Sống lâu hơn nhờ ăn các loài cá nhỏ

Theo bài viết công bố trên tạp chí Public Health Nutrition, các tác giả đã xem xét dữ liệu của gần 81.000 người Nhật từ 35 - 69 tuổi, thời gian theo dõi trung bình 9 năm. Các loại cá nhỏ mà người Nhật thường ăn bao gồm cá trắng, cá capelin Đại Tây Dương, cá hồi Nhật Bản và cá mòi khô, tiêu thụ tất cả các phần của con cá.



Một số món ăn từ cá nhỏ quen thuộc với người Nhật .Ảnh: ĐẠI HỌC NAGOYA

Kết quả cho thấy các nhóm phụ nữ ăn cá nhỏ 1 - 3 lần mỗi tháng, 1 - 2 lần mỗi tuần hoặc 3 lần trở lên mỗi tuần có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm lần lượt 32%, 28% và 31% so với người hiếm khi ăn. Nguy cơ ung thư cũng giảm lần lượt là 28%, 29% và 36%. Điều này là do hàm lượng cao của các chất dinh dưỡng có lợi cho tuổi thọ, giúp chống ung thư trong món ăn này, như axít béo omega-3, canxi, vitamin D, retinol, carotene...

Nam giới cũng đạt được lợi ích nhưng mức giảm nguy cơ thấp hơn nhiều so với nữ giới: chỉ từ 9% - 16% đối với nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, 0% - 9% đối với nguy cơ tử vong do ung thư. Khác biệt này có thể do ngoài các dạng ung thư phổ biến ở hai giới, một số chất dinh dưỡng trong cá tác động mạnh đến việc giảm nguy cơ ung thư vú - căn bệnh mà đa số bệnh nhân là nữ.