Sớm làm rõ phản ánh của cư dân chung cư Bình Minh

Vào tháng 1-2024, cư dân phản ánh đến UBND phường An Khánh và phường đã mời các bên liên quan đến làm việc. Song đến nay công trình tiếp tục hoàn thiện.



Ngoài ra, ông Nguyễn Hùng Tuấn (cư dân) còn cho biết trong quá trình hoạt động BQT không công khai tài chính, cho một số đơn vị thuê nhà sinh hoạt cộng đồng để kinh doanh... Cư dân nào có ý kiến thì sẽ bị BQT loại khỏi các nhóm mạng xã hội.

"Do nhà sinh hoạt cộng đồng đã cho thuê nên mỗi lần chung cư có người mất là không có chỗ tổ chức đám tang, người nhà phải để tạm quan tài ở hành lang lối đi block A" - ông Tuấn nói.

Công trình trên tầng thượng chung cư Bình Bình

Ông Trần Ngô Minh Quân, Trưởng BQT chung cư Bình Minh, cho hay công trình trên tầng thượng mà người dân phản ánh là một công trình đã có sẵn với chức năng để chống thấm, chống dột. Song chưa bảo đảm yêu cầu PCCC nên BQT chung cư cho cải tạo.

Liên quan đến nhà sinh hoạt cộng đồng, ông Quân cho biết trong hồ sơ lưu, không có bất kỳ hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã hoàn công của chung cư. Do đó, không biết chung cư có nhà sinh hoạt cộng đồng hay không.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường An Khánh cho biết vừa qua phường và các lực lượng liên quan đã kiểm tra công trình trên tầng thượng ở chung cư Bình Minh. Theo đó, chung cư đã có một công trình hiện hữu từ lâu.

Cũng theo UBND phường An Khánh, do không có hồ sơ thiết kế kỹ thuật nên phường chưa có cơ sở xử lý. "TP Thủ Đức đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng TP HCM và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM cung cấp hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được" - đại diện UBND phường An Khánh cho hay.