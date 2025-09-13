Tập đoàn Sơn Hải bỏ gần 12 tỉ đồng làm đường tặng dân, chỉ 20 ngày là xong

Tuyến đường Sen Bàng

Chiều 13-9, Tập đoàn Sơn Hải tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Sen Bàng, xã Hoàn Lão (Quảng Trị).

Tuyến đường Sen Bàng dài 3,24 km, tổng vốn đầu tư 11,9 tỉ đồng, được Sơn Hải tài trợ toàn bộ kinh phí và trực tiếp thi công. Công trình có nền đường rộng 6,4 m, mặt đường trung bình 6 m, kết cấu bê tông nhựa dày 5 cm trên lớp cấp phối đá dăm dày 15 cm. Hệ thống thoát nước dọc được gia cố bằng bê tông dày 6 cm nhằm đảm bảo độ bền lâu dài.

Toàn bộ công trình được hoàn thành trong hơn 20 ngày, từ 22-8 đến 12-9, nhờ sự huy động nhân lực, thiết bị của Sơn Hải cùng sự hỗ trợ của chính quyền và người dân.

Toàn bộ tuyến đường đã được thi công và hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Tập đoàn Sơn Hải và khẳng định công trình không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, thể hiện tinh thần vì cộng đồng của doanh nghiệp.

Ông Hoàng Nam kỳ vọng Tập đoàn Sơn Hải tiếp tục mở rộng hoạt động, tạo việc làm, đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị trong các chương trình an sinh xã hội như xây dựng đường giao thông, trường học, nhà tình nghĩa, góp phần nâng cao đời sống người dân và khẳng định thương hiệu doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, tuyến đường thể hiện tấm lòng, tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn Sơn Hải với quê hương Quảng Trị. Công trình này cũng khẳng định uy tín của tập đoàn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, minh chứng sinh động cho triết lý kinh doanh gắn liền với cộng đồng.