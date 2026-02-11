Soi tỉ số trận Sunderland – Liverpool: Cản lối gã khổng lồ

Le Bris (Sunderland) và Arne Slot (Liverpool)

Sau trận thua đậm Arsenal 0-3, Sunderland trở lại sân nhà với niềm tin có thể cản lối Liverpool và duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa ở sân Ánh sáng. Sau 12 trận đấu ở 'pháo đài bất khả xâm phạm', Sunderland thắng 7 và hòa 5 trận, nơi họ ghi trung bình 2,00 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 0,50 bàn, để biến sân nhà thành vũ khí hại trong đấu trường Premier League.

Mặc dù thắng đa số trận đấu trên sân nhà, khả năng tấn công của Mèo Đen vẫn không ổn định, khi không ghi bàn trong 25% số trận. Về mặt thống kê, chỉ số xGA (bàn thắng kỳ vọng) của Sunderland trên sân nhà là 1,27, cho thấy họ thường để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội hơn so với tỷ số thực tế. Đội hình của họ bị suy yếu do chấn thương của Jocelin Ta Bi, Bertrand Traore (đầu gối) và Granit Xhaka, hạn chế khả năng xoay vòng cầu thủ ở những vị trí quan trọng.

Liverpool bước vào trận đấu giữa tuần sau trận thua đau đớn 2-1 trước Man City, nhưng họ vẫn là một trong những đội bóng tấn công nguy hiểm nhất giải đấu, ghi trung bình 2,30 bàn mỗi trận và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng ấn tượng là 2,06.

Tuy nhiên, Liverpool chỉ thắng 2 trong 10 trận sân khách gần nhất tại Premier League (3 hòa, 5 thua) và đáng chú ý là họ đã để thủng lưới 21 bàn trong 12 trận sân khách mùa này, nhiều hơn cả đội bóng cuối bảng Wolves (20). Thêm vào đó, cả ba trận thua của Liverpool trước Sunderland tại giải Ngoại hạng Anh đều diễn ra trên sân khách, mặc dù họ bất bại trong 5 lần gần nhất làm khách tại sân vận động Stadium of Light (3 thắng, 2 hòa).

Về lực lượng, Liverpool vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, với Alexander Isak (chân), Jeremie Frimpong (đùi), Conor Bradley (đầu gối) và Giovanni Leoni (đầu gối), trong khi trận đấu vào thứ Tư cũng đến quá sớm đối với Joe Gomez (hông).

Sau khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ quả đá phạt vào lưới Man City, Szoboszlai đã bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối và sẽ phải nhận án treo giò trận gặp Sunderland. Do đó, Curtis Jones dường như là ứng cử viên sáng giá nhất để đá chính ở vị trí hậu vệ phải.

Xét về lịch sử, Liverpool chiếm ưu thế trong các trận đối đầu này, với 12 chiến thắng trong 21 lần gặp nhau, và sức mạnh tấn công vượt trội khiến họ được đánh giá cao hơn bất chấp phong độ không ổn định gần đây.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, điều kỳ lạ là tất cả mọi người đều có chung đáp số khi đưa ra cùng kết quả hòa 1-1. Từ cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đến cựu HLV Harry Redknapp lẫn cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson; từ cựu tiền đạo Chris Sutton đến bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones đều tin là Sunderland sẽ cầm chân Liverpool.

Dự đoán: Sunderland – Liverpool 0-1

Đối đầu trực tiếp

03-12-2025 Liverpool Sunderland 1-1 02-1-2017 Sunderland Liverpool 2-2 26-11-2016 Liverpool Sunderland 2-0 06-2-2016 Liverpool Sunderland 2-2 30-12-2015 Sunderland Liverpool 0-1 10-1-2015 Sunderland Liverpool 0-1 06-12-2014 Liverpool Sunderland 0-0 26-3-2014 Liverpool Sunderland 2-1 29-9-2013 Sunderland Liverpool 1-3 02-1-2013 Liverpool Sunderland 3-0

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Liverpool chỉ chấp nửa một, cho lựa. Một mức chấp hợp lý khi xét đến thành tích bất bại của Sunderland trên sân nhà. Nhưng Sunderland không có động lực rõ ràng khi đã chen chân vào top 10, trong lúc Liverpool đang khát điểm trong cuộc đua vào top 5.

Giới thạo tin cho rằng Liverpool sẽ quyết chiến để giành điểm, nhưng Sunderland mất Xhaka và Traore sẽ không kiểm soát được tuyến giữa trước The Reds. Đến chiều nay, thị trường đang đổ mạnh vào cửa dưới nên Sunderland chỉ ăn 87, thua đủ. Dù sao thì chọn cửa trên vẫn thú vị hơn.

Tỉ số được chọn nhiều nhất vẫn là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc 0-0 ăn 14, 2-2 ăn 15. Cửa thắng của Liverpool thu hút không ít sự chú ý khi 0-1 ăn 7.9, 1-2 ăn 8, còn 0-2 ăn 8.3.



