bảng C. Nếu Brazil xem như 90% có vé vào vòng sau với 4 điểm và hiệu số thắng bại cao thì Scotland vẫn cần thêm ít nhất 1 điểm để chắc suất đi tiếp.

TT Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 Brazil 2 1 1 0 4 1 3 4 2 Morocco 2 1 1 0 2 1 1 4 3 Scotland 2 0 1 1 1 1 0 3 4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0

Scotland hiện đứng thứ 3 trong bảng C với 3 điểm nhưng hiệu số thắng bại là 0. Đấy là một thông số hết sức bất lợi bởi nếu thua Brazil, họ sẽ không thể so đọ hiệu số âm của mình với ít nhất 8 đội hạng 3 các bảng khác. Mục tiêu của Scotland rõ ràng là phòng thủ chặt để cầm hòa Brazil khi mà 4 điểm là có thể lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào vòng knock-out World Cup.

Học thuyết âm mưu: Khổ nhục kế cho Brazil

Một số tờ báo ở Nam Mỹ cho rằng Brazil có thể sẽ để thua Scotland để lui xuống vị trí thứ 3, nơi họ có thể tránh được những đối thủ đáng sợ nhất ở giải này, đó là Nhật Bản và Hà Lan.

Theo trật tự bốc thăm của lịch thi đấu World Cup, nếu Brazil đứng Nhất bảng C sẽ gặp đội Nhì bảng F (hiện là Nhật Bản), còn nếu đứng Nhì bảng C, Selecao sẽ đụng độ đội Nhất bảng F (Hà Lan). Đấy là những đối thủ đang chơi ở phong độ rất cao hiện thời.

Brazil trước nay luôn bất bại trước Nhật Bản (thắng 11, hòa 2), nhưng lần gặp gần nhất ở Cúp Kirin tại Nhật Bản, Brazil của Ancelotti đã để thua 2-3 dù dẫn trước 2-0 trong hiệp đầu.

Giới bình luận đánh giá đó một trận thua toàn diện về tốc độ lẫn chiến thuật và người ta tin rằng Brazil sẽ thua lần nữa nếu gặp Nhật ở vòng 1/16. Hà Lan cũng là một đội đang rất sung sức mà Selecao muốn tránh.

Nhưng vẫn còn một lối thoát cho Selecao. Nếu thua Scotland 0-1, Brazil lùi xuống vị trí thứ 3 với 4 điểm (hiệu số +2) và sẽ gặp đội Nhất bảng E (Đức), A (Mexico) hoặc I (Pháp). Nếu may mắn rơi váo nhánh của Mexico, Brazil có thể tiến xa hơn sự kỳ vọng.

Tương quan lực lượng Scotland - Brazil

Đây là kỳ World Cup đầu tiên của Scotland kể từ World Cup 1998 tại Pháp, và sự trớ trêu không ai không nhận ra: họ lại đối đầu với Brazil trong trận đấu quyết định bảng, giống như 28 năm trước khi thất bại 2-1 đã chấm dứt hành trình của họ tại giải đấu.

Lần này, Scotland đến với đội hình giàu kinh nghiệm hơn và niềm tin thực sự rằng họ xứng đáng ở đẳng cấp này sau khi giành chiến thắng ở vòng loại.

Brazil, dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, đã không thể hiện phong độ đỉnh cao nhất tại giải đấu này. Trận hòa với Morocco trong trận mở màn cho thấy sự yếu thế, nhưng chiến thắng 3-0 trước Haiti đã khôi phục sự tự tin và đưa họ vào vị thế mạnh mẽ trước trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Đội bóng của Ancelotti sẽ không xem nhẹ Scotland, nhưng họ ra sân mà không chịu nhiều áp lực khi đã chắc suất đi tiếp.

Đối với Scotland, đây là kiểu trận đấu mà các cầu thủ kỳ cựu của họ đã chuẩn bị trong nhiều năm. Andy Robertson, John McGinn và Scott McTominay đại diện cho nòng cốt hiểu rõ chính xác những gì đang bị đe dọa. Clarke sẽ thiết lập lối chơi phòng ngự chắc chắn trước và tìm kiếm những khoảnh khắc chất lượng trong các pha phản công, một chiến thuật đã giúp họ thành công trong chiến thắng Haiti 1-0.

Phong độ Scotland

Scotland - Morocco 0-1 (World Cup 2026)

Haiti - Scotland 0-1 (World Cup 2026)

Scotland - Bolivia 4-0 (Giao hữu)

Scotland - Curasao 4-1 (Giao hữu)

Scotland - Bờ Biển Ngà 0-1 (Giao hữu)

Phong độ của Scotland tại World Cup khá chặt chẽ và ít bàn thắng. Thất bại 1-0 trước Morocco thật khó chấp nhận, nhưng chiến thắng 1-0 trước Haiti cho thấy đội bóng của HLV Clarke có khả năng giành được kết quả tốt ở cấp độ này. Phong độ trong các trận giao hữu, bao gồm cả chiến thắng 4-0 trước Bolivia, cho thấy ý định tấn công khi không chịu áp lực.

Phong độ Brazil

Brazil - Haiti 3-0 (World Cup 2026)

Brazil - Morocco 1-1 (World Cup 2026)

Ai Cập – Brazil 1-2 (Giao hữu)

Brazil - Panama 6-2 (Giao hữu)

Brazil - Croatia 3-1 (Giao hữu)

Phong độ của Brazil tại giải đấu khá ổn định nhưng không quá nổi bật. Trận hòa với Morocco đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng cách thắng 3-0 trước Haiti thuyết phục hơn. Vinícius Júnior và Raphinha là những mối đe dọa chính của họ, và cả hai sẽ tận dụng tốt khoảng trống mà hàng phòng ngự Scotland đôi khi để lộ trong các pha chuyển đổi trạng thái.

Lịch sử đối đầu giữa Scotland và Brazil

Thành tích đối đầu giữa Scotland và Brazil là một điều khó chấp nhận đối với người hâm mộ Scotland. Trong tổng cộng 10 lần gặp nhau, Brazil đã chiếm ưu thế, trong khi Scotland vẫn chưa giành được chiến thắng nào trước nhà vô địch thế giới 5 lần này.

Những lần gặp nhau tại World Cup giữa hai đội đặc biệt mang tính chất tham khảo. Brazil thắng 4-1 tại Tây Ban Nha năm 1982, 1-0 tại Ý năm 1990 và 2-1 tại Pháp năm 1998, trận đấu loại Scotland khỏi World Cup lần cuối cùng trước năm 2026. Lần duy nhất Scotland tránh được thất bại tại World Cup là trận hòa 0-0 với Tây Đức năm 1974.

2011 Brazil 2-0 Scotland (Giao hữu)

1998 Brazil 2-1 Scotland (World Cup 98)

1990 Brazil 1-0 Scotland (World Cup 90)

1987 Scotland 0-2 Brazil (Cúp Rous)

1982 Brazil 4-1 Scotland (World Cup 82)

Brazil bất bại trong cả bốn lần gặp Scotland tại World Cup, ghi được 7 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Thành tích lịch sử đó càng khẳng định mức độ khó khăn của thử thách mà đội bóng của Clarke phải đối mặt.

Tương quan lực lượng

Scotland có Andy Robertson và John McGinn đủ sức khỏe và sẽ dẫn dắt đội bóng bước vào trận đấu cuối cùng quan trọng này. McGinn đã ghi bàn cho Scotland trong trận đấu với Haiti và sẽ là nhân tố chính trong mọi pha tấn công của Scotland. Scott McTominay, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Scotland trong những trận đấu gần đây, là mối đe dọa cá nhân lớn nhất từ tuyến giữa và sẽ tìm cách xâm nhập vòng cấm.

Về phía Brazil, Neymar là một phần của đội hình. Cầu thủ này sở hữu 79 bàn thắng quốc tế, tuy nhiên tình trạng sức khỏe và khả năng ra sân của anh sẽ được theo dõi sát sao trước trận đấu này do tiền sử chấn thương.

Raphinha và Vinícius Júnior là những cầu thủ nổi bật nhất ở bảng C cho đến nay, mỗi người ghi được 5 bàn thắng cho Selecao trong thời gian gần đây, trong khi Lucas Paquetá bổ sung thêm sự sáng tạo ở khu vực giữa sân. Marquinhos dẫn dắt hàng phòng ngự với 105 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Carlo Ancelotti có thể thoải mái xoay vòng đội hình mà không làm suy yếu đáng kể sức mạnh của đội, và áp lực từ việc Scotland phải giành vé vào vòng tiếp theo có thể phù hợp với các phương án phản công của Brazil nếu Scotland dồn người lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

Đội hình dự kiến

Scotland (3-5-2): Gunn; Hendry, Hanley, McKenna; Patterson, McTominay, McGinn (đội trưởng), Christie, Robertson; Adams, Dykes

Brazil (4-3-3): Alisson; Danilo Luiz, Marquinhos (đội trưởng), Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior

Chìa khóa chiến thuật

Trận chiến trung tâm nhiều khả năng sẽ diễn ra giữa tuyến giữa của Scotland và bộ ba tấn công sáng tạo của Brazil. John McGinn và Scott McTominay sẽ cần phải dâng cao đội hình và phá vỡ nhịp điệu của Brazil ở khu vực giữa sân, nơi Bruno Guimaraes và Lucas Paqueta có đủ khả năng tìm kiếm khoảng trống nhanh chóng.

McTominay là tiền vệ hiệu quả nhất của Scotland trong thời gian gần đây và sẽ là mối đe dọa lớn nhất từ những pha chạy chỗ muộn. Nếu Scotland có thể hạn chế Raphinha và Vinicius Junior chỉ tạo ra những cơ hội nhỏ, đội bóng của Clarke sẽ có nền tảng vững chắc để thi đấu.

Tuy nhiên, Brazil đã ghi ba bàn thắng vào lưới Haiti một cách dễ dàng và có chiều sâu tấn công để gây khó khăn cho Scotland trong những pha phản công nếu có khoảng trống phía sau vị trí xuất phát cao của Robertson.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn kết quả Brazil thắng 0-2, trong lúc cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả 1-1.

Website Sports Mole dự đoán kết quả Scotland thua 0-2. Yahoo Sports tin rằng Brazil sẽ thắng cách biệt 1-3. Tuy nhiên, chuyên gia Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports quả quyết là cả 2 đội đều ghi bàn và tỉ số sẽ là 1-3 cho Brazil.

Dự đoán: Scotland – Brazil 1-0

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 25/6 05:00 Scotland vs Brazil 1.80 1 1/4 : 0 2.025 1.825 2 1/2 2.00

25/6 05:00 Scotland vs Brazil 1.875 1 1/4 : 0 1.975 1.825 2 1/2 2.00

25/6 05:00 Scotland vs Brazil 1.85 1 1/4 : 0 1.975 1.825 2 1/2 2.00

25/6 05:00 Scotland vs Brazil 2.00 1 1/4 : 0 1.875 1.875 2 1/2 1.975

25/6 05:00 Scotland vs Brazil 2.025 1 1/4 : 0 1.85 1.875 2 1/2 1.975

25/6 05:00 Scotland vs Brazil 1.85 1 1/2 : 0 2.05 1.85 2 1/2 2.00

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất chênh lệch khi Brazil chấp đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 8. Thị trường biến động phía cửa trên khiến giá Brazil giảm dần. Đến chiều qua, Brazil vẫn chấp 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 85, thua đủ.

Nhưng trưa nay, tỉ lệ đã chuyển hẳn thành Brazil chấp 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 85. Xem ra, khi cả thế giới đổ vào cửa trên, chọn cửa dưới an toàn hơn, vì Brazil không đủ quyết tâm chiến thắng.