Sớm khắc phục bất cập khi xác thực sinh trắc học

Ngân hàng Nhà nước giải thích biện pháp này nhằm ngăn chặn dòng tiền phi pháp qua mạng, tăng cường độ an toàn bảo mật cho tài khoản ngân hàng, góp phần ngăn chặn tình trạng bọn tội phạm công nghệ chiếm đoạt tài khoản ngân hàng rút tiền của nạn nhân. Tất nhiên, với mục đích này thì người dùng tài khoản ngân hàng đều ủng hộ và nhanh chóng làm thủ tục theo yêu cầu từ các ngân hàng, thông qua các ứng dụng ngân hàng điện tử.



Điều đáng tiếc là nhiều người đã bày tỏ sự khó chịu do ứng dụng còn bất cập, gặp trục trặc khi họ tiến hành xác thực. Ngay cả thao tác chụp ảnh chân dung chủ tài khoản cũng không đơn giản, khó khăn mới đưa lọt khuôn mặt vào khung hình để được chấp nhận. Mặt khác, việc quét thông tin từ chíp của CCCD thông qua công nghệ kết nối gần NFC liên tục gặp vấn đề. Do là kết nối gần NFC, về lý thuyết, hệ thống chỉ hoạt động khi hai thiết bị được giữ cách nhau vài cm (1-2 inch). Điều đáng nói, mỗi thương hiệu smartphone, thậm chí mỗi mẫu mã thiết bị, có những vị trí gắn chip NFC khác nhau trên mặt lưng thiết bị. Vì vậy, lẽ ra ngân hàng nên hướng dẫn người dùng rà chầm chậm phần lưng thiết bị lên chíp trên thẻ cho tới khi đúng vị trí chíp NFC. Một số trường hợp sự cố xảy ra hoặc do tính năng NFC trên smartphone bị trục trặc hoặc vì con chíp trên CCCD bị dơ hay hư hỏng.

Trở ngại quan trọng nhất là hiện có rất nhiều smartphone trên thị trường, chủ yếu từ tầm trung trở xuống, không hỗ trợ NFC, đặc biệt là các thế hệ cũ. Trong trường hợp không thể quét dữ liệu từ CCCD, chủ tài khoản chỉ có một giải pháp là phải trực tiếp đến quầy giao dịch của ngân hàng để được quét dữ liệu (chỉ cần thực hiện một lần). Cũng có một số người băn khoăn không an tâm khi ngân hàng được phép quét dữ liệu từ chíp của CCCD. Họ không biết ngân hàng sẽ thu thập những thông tin gì hay biết tất tần tật mọi dữ liệu cá nhân của họ, những thông tin cá nhân nhạy cảm như nơi làm việc, chức vụ, mức thu nhập, tình trạng hôn nhân, số con...

Ở đây, chỉ đề cập những ngân hàng chưa thật sự làm tốt quy trình xác thực STH. Có những ngân hàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, làm sẵn những video và cả infographic (đồ họa) hướng dẫn cụ thể công bố trên các mạng xã hội để giúp khách hàng hoàn tất thủ tục xác thực STH. Mong rằng ngân hàng cũng như các cơ quan, tổ chức ứng dụng xác thực STH sẽ khắc phục các bất cập trong ứng dụng của mình để người dùng dễ dàng thực hiện.