Son Ye-jin và nỗi bất an sau khi cưới Hyun Bin, sinh con

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Son Ye-jin và nỗi bất an sau khi cưới Hyun Bin, sinh con

Minh Khuê

(NLĐO) – Son Ye-jin thẳng thắn bày tỏ về 26 năm làm nghề của mình và thú nhận đôi khi cô cảm thấy lo lắng sau khi đã có gia đình riêng.

"Tình đầu quốc dân" Son Ye-jin phơi bày nỗi lo ngày trở lại

Tham gia sự kiện Actors House của Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF) ngày 18-9, tại Đại học Dongseo ở Haeundae, Busan, Son Ye-jin có những giây phút trải lòng.

Bộ phim "No Other Choice" do đạo diễn Park Chan-wook thực hiện được chọn chiếu khai mạc tại BIFF lần thứ 30. Son Ye-jin vào vai Mi Ri – nhân vật ngày càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với khủng hoảng, an ủi và là chỗ dựa cho nhân vật Man Soo do Lee Byung-hun thủ diễn.

Son Ye-jin và nỗi bất an sau khi cưới Hyun Bin, sinh con - Ảnh 1.

Son Ye-jin trải lòng

"Sau khi kết hôn và sinh con, tôi cảm thấy lo lắng, tự hỏi liệu mình có thể gặp lại khán giả bằng những tác phẩm thực sự đáng chú ý như trước đây hay không" – Son Ye-jin dốc tâm sự.

Cô nói thêm rằng thời thế thay đổi, nhiều nữ diễn viên vẫn miệt mài làm việc sau khi kết hôn nhưng khi nghĩ về tương lai của mình, cô không tự tin cho rằng mọi thứ giống như trước. Cô luôn tự hỏi liệu bản thân có thể đóng tiếp những dạng vai lãng mạn không, liệu đạo diễn có tìm đến không và khán giả có còn muốn xem mình diễn không.

Nhìn vào những tiền bối như Youn Yuh-jung, Kim Hie-ae, Jeon Do-yeon, Kim Hye-soo, cô nhận ra rằng rồi cũng sẽ có con đường ành cho mình, một cách để cô thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình lúc này.

"Tôi muốn trở lại khi đúng thời điểm với sự trưởng thành, thể hiện những kỹ năng diễn xuất sâu lắng hơn. Đến trường quay "No Other Choice", tôi cảm thấy hạnh phúc. Trước đây, tôi luôn gánh nặng và trách nhiệm nhưng phim này đã bớt nặng nề hơn nhờ có đạo diễn Park Chan-wook và bạn diễn Lee Byung-hun. Điều đó cho phép tôi tận hưởng không khí trường quay nhiều hơn" – Son Ye-jin thổ lộ.

Son Ye-jin hết lời khen tiền bối Lee Byun-hun

Lần đầu hợp tác cùng Lee Byung-hun, Son Ye-jin chia sẻ rằng rất khó để diễn viên có thể thoải mái, linh hoạt trước ống kính. Các đạo diễn thường bảo diễn viên mới rằng hãy cứ tự nhiên. Tuy nhiên, việc tự nhiên, diễn mà không diễn là khó nhất. Càng diễn, bạn sẽ càng trở nên căng thẳng bởi lo lời thoại, quản lý tông điệu, biểu cảm… theo kịch bản cũng như yêu cầu đạo diễn. Thế nhưng, Lee Byun-hun lại không có bất kỳ sự căng thẳng nào khi đứng trước ống kính máy quay.

Son Ye-jin và nỗi bất an sau khi cưới Hyun Bin, sinh con - Ảnh 2.

Cô dành nhiều lời khen cho tài tử Lee Byun-hun

"Anh ấy diễn xuất không hề có sự gượng ép, lo lắng nào. Đó là điều tôi luôn hướng đến. Việc xem một tiền bối diễn thoải mái, kết hợp nhuần nhuyễn chỉ đạo của đạo diễn và cá tính, suy nghĩ riêng, bạn phải thốt lên rằng đó là một diễn viên xuất sắc, tài năng" – Son Je-yin khen ngợi Lee Byun-hun.

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của mình, minh tinh cho biết cô là kiểu người chạy hết mình, vấp ngã rồi đứng dậy. Cô ngạc nhiên vì bản thân có thể tiếp tục. Diễn xuất với cô là công việc rất đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, không thể tận hưởng nó nhưng chính khao khát thể hiện vai diễn tốt nhất có thể đã đưa Son Ye-jin đến vị thế hiện nay.

"Tình đầu quốc dân" Hàn Quốc và tuổi thanh xuân chỉ toàn công việc

"Tuổi trẻ của tôi chỉ toàn là công việc, chưa từng tận hưởng thanh xuân tươi đẹp. Tuy nhiên, tôi biết ơn và may mắn vì những khoảnh khắc đó đã được lưu giữ lại lâu dài nhờ diễn xuất. Đó là lý do tôi ở đây. Nếu có điều gì bạn muốn thử, bạn nên dốc hết sức mình. Cuối cùng, sẽ đến lúc nó tỏa sáng" – Son Ye-jin nói.

Cô xem tác phẩm "The Art of Seduction" là bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Nó đã giải phóng cô khỏi việc luôn phải đóng vai bi lụy, đau khổ khiến khán giả rơi nước mắt. Vai diễn hài hước, kỳ quặc và khác thường. Nhìn lại, cô thấy bản thân thực sự không biết hài kịch là gì, thậm chí còn diễn hài chỉ để gây cười. 

Thế nhưng, khi dũng cảm diễn "The Art of Seduction", cô cảm thấy tự do. Nhiều người đã đến xem cô diễn, cười rộ thay vì khóc và điều đó mang đến niềm vui vô bờ bến.

Tin liên quan

Son Ye-jin đăng ảnh đầu tiên của con đầu lòng với Hyun Bin

Son Ye-jin đăng ảnh đầu tiên của con đầu lòng với Hyun Bin

(NLĐO) – Son Ye-jin và Hyun Bin đón con đầu lòng vào ngày 27-11. Trước đó, cặp đôi này tổ chức đám cưới vào ngày 31-3 và nhận nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Bị hỏi bất ngờ, Hyun Bin bác tin đồn về Son Ye-jin

(NLĐO) – Tài tử Hyun Bin cho biết anh và minh tinh Son Ye-jin không hẹn hò nhau từ phim “Cuộc đàm phán sinh tử” (The Negotiation) như những đồn thổi xoay quanh chuyện tình của cả hai.

Cặp đôi Hyun Bin và Son Ye-jin sắp làm cha mẹ

(NLĐO) – Nhiều người hâm mộ của cặp đôi “Hạ cánh nơi anh” Hyun Bin và Son Ye-jin chúc mừng hạnh phúc của thần tượng. Họ dự đoán đứa trẻ sẽ vô cùng xinh đẹp vì được thừa hưởng nhan sắc của cả cha lẫn mẹ.

Son Ye-jin đám cưới Hyun Bin và Son Ye-jin trải lòng nỗi lo lắng kỳ lạ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo