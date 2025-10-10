Sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt

Những ngày qua, cơn bão số 11 Matmo và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh, thành: Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh và Thanh Hóa. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đến 8 giờ ngày 9-10, mưa lũ đã khiến 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương.

Hàng trăm ngàn ngôi nhà chìm trong nước

Thiên tai khắc nghiệt khiến dòng nước lũ cuồn cuộn gây ngập lụt nhiều mái nhà, diện tích hoa màu, tài sản của người dân. Đến sáng 9-10, 222.856 ngôi nhà bị ngập, chủ yếu tại Thái Nguyên (200.000 nhà), Bắc Ninh (11.061), Cao Bằng (7.290), Lạng Sơn (3.000), Hà Nội (1.055) và Tuyên Quang (332); trong đó 711 nhà bị hư hỏng nặng và hiện còn 83.738 nhà vẫn đang ngập. Trong lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, có 22.951 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 2.288 con gia súc, 357.235 con gia cầm chết, bị cuốn trôi; 30 ha cây ăn quả và 30 ha rừng bị gãy đổ.

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết tính đến 15 giờ ngày 8-10, mưa lớn, lũ lớn đã gây ngập lụt tại nhiều xã, phường. Mưa lũ đã khiến Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nề trên nhiều lĩnh vực. Về người, có 4 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương. Khoảng 200.000 hộ dân có nhà ở bị ngập. Trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, tổng diện tích bị ngập là 7.113,35 ha, trong đó có 4.729,8 ha lúa, 1.567,39 ha hoa màu, 357,76 ha thủy sản và 435,3 ha chè. Về chăn nuôi, có hơn 136.000 con gia cầm bị chết, trôi; số lượng lợn và vật nuôi khác hiện chưa thống kê được. Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với trên 300 điểm đường và cầu tràn bị sạt lở, ngập úng.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người già, phụ nữ, trẻ em ra khỏi khu vực ngập sâu, cô lập. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết địa phương chủ động sơ tán, di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn. Khẩn trương tìm mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân nào bị đói, thiếu nước, thiếu chỗ ở, thiếu quần áo. Cùng với đó, hướng dẫn người dân ứng phó trước ngập lụt, sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; tổ chức gia cố đê ngay tại các khu vực trọng yếu bảo đảm an toàn đê điều.

Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên… cùng nhiều ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại Lạng Sơn, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thông tin mưa lớn khiến 3 người bị thương. Về nhà cửa, theo thống kê có khoảng 5.083 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 7 nhà bị sập, 1 nhà bị thiệt hại nặng, 2.158 nhà bị ngập nước, 2.577 nhà bị cô lập, 246 nhà bị sạt lở đất, 52 nhà có nguy cơ bị sạt lở và 42 công trình phụ bị thiệt hại. Tình trạng ngập lụt diện rộng xảy ra tại các khu vực Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt…

Về nông, lâm nghiệp và thủy sản, sơ bộ có hơn 4.905 ha lúa và hoa màu bị ngập, 30 ha cây ăn quả và 30 ha rừng bị gãy đổ. Về giáo dục, có 9 cơ sở bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, tại thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, huyện Tràng Định cũ) đã xảy ra 1 vụ vỡ đập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực hạ lưu. Ngoài ra, Lạng Sơn cho biết còn nhiều thiệt hại khác về tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND các xã, phường ở Lạng Sơn đang tiếp tục rà soát tổng hợp, đánh giá thiệt hại trên địa bàn. Ước tính tổng thiệt hại bước đầu khoảng 210 tỉ đồng. Ngay khi xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đóng trên địa bàn huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động 4 tại chỗ triển khai hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn, hiện nay vẫn đang tiếp tục công tác chỉ đạo hỗ trợ di dời nhân dân...

Khẩn cấp khắc phục hậu quả

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết tiếp tục huy động, bố trí đầy đủ lực lượng y tế, bảo đảm thuốc men, vật tư y tế cứu chữa người bị thương, bị bệnh. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, dọn dẹp rác thải, cây gãy đổ, vệ sinh nguồn nước, tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau lũ, tạo "tác động kép" đến đời sống người dân, nhất là tại các vùng bị ngập úng. Hỗ trợ, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước sạch, cung ứng nhu yếu phẩm để ổn định đời sống nhân dân, nhất là các khu vực bị ngập úng, các điểm còn bị cô lập, chia cắt.

Đặc biệt, Lạng Sơn xác định phải thực hiện nhanh, hiệu quả các chính sách hỗ trợ khẩn cấp đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng theo quy định của Chính phủ theo phương châm "xác định thiệt hại đến đâu, hỗ trợ kịp thời đến đó".

Mưa lũ do hoàn lưu bão số 10 và bão số 11 đã gây ngập úng, làm nhiều diện tích lúa, hoa màu và hạ tầng giao thông ở Tuyên Quang bị thiệt hại nặng nề.

Khi thời tiết vừa hửng nắng, các lực lượng ở Tuyên Quang được huy động xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa. Những diện tích rau màu, cây ăn quả có khả năng phục hồi được dựng lại, cắt tỉa, chăm sóc và bón phân bổ sung; diện tích bị hư hại hoàn toàn được hướng dẫn trồng vụ Đông ngắn ngày như ngô, khoai tây, rau màu để bù đắp sản lượng, bảo đảm an ninh lương thực năm 2025.

Người dân xã Tân Kỳ nỗ lực khắc phục những diện tích mía bị gãy đổ do mưa lũ. Ảnh: BÁO BẮC NINH

Kịp thời cứu trợ người dân Trưa 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão. Tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan khẩn trương, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó hết sức lưu ý việc động viên, thăm hỏi, kịp thời cứu trợ người dân, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, trường học để bảo đảm việc học tập của học sinh, việc khám chữa bệnh cho người dân, phòng chống dịch bệnh. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phải nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai; ổn định đời sống của nhân dân; bảo đảm các điều kiện tối thiểu cho người dân; bảo đảm ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế của người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp từ nay tới cuối năm 2025, chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội XIV của Đảng.

Khắc phục hậu quả bão lũ, phục hồi sản xuất Quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng giao các đơn vị chuyên môn chủ động phối hợp nâng cao chất lượng dự báo, cung cấp thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho cơ quan chức năng và người dân; tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, đê kè, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn; tham mưu "từ sớm, từ xa" các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Các đơn vị sản xuất được yêu cầu phối hợp, hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất và sinh kế bền vững, phù hợp với điều kiện từng vùng, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu.



