Sớm khắc phục tình trạng xuống cấp tại sân vận động Đà Lạt

Liên quan đến bài viết "Hình ảnh "khó coi" tại sân vận động đẹp nhất Tây Nguyên" đăng trên Báo Người Lao Động ngày 28-9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết sẽ sớm khắc phục các bất cập mà báo đã nêu.

Theo đó, sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt) là dự án nhóm B, do UBND tỉnh quyết định đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư. Sân đã được bàn giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao (gọi tắt là Trung tâm) quản lý từ tháng 1-2024 và đưa vào sử dụng một số hạng mục từ tháng 6-2025.

Về tình trạng xuống cấp (nứt vỡ, bong tróc, sụt lún), sở cho biết công trình hiện vẫn còn trong thời gian bảo hành, chưa nghiệm thu hay quyết toán. Chủ đầu tư đang khắc phục, sửa chữa các hư hỏng này.

Đối với vấn đề một số con đường xung quanh sân trở thành bãi đậu xe, cơ quan chức năng khẳng định đây là các đường dân sinh. Việc quản lý khu vực này thuộc trách nhiệm của UBND phường Lang Biang - Đà Lạt. Phía Trung tâm đã làm việc với chính quyền địa phương để bố trí khu vực đậu xe đúng quy định, bảo đảm trật tự đô thị.

Sở đã chỉ đạo Trung tâm làm việc cụ thể với chủ đầu tư để làm rõ trách nhiệm thường xuyên duy tu, bảo hành sân vận động, không để tình trạng xuống cấp, mất mỹ quan. Đồng thời, tăng cường phối hợp với công an và UBND phường Lang Biang - Đà Lạt để xử lý tình trạng ô tô đậu đỗ sai quy định, bảo đảm trật tự giao thông và đô thị.



