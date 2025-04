Sớm xử lý bất cập trong tổ chức giao thông

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 423 vụ tai nạn giao thông (so sánh với năm 2023, tăng 63 vụ), làm chết 224 người, bị thương 281 người, thiệt hại tài sản ước tính gần 3,8 tỉ đồng. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện và kiến nghị các đơn vị quản lý rà soát kiểm tra các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn, bất cập của hệ thống báo hiệu đường bộ. Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa có 53 điểm bất cập. Đến nay, đơn vị chức năng chỉ mới khắc phục xử lý 17 điểm.

Nghiêm trọng nhất là các điểm đen - nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông chết người. Qua thống kê, rà soát, tỉnh này có 7 điểm đen trên các tuyến đường do Bộ Xây dựng quản lý. Như Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm đã xảy ra 2 vụ tai nạn làm chết 2 người. Đoạn qua thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm xảy ra 3 vụ tai nạn làm 3 người chết, 2 người bị thương. Quốc lộ 26 đoạn qua xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa xảy ra 2 vụ tai nạn làm 2 người chết. Hiện còn 1 điểm đen chưa được khắc phục, xử lý là điểm đen nút giao đường Lập Định - Suối Môn và đường dẫn lên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Điểm đen này trong 12 tháng xảy ra 2 vụ làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ qua huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông

Để giải quyết các điểm đen, Phòng CSGT cũng có kiến nghị ở điểm đen đường Lập Định - Suối Môn lên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (huyện Cam Lâm) cần lắp đèn tín hiệu giao thông, biển báo giới hạn tốc độ, biển cảnh báo trẻ em. Phòng cũng đề nghị đóng dải phân cách cứng tại ngã tư điểm đen trên Quốc lộ 1C, đường 23/10 giao với đường liên thôn Bình Cang, xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang), không cho phương tiện đi từ đường thôn qua đường 23/10.

Đối với một số điểm có đường đèo, dốc, cong nguy hiểm, tầm nhìn che khuất, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao, Phòng CSGT cũng đề nghị lắp đặt biển hạn chế tốc độ tối đa 60 km/giờ, kẻ gờ giảm tốc tại một số vị trí đường cong nguy hiểm.

Theo ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện nay các điểm bất cập đa số đã được tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường và đề xuất các giải pháp khắc phục, một số điểm đã được các đơn vị quản lý tuyến đưa vào kế hoạch sửa chữa trong quý II/2025, chậm nhất trong năm 2025. Riêng việc khắc phục điểm đen trên tuyến đường 23/10, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, rà soát sớm thống nhất phương án để triển khai thực hiện.