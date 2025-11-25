Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng lũ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành phút mặc niệm và trực tiếp quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại vì mưa lũ; trong khi các lực lượng từ TP HCM cấp tốc chi viện cho miền Trung

Sáng 24-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, trước khi tham dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng do thiên tai.

Ngay sau nghi thức trang trọng này, Tổng Bí thư và các đại biểu đã trực tiếp quyên góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với đồng bào các địa phương đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ đợt bão lũ vừa qua.

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, trước phiên thảo luận, Quốc hội cũng dành một phút mặc niệm các nạn nhân. Đợt mưa lũ lịch sử tại khu vực Nam Trung Bộ đã để lại hậu quả đau lòng với 91 người chết, 11 người mất tích cùng thiệt hại to lớn về tài sản.

Trước những mất mát này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phát động quyên góp, kêu gọi toàn thể đại biểu và cán bộ ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Gùi gạo, mì gói vào vùng bị cô lập do sạt lở ở xã Tây Khánh Sơn (Khánh Hòa)Ảnh: Thái Tĩnh

Chiều 24-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng tập thể Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo và cán bộ Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân, đồng thời mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương để chia sẻ khó khăn, mất mát với người dân vùng lũ.

Tại Công điện số 227 ký ngày 23-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ. Thủ tướng giao hạn chót cho Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng phải hoàn tất sửa chữa nhà cửa trước ngày 30-11 và tái định cư trước ngày 31-1-2026. Về cấp bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được giao chỉ đạo Quân khu 5, Quân khu 7 huy động tối đa lực lượng vận chuyển hàng cứu trợ và vệ sinh môi trường; song song đó, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước triển khai ngay các chính sách miễn, giảm thuế, phí và lãi suất hỗ trợ người dân.

Chia sẻ cùng đồng bào miền Trung, Công an TP HCM đã điều động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng chi viện cho vùng rốn lũ. Cụ thể, ngày 22-11, 6 trung đội cảnh sát cơ động với 200 cán bộ chiến sĩ đã xuất phát từ TP HCM, vượt quãng đường hơn 400 km đến Khánh Hòa. Tại đây, đơn vị phối hợp cùng các đơn vị chức năng chia thành các tổ đội dọn dẹp bùn đất, thu gom rác.

Cùng thời điểm, hơn 100 chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM đến khu vực Gia Lai hỗ trợ địa phương dọn dẹp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Song song đó, sáng 23-11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện chi viện hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai...

Biển Đông sắp đón bão số 15 Sáng sớm 24-11, vùng áp thấp phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/giờ, đi vào biển Đông trong đêm 25, rạng sáng 26-11. Đáng chú ý, khi cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000 km, hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 28 đến 30-11, bão sẽ hướng thẳng vào Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ Gia Lai đến Lâm Đồng. Khi qua phía Bắc quần đảo Trường Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Dù có thể suy yếu khi áp sát bờ do không khí lạnh, hoàn lưu bão vẫn sẽ gây mưa lớn diện rộng từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Ngày 24-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến An Giang và khu vực Nam Trung Bộ khẩn trương thông báo cho tàu thuyền tránh trú, sẵn sàng kịch bản ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân.



