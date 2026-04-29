Sớm đưa các cơ sở hấp, sấy cá đến khu vực tập trung

Nhiều năm qua, nghề hấp, sấy cá ở xã Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) đã mang lại nguồn thu nhập ổn định và giải quyết việc làm cho nhiều người dân địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, đã phát sinh tình trạng ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Theo ghi nhận, phần lớn các cơ sở hấp, sấy cá tại xã Cửa Việt đều nằm xen kẽ trong khu dân cư. Quá trình sản xuất phát sinh lượng lớn nước thải, khói bụi chưa được xử lý ra môi trường. Nhiều cơ sở xả thải trực tiếp ra hệ thống cống rãnh, thậm chí đổ thẳng ra sông.

Phế phẩm, bã cá được bỏ trong bao tải, vứt bên đường, gây mùi hôi thối

Thường xuyên di chuyển qua các cơ sở hấp, sấy cá ở xã Cửa Việt, ông Hoàng Hải An (49 tuổi, ngụ xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) cho biết tình trạng ô nhiễm đã diễn ra nhiều năm nay. "Các cơ sở này hầu như không đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nước cứ thế tràn ra cống rãnh. Vào mùa nắng nóng, mùi hôi từ cống rãnh bốc lên nồng nặc, rất khó chịu" - ông An nói. Theo ông, quá trình hấp, sấy cá cũng khiến khói bụi bay vào nhà dân; nhiều người chia sẻ phải đóng cửa cả ngày.

Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, phát tán mùi hôi và khói bụi, thời gian qua, các phế phẩm, bã cá sau quá trình hấp, sấy còn bị đổ trộm ven đường, chất thành từng đống lớn, gây ô nhiễm môi trường. Theo quan sát, số phế phẩm, bã cá này được bỏ trong bao tải, vứt hai bên tuyến đường ở khu vực tiếp giáp giữa thôn Long Hà 1 và Long Hà 2 (xã Cửa Việt). Khi đến gần, mùi hôi từ các bao tải bốc lên nồng nặc, gây khó thở. Nhiều người lo lắng khi các bao tải chứa phế phẩm bị bục rách, rác thải sẽ tràn xuống các mương nước, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Theo UBND xã Cửa Việt, địa phương hiện có gần 50 cơ sở hấp, sấy cá, tập trung chủ yếu tại các thôn như Xuân Ngọc, Xuân Tiến, Xuân Lộc, Long Hà, Đại Lộc. Các cơ sở này đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, song cũng phát sinh không ít hệ lụy về môi trường. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã vận động các chủ cơ sở xây dựng hầm lắng lọc nước thải, lắp đặt ống khói cao nhằm giảm thiểu ô nhiễm. Tuy nhiên, các biện pháp này mới chỉ mang tính tạm thời, chưa mang lại hiệu quả rõ nét.

Về lâu dài, theo UBND xã Cửa Việt, địa phương đang triển khai dự án khu chế biến thủy sản tập trung với quy mô khoảng 20 ha, nằm giữa hai thôn Long Hà 1 và Long Hà 2. Đến nay, hạ tầng giao thông ở khu vực này cơ bản hoàn thiện; địa phương dự kiến sẽ xin bổ sung thêm nguồn vốn để hoàn thiện hệ thống điện, nước.

"Khi dự án đi vào hoạt động, địa phương sẽ tiến hành di dời các cơ sở hấp, sấy cá vào khu vực này, trước mắt ưu tiên các hộ sản xuất nhỏ lẻ trong năm 2026. Hiện, xã đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xả thải, đổ trộm phế phẩm ra môi trường; đồng thời phối hợp với đơn vị môi trường thu gom, xử lý rác thải đúng quy định" - lãnh đạo UBND xã Cửa Việt thông tin.