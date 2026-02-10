Soi tỉ số trận West Ham - Manchester United: "Quỷ đỏ" muốn phá dớp ở London

Crysencio Summerville (West Ham) và Matheus Cunha (Manchester United)

Michael Carrick hy vọng sự trở lại CLB West Ham sẽ mang về thêm 3 điểm cho Manchester United đang hồi sinh. Cựu tiền vệ đội tuyển Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của West Ham, ra sân 136 lần cho đội một trước khi chuyển đến Tottenham năm 2004, và sau đó gia nhập Man Utd 2 mùa giải sau đó.

Carrick trở lại phía nam London sau khởi đầu ấn tượng với tư cách HLV tạm quyền của Man United trong nhiệm kỳ thứ hai, giành chiến thắng trong 4 trận đấu đầu tiên tại giải đấu, giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League.

Những chiến thắng trước Manchester City, Arsenal và Fulham đã mở đường cho chiến thắng 2-0 trước Tottenham chỉ còn 10 người hôm thứ Bảy vừa qua. Phong độ lẫy lừng khiến Quỷ đỏ tự tin khi đến sân vận động London của West Ham, đội đang lặn hụp trong nhóm đèn đỏ.

Nhưng đừng để 4 trận thắng vừa qua đánh lừa cảm giác của bạn, bởi sân bóng West Ham luôn là 'hiểm địa' đối với Manchester United. Thêm nữa, xét 4 trận gần nhất thì West Ham chơi không hề tệ, thậm chí là rất hay khi thắng 3 trận (Tottenham, Sunderland và Burnley), thua 1 (trên sân Chelsea).

West Ham đang chiến đấu để trụ hạng nên sẽ chơi quyết liệt và sẵn lòng triển khai chiến thuật 'chén sành chọi chén kiểu'. West Ham cũng có có thành tích tốt gần đây trước Manchester United, khi thắng cả hai lượt trận đi-về mùa trước. Họ cũng hòa 1-1 tại Old Trafford trong trận lượt đi mùa này khi Soungoutou Magassa ghi bàn gỡ hòa muộn tại Old Trafford vào ngày 4-12.

Sân vận động London chắc chắn là nơi đi dễ khó về với Manchester United khi họ đã thua trong cả 3 lần viếng thăm gần nhất ở Premier League với các tỉ số 1-2, 0-2 và 0-1. Tin tốt cho đội chủ nhà là sự trở lại của hậu vệ quan trọng Jean-Clair Todibo sau án treo giò.

Tuy nhiên, chiến thắng trên sân nhà không phải là điều chắc chắn khi đội bóng thủ đô đang có trung bình 1,40 bàn thua mỗi trận trên sân nhà thời gian gần đây.

Phía Manchester United, sau 4 trận thắng lẫy lừng, các fan Quỷ đỏ bắt đầu tin là họ có thể thắng bất cứ ai và trên bất cứ sân nào. Nhưng liệu có ngoại lệ cho West Ham hay không?

Dorgu, Mount và de Ligt đều vắng mặt vì chấn thương, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến phong độ đỉnh cao của Quỷ đỏ hiện thời. Các fan Manchester United đặt niềm tin vào Bruno Fernandes khi anh tham gia vào 10 bàn thắng trong 8 lần ra sân khách gần nhất tại Premier League (2 bàn thắng, 8 kiến tạo).

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không phải ai cũng tin là Manchester United sẽ thắng trên sân khách. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả hòa 2-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn tỉ số 1-1. Cựu HLV Harry Redknapp, bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones và cựu tiền đạo Chris Sutton cùng đoán tỉ số 1-2 cho Quỷ đỏ.

Trận đấu giữa West Ham và Manchester United sẽ diễn ra lúc 3 giờ 15 (giờ Việt Nam) ngày 11-2.

Dự đoán: West Ham - Manchester United 2-2

Đối đầu trực tiếp

04-12-2025 Manchester Utd West Ham 1-1 11-5-2025 Manchester Utd West Ham 0-2 27-10-2024 West Ham Manchester Utd 2-1 04-2-2024 Manchester Utd West Ham 3-0 23-12-2023 West Ham Manchester Utd 2-0 07-5-2023 West Ham Manchester Utd 1-0 30-10-2022 Manchester Utd West Ham 1-0 22-1-2022 Manchester Utd West Ham 1-0 19-9-2021 West Ham Manchester Utd 1-2 14-3-2021 Manchester Utd West Ham 1-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 11/2 03:15 [18] West Ham vs Manchester Utd [4] 1.975 3/4 : 0 1.90 1.90 3 1.975

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu hơi bất thường khi đội chiếu trên không chấp 1 trái như thường thấy. Lần này, Manchester United gặp đội đứng thứ 18, tức là kém họ 21 điểm và đứng sau 14 bậc, nhưng mức chấp chỉ nửa một, ăn 9, thua 97. Một mức chấp tương đương với 1 trái, cho lựa. Tuy nhiên, đó là tỉ lệ hợp lý khi 2 ngày qua vẫn không biến động. Nhiều khả năng trước giờ bóng lăn thị trường mới đổ dồn về phía Manchester United. Xem ra, chọn chủ nhà yên tâm hơn.

Tỉ số được chọn nhiều nhất là 1-2 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc 0-2 ăn 10, 0-1 ăn 11, còn 1-3 ăn 12. Hòa cũng là kết quả gây chú ý khi tỉ số 1-1 ăn 9.2, 2-2 ăn 13 còn 0-0 ăn đến 22. Liệu West Ham có cơ hội nào không khi tỉ số 2-1 ăn đến 14, 1-0 ăn 19, còn 2-0 ăn 32.







