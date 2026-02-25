Sớm nâng cấp tuyến đường huyết mạch nối Đông - Tây Quảng Ngãi

Điều đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ngày 24-2, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã đề xuất UBND tỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24 từ Km32 đến Km89+515 dài hơn 57 km. Đây là đoạn còn lại trên Quốc lộ 24 chưa được nâng cấp đồng bộ, đi qua địa bàn các xã Ba Tơ, Ba Đinh, Ba Vì và Kon Plông.

Trong đó, đoạn Quốc lộ 24 qua đèo Vi Ô Lắc dài khoảng 35 km vốn quanh co, hiểm trở, độ dốc lớn, bán kính cong nhỏ, tầm nhìn hạn chế, cùng tình trạng sương mù dày đặc vào sáng sớm và chiều tối khiến khu vực này trở thành "điểm đen" tai nạn giao thông. Mặt đường hẹp, tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ đạt cấp 4 - 5 miền núi, không phù hợp với lưu lượng và tải trọng phương tiện ngày càng gia tăng.

Trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 và 11-2025, nhiều vị trí qua đèo Vi Ô Lắc và khu vực Măng Đen bị sạt lở, nền đường nứt gãy, có thời điểm giao thông bị chia cắt. Hiện nay, việc đi lại giữa trung tâm tỉnh Quảng Ngãi và các xã phía Tây gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Quốc lộ 24, khiến áp lực giao thông trên tuyến này ngày càng lớn.

Tuyến Quốc lộ 24 nối Đông - Tây Quảng Ngãi còn một đoạn dài hơn 57 km đang xuống cấp nghiêm trọng

Theo đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, tổng vốn đầu tư dự án nêu trên khoảng 2.350 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỉ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh bố trí. Dự án dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, phân kỳ đầu tư theo khả năng cân đối nguồn vốn, ưu tiên các đoạn trọng yếu.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết trước thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của Quốc lộ 24, nhất là khu vực đèo Vi Ô Lắc, sở đã nhiều lần khảo sát, đánh giá và nhận thấy cần phải sớm nâng cấp, cải tạo. Hồ sơ dự án đang được Sở Xây dựng hoàn thiện để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Không chỉ giải quyết bài toán an toàn giao thông, việc cải tạo, nâng cấp đoạn còn lại của Quốc lộ 24 được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Tây Quảng Ngãi. Khi tuyến đường huyết mạch này được nâng cấp đồng bộ, thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa từ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi đến khu vực miền núi phía Tây được rút ngắn, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Toàn tuyến Quốc lộ 24 dài hơn 168 km. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại tỉnh Quảng Ngãi, Quốc lộ 24 được định hướng đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, quy mô 2 - 4 làn xe. Thời gian qua, một số đoạn đã được nâng cấp đạt chuẩn đường cấp 3 miền núi. Tuy nhiên, đoạn từ Km32 đến Km89+515 vẫn là điểm nghẽn khiến toàn tuyến chưa phát huy trọn vẹn vai trò trục giao thông kết nối Đông - Tây Quảng Ngãi.