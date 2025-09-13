HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tập đoàn Sơn Hải bỏ gần 12 tỉ đồng làm đường tặng dân, chỉ 20 ngày là xong

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tuyến đường dài hơn 3km ở Quảng Trị, được Tập đoàn Sơn Hải tài trợ xây dựng và hoàn thành một cách thần tốc chỉ sau hơn 20 ngày.

- Ảnh 1.

Tuyến đường Sen Bàng

Chiều 13-9, Tập đoàn Sơn Hải tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Sen Bàng, xã Hoàn Lão (Quảng Trị).

Tuyến đường Sen Bàng dài 3,24 km, tổng vốn đầu tư 11,9 tỉ đồng, được Sơn Hải tài trợ toàn bộ kinh phí và trực tiếp thi công. Công trình có nền đường rộng 6,4 m, mặt đường trung bình 6 m, kết cấu bê tông nhựa dày 5 cm trên lớp cấp phối đá dăm dày 15 cm. Hệ thống thoát nước dọc được gia cố bằng bê tông dày 6 cm nhằm đảm bảo độ bền lâu dài.

Toàn bộ công trình được hoàn thành trong hơn 20 ngày, từ 22-8 đến 12-9, nhờ sự huy động nhân lực, thiết bị của Sơn Hải cùng sự hỗ trợ của chính quyền và người dân. 

- Ảnh 2.

Toàn bộ tuyến đường đã được thi công và hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Tập đoàn Sơn Hải và khẳng định công trình không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, thể hiện tinh thần vì cộng đồng của doanh nghiệp.

Ông Hoàng Nam kỳ vọng Tập đoàn Sơn Hải tiếp tục mở rộng hoạt động, tạo việc làm, đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị trong các chương trình an sinh xã hội như xây dựng đường giao thông, trường học, nhà tình nghĩa, góp phần nâng cao đời sống người dân và khẳng định thương hiệu doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, tuyến đường thể hiện tấm lòng, tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn Sơn Hải với quê hương Quảng Trị. Công trình này cũng khẳng định uy tín của tập đoàn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, minh chứng sinh động cho triết lý kinh doanh gắn liền với cộng đồng.

Tập đoàn Sơn Hải từng bỏ 40 tỉ đồng xây thôn nghĩa tình tặng người dân

Năm 2022, Tập đoàn Sơn Hải từng gây xôn xao dư luận khi đầu tư gần 40 tỉ đồng xây dựng "Thôn nghĩa tình Sơn Hải" tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị cũ), nơi thường xuyên xảy ra sạt lở, đe dọa cuộc sống người dân.

Dự án rộng 14,48 ha, gồm 56 ngôi nhà sàn kiên cố, mỗi căn 54 m2, dành cho 56 hộ với 271 nhân khẩu ở các thôn Cuôi, Tri, Cha Lỳ. Sau gần hai năm xây dựng, đến tháng 8-2024, khu dân cư mới đã hoàn thành và bắt đầu đón những hộ dân đầu tiên vào sinh sống.

Ngoài khu nhà ở, Sơn Hải còn xây một trường tiểu học, một trường mầm non đạt chuẩn (128,7 m2) với phòng cho giáo viên và nhà vệ sinh khép kín; một nhà sinh hoạt cộng đồng có hội trường, sân khấu, kho và khu phụ trợ.

Đặc biệt, doanh nghiệp còn tặng hai khu ruộng bậc thang diện tích hơn 7,5 ha, được phủ đất mùn để người dân tự canh tác lúa, bảo đảm sinh kế lâu dài.

Tin liên quan

Tập đoàn Sơn Hải: Tiết kiệm gần 150 tỉ đồng vẫn bị loại khỏi gói thầu cao tốc TP HCM - Chơn Thành

Tập đoàn Sơn Hải: Tiết kiệm gần 150 tỉ đồng vẫn bị loại khỏi gói thầu cao tốc TP HCM - Chơn Thành

(NLĐO) - Dù có giá dự thầu thấp nhất, tiết kiệm gần 150 tỉ đồng cho ngân sách nhưng Tập đoàn Sơn Hải vẫn bị loại khỏi gói thầu xây dựng cao tốc ở Bình Phước.

Tập đoàn Sơn Hải cam kết bảo hành đường cao tốc đến 10 năm

(NLĐO) – Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) vừa phát văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cam kết bảo hành đường cao tốc với thời hạn lên tới 10 năm nhằm tiết kiệm chi phí sửa chữa từ ngân sách.

Quảng Trị tập đoàn sơn hải tuyến đường Sen Bàng xã Hoàn Lão đường bê tông nhựa làm đường tặng dân
