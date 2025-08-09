Son Heung-min phá kỷ lục MLS, Messi và Beckham nằm ngoài top chuyển nhượng kỷ lục?

Theo nhà báo Tom Bogert, chuyên gia về chuyên mục chuyển nhượng của CBS Sports Golazo (Mỹ), Son Heung-min đã nhận được thị thực và đủ điều kiện thi đấu. Anh có thể sớm ra mắt với Los Angeles FC khi đấu Chicago Fire FC ngày 10-8 tại MLS.

Ngôi sao châu Á này cập bến MLS với mức phí kỷ lục 26 triệu USD, phá vỡ mọi con số chuyển nhượng trước đó của các CLB Mỹ. Anh chính thức rời Tottenham hôm 6-8, khép lại 9 mùa giải gắn bó, ghi 173 bàn và có 101 kiến tạo sau 454 trận. Son cũng giúp Tottenham vô địch Europa League 2024-2025, chấm dứt 17 năm trắng tay.

Với thương vụ này, Son trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử MLS, vượt qua các hợp đồng đáng chú ý trước đó như Emmanuel Latte Lath (22 triệu USD), Kévin Denkey (16,2 triệu USD), Thiago Almada (16 triệu USD) và Gonzalo Martinez (14 triệu USD).

Chân sút Hàn Quốc đến MLS và giành vị trí số 1 trên bảng kỷ lục chuyển nhượng của MLS. Trước Son, những Lionel Messi, David Beckham hay Zlatan Ibrahimovic luôn được nhắc đến khi nói về những bản hợp đồng "để đời" của MLS.

Tuy nhiên, chi phí chuyển nhượng thì ba siêu sao này lại không góp mặt trong danh sách đắt giá nhất lịch sử giải đấu dù mức lương của họ thuộc hàng "khủng" nhất giải. Messi hiện nhận 20 triệu USD/mùa tại Inter Miami.

Bởi Messi hay Beckham, những người có tầm ảnh hưởng sâu rộng bậc nhất MLS, đều đến theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nếu không nhắc về những kỷ lục mức phí chuyển nhượng thì tờ Fox Sports đánh giá top 5 hợp đồng chuyển nhượng quốc tế ảnh hưởng nhất MLS lần lượt thuộc về: Messi (Inter Miami), Beckham (LA Galaxy), Ibrahimovic (LA Galaxy), Thierry Henry (New York Red Bulls) và David Villa (NYCFC).

Những con số cho thấy, MLS không chỉ là "mảnh đất dưỡng già" mà ngày càng mạnh tay chi tiêu để thu hút các ngôi sao đỉnh cao.

Top 5 thương vụ với phí chuyển nhượng cao nhất MLS:

1. Son Heung-min (Tottenham → LAFC, 2025) – 26 triệu USD 2. Emmanuel Latte Lath (Middlesbrough → Atlanta United, 2025) – 22 triệu USD 3. Kévin Denkey (Cercle Brugge → FC Cincinnati, 2024) – 16,2 triệu USD 4. Thiago Almada (Velez Sarsfield → Atlanta United, 2022) – 16 triệu USD 5. Gonzalo Martinez (River Plate → Atlanta United, 2019) – 14 triệu USD



