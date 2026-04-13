Giải trí

"Sóng gió" bủa vây gia đình Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu

Thùy Trang

(NLĐO) - Cả người đẹp Doãn Hải My lẫn cầu thủ Đoàn Văn Hậu đều khóa comment giữa tâm bão drama.

Đoàn Văn Hậu với cơn bão trapboy

Bão tố bủa vây gia đình Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu - Ảnh 1.

Gia đình Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu đang đối mặt với tâm bão

Mạng xã hội "dậy sóng" với những đấu tố liên quan đến cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Theo đó, một số người dùng mạng xã hội lên tiếng cho rằng cầu thủ ngôi sao Đoàn Văn Hậu đã gởi tin nhắn tán tỉnh giữa lúc anh có đã có vợ đẹp - người đẹp Doãn Hải My.

Giữa hàng loạt ồn ào xoay quanh đời tư, cả tuyển thủ Đoàn Văn Hậu lẫn Doãn Hải My đều đồng loạt khóa phần bình luận trên trang cá nhân.

Động thái này là cách để cặp đôi hạn chế những ý kiến tiêu cực, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống riêng. 

Tuy nhiên, điều này cũng gây nên những bình luận trái chiều. Những người yêu mến cặp đôi mong có những lời chia sẻ từ chính chủ thay vì im lặng như hiện tại.

Cũng có ý kiến cho rằng việc khóa comment là phương án hữu hiệu nhất hiện nay khi drama bùng nổ, loạt bình luận công kích, suy đoán liên tục xuất hiện dưới các bài đăng cũ khiến không gian mạng cá nhân của cả hai trở nên "quá tải". Việc khóa bình luận vì thế được xem là động thái dễ hiểu, giúp họ giữ khoảng lặng cần thiết giữa lúc nhạy cảm.

Hiện tại, phía Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến sự việc. Cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo, trong khi một bộ phận khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng cặp đôi cần được tôn trọng đời tư trong giai đoạn này.

Văn Hậu - Hải My vốn là cặp đôi hot nhất, nhì làng bóng đá

Bão tố bủa vây gia đình Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu - Ảnh 2.

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu là cặp đôi đẹp của showbiz lẫn sân cỏ

Chuyện tình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng khiến mạng xã hội ngưỡng mộ bởi hành trình kín tiếng nhưng bền bỉ. Cả hai được cho là bén duyên từ một cuộc gặp tình cờ qua người quen của bố Doãn Hải My. 

Lần đầu cả hai xuất hiện bên nhau là khi Văn Hậu đến ủng hộ Hải My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, cả hai hẹn hò 2 năm kín tiếng rồi dần công khai mối quan hệ với loạt khoảnh khắc ngọt ngào.

Đến cuối năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng, trở thành một trong những hôn lễ được chú ý nhất làng bóng đá Việt. Doãn Hải My luôn ghi điểm với hình ảnh người vợ tinh tế, luôn đồng hành và ủng hộ chồng, trong khi Đoàn Văn Hậu cũng nhiều lần thể hiện sự yêu chiều dành cho bà xã.

Câu chuyện Đoàn Văn Hậu "thả thính gái xinh" trên không gian mạng dù đã có gia đình khiến một bộ phận cư dân mạng thấy "sốc". Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn chưa được chứng thức và chính chủ thì chưa lên tiếng. Nhưng rõ ràng, gia đình Đoàn Văn Hậu đang phải đối diện với sóng gió đời tư lớn nhất từ trước đến nay.

Cư dân mạng cũng quan tâm đến thái độ của Doãn Hải My sau khi drama đời tư của chồng nổ ra. 

Khán giả vẫn thấy cô xuất hiện trên khán đài cổ vũ Văn Hậu trong trận đấu tối 12-4. Điều này cũng khiến nhiều fan thấy vui cho Văn Hậu.

Doãn Hải My thế nào sau khi thành "gái một con"

(NLĐO) - Top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My khiến cư dân mạng ghen tị khi đám cưới với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, đặc biệt sau sinh bé Lúa.

