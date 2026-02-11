Soi tỉ số trận Sunderland – Liverpool: Cản lối gã khổng lồ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Sunderland – Liverpool: Cản lối gã khổng lồ

Trung Dũng

(NLĐO) - Sunderland trông cậy vào sân nhà Ánh sáng để hy vọng cầm chân đối thủ trên cơ Liverpool, như họ từng làm được với tỉ số 2-2 mùa trước.

Soi tỉ số trận Sunderland – Liverpool: Cản lối gã khổng lồ - Ảnh 1.

Le Bris (Sunderland) và Arne Slot (Liverpool)

Sau trận thua đậm Arsenal 0-3, Sunderland trở lại sân nhà với niềm tin có thể cản lối Liverpool và duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa ở sân Ánh sáng. Sau 12 trận đấu ở 'pháo đài bất khả xâm phạm', Sunderland thắng 7 và hòa 5 trận, nơi họ ghi trung bình 2,00 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 0,50 bàn, để biến sân nhà thành vũ khí hại trong đấu trường Premier League.

Mặc dù thắng đa số trận đấu trên sân nhà, khả năng tấn công của Mèo Đen vẫn không ổn định, khi không ghi bàn trong 25% số trận. Về mặt thống kê, chỉ số xGA (bàn thắng kỳ vọng) của Sunderland trên sân nhà là 1,27, cho thấy họ thường để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội hơn so với tỷ số thực tế. Đội hình của họ bị suy yếu do chấn thương của Jocelin Ta Bi, Bertrand Traore (đầu gối) và Granit Xhaka, hạn chế khả năng xoay vòng cầu thủ ở những vị trí quan trọng.

Liverpool bước vào trận đấu giữa tuần sau trận thua đau đớn 2-1 trước Man City, nhưng họ vẫn là một trong những đội bóng tấn công nguy hiểm nhất giải đấu, ghi trung bình 2,30 bàn mỗi trận và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng ấn tượng là 2,06.

Tuy nhiên, Liverpool chỉ thắng 2 trong 10 trận sân khách gần nhất tại Premier League (3 hòa, 5 thua) và đáng chú ý là họ đã để thủng lưới 21 bàn trong 12 trận sân khách mùa này, nhiều hơn cả đội bóng cuối bảng Wolves (20). Thêm vào đó, cả ba trận thua của Liverpool trước Sunderland tại giải Ngoại hạng Anh đều diễn ra trên sân khách, mặc dù họ bất bại trong 5 lần gần nhất làm khách tại sân vận động Stadium of Light (3 thắng, 2 hòa).

Về lực lượng, Liverpool vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, với Alexander Isak (chân), Jeremie Frimpong (đùi), Conor Bradley (đầu gối) và Giovanni Leoni (đầu gối), trong khi trận đấu vào thứ Tư cũng đến quá sớm đối với Joe Gomez (hông).

Sau khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ quả đá phạt vào lưới Man City, Szoboszlai đã bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối và sẽ phải nhận án treo giò trận gặp Sunderland. Do đó, Curtis Jones dường như là ứng cử viên sáng giá nhất để đá chính ở vị trí hậu vệ phải.

Xét về lịch sử, Liverpool chiếm ưu thế trong các trận đối đầu này, với 12 chiến thắng trong 21 lần gặp nhau, và sức mạnh tấn công vượt trội khiến họ được đánh giá cao hơn bất chấp phong độ không ổn định gần đây.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, điều kỳ lạ là tất cả mọi người đều có chung đáp số khi đưa ra cùng kết quả hòa 1-1. Từ cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đến cựu HLV Harry Redknapp lẫn cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson; từ cựu tiền đạo Chris Sutton đến bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones đều tin là Sunderland sẽ cầm chân Liverpool.

Dự đoán: Sunderland – Liverpool 0-1

Đối đầu trực tiếp

03-12-2025

Liverpool

Sunderland

1-1

02-1-2017

Sunderland

Liverpool

2-2

26-11-2016

Liverpool

Sunderland

2-0

06-2-2016

Liverpool

Sunderland

2-2

30-12-2015

Sunderland

Liverpool

0-1

10-1-2015

Sunderland

Liverpool

0-1

06-12-2014

Liverpool

Sunderland

0-0

26-3-2014

Liverpool

Sunderland

2-1

29-9-2013

Sunderland

Liverpool

1-3

02-1-2013

Liverpool

Sunderland

3-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

12/2 03:15

[9] Sunderland - Liverpool [6]

1.925

3/4 : 0

1.925

1.85

2 1/2

2.05

12/2 03:15

[11] Sunderland - Liverpool [6]

1.90

3/4 : 0

1.975

2.025

2 3/4

1.825

12/2 03:15

[11] Sunderland vs Liverpool [6]

1.875

3/4 : 0

2.00

2.025

2 3/4

1.875

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Liverpool chỉ chấp nửa một, cho lựa. Một mức chấp hợp lý khi xét đến thành tích bất bại của Sunderland trên sân nhà. Nhưng Sunderland không có động lực rõ ràng khi đã chen chân vào top 10, trong lúc Liverpool đang khát điểm trong cuộc đua vào top 5. 

Giới thạo tin cho rằng Liverpool sẽ quyết chiến để giành điểm, nhưng Sunderland mất Xhaka và Traore sẽ không kiểm soát được tuyến giữa trước The Reds. Đến chiều nay, thị trường đang đổ mạnh vào cửa dưới nên Sunderland chỉ ăn 87, thua đủ. Dù sao thì chọn cửa trên vẫn thú vị hơn.

Soi tỉ số trận Sunderland – Liverpool: Cản lối gã khổng lồ - Ảnh 2.

Tỉ số được chọn nhiều nhất vẫn là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc 0-0 ăn 14, 2-2 ăn 15. Cửa thắng của Liverpool thu hút không ít sự chú ý khi 0-1 ăn 7.9, 1-2 ăn 8, còn 0-2 ăn 8.3.

Soi tỉ số trận Sunderland – Liverpool: Cản lối gã khổng lồ - Ảnh 3.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Manchester City - Fulham: Chiến thắng cách biệt ở Etihad

Soi tỉ số trận Manchester City - Fulham: Chiến thắng cách biệt ở Etihad

(NLĐO) - Tiếp đón đối thủ "ưa thích" như Fulham trên sân nhà, Manchester City hứa hẹn sẽ dội cơn mưa bàn thắng ở Etihad để lấy khí thế bám đuổi Arsenal.

Sesko ghi bàn phút bù giờ, Man United thoát hiểm tại London

(NLĐO) - Bàn thắng phút 90+6 của Benjamin Sesko giúp Man United giật lại 1 điểm từ tay chủ nhà West Ham, nối dài chuỗi trận bất bại của "Quỷ đỏ" với HLV Carrick

CĐV Chelsea phẫn nộ vì “bàn thua kỳ lạ nhất mùa giải”

(NLĐO) - Leeds United ghi một trong những bàn thắng kỳ lạ nhất mùa giải để cầm hoà chủ nhà Chelsea 2-2 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh hôm 11-2 (giờ Hà Nội).

Liverpool
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo