Sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân

Chiều 13-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; trực tuyến với các địa phương về khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân và khôi phục sản xuất - kinh doanh ở khu vực miền Trung.

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk liên tiếp hứng chịu thiên tai nặng nề, "lũ chồng lũ, bão chồng bão". Đợt thiên tai này gây thiệt hại sơ bộ hơn 30.000 tỉ đồng, ảnh hưởng 0,2%-0,4% tăng trưởng. Riêng bão số 13 đã làm 6 người chết, 39 người bị thương; 1.279 nhà bị sập, đổ; gần 90.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái, ngập...

Chính phủ, Thủ tướng đã kịp thời xuất cấp dự trữ quốc gia, dự phòng ngân sách hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Trong đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.465 tỉ đồng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 206 tỉ đồng hỗ trợ 7 địa phương khu vực miền Trung...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng nòng cốt như quân đội, công an, y tế tiếp tục động viên những gia đình có người thiệt mạng, mất tích; ổn định tình hình với tinh thần không để ai thiếu chỗ ở, đói rét, thiếu trường, thiếu chỗ khám chữa bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các cơ sở sản xuất bị thiệt hại do bão số 13 tại Khu Kinh tế Nhơn Hội (tỉnh Gia Lai)Ảnh: TTXVN

Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối kinh phí dự phòng năm 2025, chậm nhất trước 12 giờ ngày 14-11 trình Chính phủ phương án hỗ trợ để lo chỗ ở cho nhân dân. Cùng với Trung ương, các địa phương cũng phải huy động nguồn dự trữ để hỗ trợ người dân dựng lại, sửa chữa nhà cửa; nhanh chóng khôi phục hạ tầng điện, nước sạch, giao thông, viễn thông; di dời người dân đến nơi an toàn, tiếp tế cho hộ dân bị thiếu đói, bảo đảm việc cấp gạo phải được triển khai ngay trong ngày 14-11...

Nhấn mạnh tất cả phải vào cuộc với tinh thần "lũ rút đến đâu, khôi phục đến đó", người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngân hàng hoãn, giãn, khoanh nợ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; ngành tài chính hoãn các khoản thuế, phí, lệ phí; ngành bảo hiểm sớm chi trả bước đầu...

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra tại Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Fago, Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam, Công ty CP HD Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông) và xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Làm việc với các bộ, ngành và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai sau khi kiểm tra thực địa, Thủ tướng chỉ đạo địa phương thống kê chính xác thiệt hại; dành số tiền 60 tỉ đồng từ sự hỗ trợ của các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị để làm khu tái định cư trong điều kiện khẩn cấp và sửa chữa ngay những nhà bị hỏng. Đồng thời, rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng, hạng mục bị hư hại để triển khai hoàn thiện sớm, nhất là hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa; tạo việc làm, sinh kế cho người dân.



