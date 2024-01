Sơn Tùng "bắt tay" nhà băng ra mắt thẻ fandom đầu tiên của nghệ sĩ tại Việt Nam

Chia sẻ tại lễ công bố dự án Be The Sky chiều 18-1 tại Hà Nội, Sơn Tùng M-TP cho biết anh rất hồi hộp, đồng thời vinh dự và tự hào khi được giới thiệu sự kết hợp độc đáo đầu tiên giữa Sơn Tùng M-TP và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) với sự góp sức của tổ chức thẻ quốc tế JCB.



Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP tại lễ công bố dự án Be The Sky chiều 18-1 tại Hà Nội



"Sự bắt tay này không chỉ là cộng tác mà còn là sự gặp gỡ giữa hai lĩnh vực âm nhạc và ngân hàng. Tùng rất biết ơn MB và JCB đã cùng Tùng tạo nên sợi dây liên kết này, giúp Tùng gần gũi hơn với SKY nói riêng, và với tất cả mọi người nói chung"- Sơn Tùng bày tỏ.

Được thiết kế dành riêng cho cộng đồng fandom SKY, sản phẩm Be The Sky không đơn thuần là một sản phẩm tài chính mà còn kết tinh các yếu tố âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ, kết nối người hâm mộ với thần tượng của họ.

Trong đó, ca khúc Be The Sky do Sơn Tùng sáng tác và thể hiện, như một món quà dành tặng cho người hâm mộ của mình. Sơn Tùng cũng cùng đội ngũ nghiên cứu, sáng tạo và cho ra mắt bộ sản phẩm Sky Collection chính hãng, từ lightstick đến khăn, áo, mũ, photobook, photocard,...

Be The Sky nằm trong bộ sưu tập MB Hi Collection - dòng thẻ đa dạng thiết kế, giúp cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng và thể hiện phong cách riêng. Thẻ MB Hi Collection bảo mật thông tin của khách hàng lên mức tối đa, tránh được việc bị lộ thông tin cá nhân, phù hợp với tiêu chí "bảo mật" và "an toàn" được đề cao trong thế hệ Gen Z. Đặc biệt, thẻ MB Hi Collection còn được tích hợp bộ đôi tính năng ATM và thẻ tín dụng trong một chip - bước tiến công nghệ đột phá mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dùng.

Be The Sky là thẻ ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tích hợp thẻ membership fandom, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được những món quà tặng cũng như được tận hưởng nhiều ưu đãi độc quyền tại các sự kiện liên quan đến Sơn Tùng M-TP như: Nhận thông tin sớm từ nghệ sĩ, nhận được lời nhắn riêng từ nghệ sĩ trong những dịp đặc biệt, sở hữu những món quà của nghệ sĩ, bộ vật phẩm chính hãng được tặng kèm thẻ vật lý… Đồng thời có nhiều quyền lợi về tài chính tiêu dùng: 10 tỉ đồng quà tặng tiền mặt, 50 tỉ đồng ưu đãi voucher 24/7 suốt tuần các lĩnh vực mua sắm, giải trí, di chuyển, du lịch, khách sạn, nhà hàng…

Sản phẩm bao gồm cả thẻ phi vật lý Skycloud và 3 phiên bản thẻ vật lý: Daybreak, Starlight và Apeiron, mỗi một loại mang một phong cách thiết kế và ý nghĩa riêng.

Từ trái qua: Ông Yoshiki Kaneko, Sơn Tùng M-TP, ông Vũ Thành Trung tại lễ công bố dự án Be The Sky

Ông Vũ Thành Trung, thành viên ban điều hành, Giám đốc khối Ngân hàng số MB, tiết lộ từ lúc ý tưởng dự án được hình thành đến khi triển khai rất nhanh, chỉ trong khoảng 8 tuần. Lý do MB chọn dự án này đầu năm 2024 vì đây là cột mốc kỷ niệm 30 năm thành lập. Dự kiến trong năm 2024, con số khách hàng khoảng 30 triệu. Suốt từ năm 2020 đến nay, MB luôn tiên phong ra những sản phẩm mới: 2020 là tài khoản số đẹp, 2021 là số tài khoản bằng số điện thoại, 2022 là lần đầu tiên tung ra sản phẩm thẻ tín dụng không có tên, không có số và rất cá tính của giới trẻ.

"Với Be The Sky, đây là dự án lớn đầu năm 2024 MB theo đuổi phương châm hướng đến, đưa ra các sản phẩm luôn đổi mới, tiên phong, công nghệ, do đó chúng tôi đã lựa chọn tham gia dự án với rất nhiều điều đầu tiên. Tôi tin chắc rằng trong rất nhiều khách hàng trẻ của MB, nhiều người thích chữ Be The Sky của chúng tôi"- ông Trung kỳ vọng.

Ông Yoshiki Kaneko, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JCB International, cho biết hướng đến lứa tuổi từ 18-34 tuổi - tập khách hàng tiềm năng tự tin thể hiện tính cách và đam mê, JCB đã thiết kế rất nhiều ưu đãi cho chủ thẻ bao gồm: Giảm giá tại hơn 100 nhà hàng dịch vụ ăn uống, ưu đãi tại hệ thống các chuỗi bán lẻ nổi tiếng như Uniqlo, Aeon Mall, Muji, đặc biệt ưu đãi trên nền tảng mua sắm trực tuyến như Shopee, Traveloka, Zalopay, Grab, BE, hay đặc quyền giải trí tại CGV…