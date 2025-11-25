Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng lũ

Nhóm PV

Đợt mưa lũ lịch sử tại khu vực Nam Trung Bộ đã để lại hậu quả đau lòng với 91 người chết, 11 người mất tích cùng thiệt hại to lớn về tài sản.

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành phút mặc niệm và trực tiếp quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại vì mưa lũ; trong khi các lực lượng từ TP HCM cấp tốc chi viện cho miền Trung

Sáng 24-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, trước khi tham dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng do thiên tai.

Ngay sau nghi thức trang trọng này, Tổng Bí thư và các đại biểu đã trực tiếp quyên góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với đồng bào các địa phương đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ đợt bão lũ vừa qua.

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, trước phiên thảo luận, Quốc hội cũng dành một phút mặc niệm các nạn nhân. Đợt mưa lũ lịch sử tại khu vực Nam Trung Bộ đã để lại hậu quả đau lòng với 91 người chết, 11 người mất tích cùng thiệt hại to lớn về tài sản.

Trước những mất mát này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phát động quyên góp, kêu gọi toàn thể đại biểu và cán bộ ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Gùi gạo, mì gói vào vùng bị cô lập do sạt lở ở xã Tây Khánh Sơn (Khánh Hòa)Ảnh: Thái Tĩnh

Chiều 24-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng tập thể Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo và cán bộ Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân, đồng thời mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương để chia sẻ khó khăn, mất mát với người dân vùng lũ.

Tại Công điện số 227 ký ngày 23-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ. Thủ tướng giao hạn chót cho Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng phải hoàn tất sửa chữa nhà cửa trước ngày 30-11 và tái định cư trước ngày 31-1-2026. Về cấp bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được giao chỉ đạo Quân khu 5, Quân khu 7 huy động tối đa lực lượng vận chuyển hàng cứu trợ và vệ sinh môi trường; song song đó, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước triển khai ngay các chính sách miễn, giảm thuế, phí và lãi suất hỗ trợ người dân.

Chia sẻ cùng đồng bào miền Trung, Công an TP HCM đã điều động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng chi viện cho vùng rốn lũ. Cụ thể, ngày 22-11, 6 trung đội cảnh sát cơ động với 200 cán bộ chiến sĩ đã xuất phát từ TP HCM, vượt quãng đường hơn 400 km đến Khánh Hòa. Tại đây, đơn vị phối hợp cùng các đơn vị chức năng chia thành các tổ đội dọn dẹp bùn đất, thu gom rác.

Cùng thời điểm, hơn 100 chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM đến khu vực Gia Lai hỗ trợ địa phương dọn dẹp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Song song đó, sáng 23-11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện chi viện hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai...

Biển Đông sắp đón bão số 15

Sáng sớm 24-11, vùng áp thấp phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/giờ, đi vào biển Đông trong đêm 25, rạng sáng 26-11. Đáng chú ý, khi cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000 km, hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 28 đến 30-11, bão sẽ hướng thẳng vào Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ Gia Lai đến Lâm Đồng. Khi qua phía Bắc quần đảo Trường Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Dù có thể suy yếu khi áp sát bờ do không khí lạnh, hoàn lưu bão vẫn sẽ gây mưa lớn diện rộng từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng.

Ngày 24-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến An Giang và khu vực Nam Trung Bộ khẩn trương thông báo cho tàu thuyền tránh trú, sẵn sàng kịch bản ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân.


Tin liên quan

Hình ảnh đầy ắp tình người của người dân TPHCM gửi bà con vùng lũ trong sáng 22-11

Hình ảnh đầy ắp tình người của người dân TPHCM gửi bà con vùng lũ trong sáng 22-11

(NLĐO) - Từ sáng sớm 22-11, người dân TPHCM đã liên tục mang nhu yếu phẩm đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Thực hiện di nguyện của chồng, cụ bà mang 10 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

(NLĐO) – Giữa những ngày mưa lũ tàn phá nhiều địa phương ở Gia Lai, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân càng trở nên ấm áp.

Hình ảnh nhu yếu phẩm kịp đến với người dân vùng lũ ở Đắk Lắk

(NLĐO) - Sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, người dân vùng lũ lụt ở Đắk Lắk vui mừng khi các đoàn cứu trợ tới phát nhu yếu phẩm

quyên góp vùng lũ chi viện Khu vực Nam Trung Bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo