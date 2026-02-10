Soi tỉ số trận West Ham - Manchester United: "Quỷ đỏ" muốn phá dớp ở London

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận West Ham - Manchester United: "Quỷ đỏ" muốn phá dớp ở London

Trung Dũng

(NLĐO) - Thầy trò Michael Carrick kéo quân đến sân West Ham để xóa đi hình ảnh tồi tệ trong quá khứ khi Manchester United thua trong 3 lần ghé thăm liên tiếp.

Soi tỉ số trận West Ham – Manchester United: Khuynh đảo sân bóng London - Ảnh 1.

Crysencio Summerville (West Ham) và Matheus Cunha (Manchester United)

Michael Carrick hy vọng sự trở lại CLB West Ham sẽ mang về thêm 3 điểm cho Manchester United đang hồi sinh. Cựu tiền vệ đội tuyển Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của West Ham, ra sân 136 lần cho đội một trước khi chuyển đến Tottenham năm 2004, và sau đó gia nhập Man Utd 2 mùa giải sau đó.

Carrick trở lại phía nam London sau khởi đầu ấn tượng với tư cách HLV tạm quyền của Man United trong nhiệm kỳ thứ hai, giành chiến thắng trong 4 trận đấu đầu tiên tại giải đấu, giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League.

TIN LIÊN QUAN

Những chiến thắng trước Manchester City, Arsenal và Fulham đã mở đường cho chiến thắng 2-0 trước Tottenham chỉ còn 10 người hôm thứ Bảy vừa qua. Phong độ lẫy lừng khiến Quỷ đỏ tự tin khi đến sân vận động London của West Ham, đội đang lặn hụp trong nhóm đèn đỏ.

Nhưng đừng để 4 trận thắng vừa qua đánh lừa cảm giác của bạn, bởi sân bóng West Ham luôn là 'hiểm địa' đối với Manchester United. Thêm nữa, xét 4 trận gần nhất thì West Ham chơi không hề tệ, thậm chí là rất hay khi thắng 3 trận (Tottenham, Sunderland và Burnley), thua 1 (trên sân Chelsea).

West Ham đang chiến đấu để trụ hạng nên sẽ chơi quyết liệt và sẵn lòng triển khai chiến thuật 'chén sành chọi chén kiểu'. West Ham cũng có có thành tích tốt gần đây trước Manchester United, khi thắng cả hai lượt trận đi-về mùa trước. Họ cũng hòa 1-1 tại Old Trafford trong trận lượt đi mùa này khi Soungoutou Magassa ghi bàn gỡ hòa muộn tại Old Trafford vào ngày 4-12.

Sân vận động London chắc chắn là nơi đi dễ khó về với Manchester United khi họ đã thua trong cả 3 lần viếng thăm gần nhất ở Premier League với các tỉ số 1-2, 0-2 và 0-1. Tin tốt cho đội chủ nhà là sự trở lại của hậu vệ quan trọng Jean-Clair Todibo sau án treo giò.

Tuy nhiên, chiến thắng trên sân nhà không phải là điều chắc chắn khi đội bóng thủ đô đang có trung bình 1,40 bàn thua mỗi trận trên sân nhà thời gian gần đây.

Phía Manchester United, sau 4 trận thắng lẫy lừng, các fan Quỷ đỏ bắt đầu tin là họ có thể thắng bất cứ ai và trên bất cứ sân nào. Nhưng liệu có ngoại lệ cho West Ham hay không?

Dorgu, Mount và de Ligt đều vắng mặt vì chấn thương, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến phong độ đỉnh cao của Quỷ đỏ hiện thời. Các fan Manchester United đặt niềm tin vào Bruno Fernandes khi anh tham gia vào 10 bàn thắng trong 8 lần ra sân khách gần nhất tại Premier League (2 bàn thắng, 8 kiến tạo).

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không phải ai cũng tin là Manchester United sẽ thắng trên sân khách. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả hòa 2-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn tỉ số 1-1. Cựu HLV Harry Redknapp, bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones và cựu tiền đạo Chris Sutton cùng đoán tỉ số 1-2 cho Quỷ đỏ.

Trận đấu giữa West Ham và Manchester United sẽ diễn ra lúc 3 giờ 15 (giờ Việt Nam) ngày 11-2.

Dự đoán: West Ham - Manchester United 2-2

Đối đầu trực tiếp

04-12-2025

Manchester Utd

West Ham

1-1

11-5-2025

Manchester Utd

West Ham

0-2

27-10-2024

West Ham

Manchester Utd

2-1

04-2-2024

Manchester Utd

West Ham

3-0

23-12-2023

West Ham

Manchester Utd

2-0

07-5-2023

West Ham

Manchester Utd

1-0

30-10-2022

Manchester Utd

West Ham

1-0

22-1-2022

Manchester Utd

West Ham

1-0

19-9-2021

West Ham

Manchester Utd

1-2

14-3-2021

Manchester Utd

West Ham

1-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

11/2 03:15

[18] West Ham vs Manchester Utd [4]

1.975

3/4 : 0

1.90

1.90

3

1.975

11/2 03:15

[18] West Ham vs Manchester Utd [4]

1.975

3/4 : 0

1.90

2.025

3 1/4

1.85

11/2 03:15

[18] West Ham vs Manchester Utd [4]

2.00

3/4 : 0

1.875

1.975

3 1/4

1.90

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu hơi bất thường khi đội chiếu trên không chấp 1 trái như thường thấy. Lần này, Manchester United gặp đội đứng thứ 18, tức là kém họ 21 điểm và đứng sau 14 bậc, nhưng mức chấp chỉ nửa một, ăn 9, thua 97. Một mức chấp tương đương với 1 trái, cho lựa. Tuy nhiên, đó là tỉ lệ hợp lý khi 2 ngày qua vẫn không biến động. Nhiều khả năng trước giờ bóng lăn thị trường mới đổ dồn về phía Manchester United. Xem ra, chọn chủ nhà yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận West Ham – Manchester United: Khuynh đảo sân bóng London - Ảnh 2.

Tỉ số được chọn nhiều nhất là 1-2 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc 0-2 ăn 10, 0-1 ăn 11, còn 1-3 ăn 12. Hòa cũng là kết quả gây chú ý khi tỉ số 1-1 ăn 9.2, 2-2 ăn 13 còn 0-0 ăn đến 22. Liệu West Ham có cơ hội nào không khi tỉ số 2-1 ăn đến 14, 1-0 ăn 19, còn 2-0 ăn 32.

Soi tỉ số trận West Ham – Manchester United: Khuynh đảo sân bóng London - Ảnh 3.



Tin liên quan

Soi tỉ số trận Chelsea - Leeds: The Blues quyết trả mối hận lượt đi

Soi tỉ số trận Chelsea - Leeds: The Blues quyết trả mối hận lượt đi

(NLĐO) - Chơi trên sân nhà là cơ hội để Chelsea nối dài chuỗi 4 trận thắng dưới thời HLV Liam Rosenior, cùng lúc trả mối hận thua đau trên sân Leeds ở lượt đi.

Liverpool sa sút vì "gậy ông đập lưng ông"

(NLĐO) - Liverpool liên tục đánh rơi điểm số ở những phút cuối khiến đang từ thắng hoá bại và tự đẩy mình khỏi cuộc đua tốp đầu Ngoại hạng Anh.

Ronaldo tái xuất sau khi PIF đáp ứng yêu cầu đặc biệt

(NLĐO) - Ronaldo được cho là đã quyết định chấm dứt việc tẩy chay Saudi Pro League và sẽ quay trở lại thi đấu.

West Ham Manchester United Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo