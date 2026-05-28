Giải trí

Song Luân nhập cuộc "Tinh hà say hi" đã "gáy" liền ngôi Quán quân

Thùy Trang

(NLĐO) - Song Luân trở thành cái tên tiếp theo tham gia "Tinh hà say hi", hứa hẹn mang đến những màn biến hóa ấn tượng cũng như nhiều niềm vui.

Song Luân một lần nữa phá bỏ giới hạn ở "Vũ trụ say hi"

Song Luân nhập cuộc "Tinh Hà Say Hi" đã "gáy" liền ngôi Quán quân - Ảnh 1.

Song Luân xác nhận trở lại "Tinh hà say hi"

Sau thành công của "Anh trai say hi" và "Em xinh say hi", "Vũ trụ say hi" tiếp tục mở rộng với chương trình mới "Tinh hà say hi". Bên cạnh việc hé lộ hình ảnh chủ đạo cùng thông điệp "Tinh tú gặp gỡ - lấp lánh cả thiên hà", chương trình còn gây tò mò khi úp mở về sự thay đổi trong quy mô dàn nghệ sĩ tham dự.

Theo công bố mới đây từ BTC chương trình, Song Luân chính thức trở thành một mảnh ghép của "Tinh hà say hi" cùng 23 nghệ sĩ khác. Trong đó có những anh em từng tham gia "Anh trai say hi" mùa 1. Vốn đã thân thiết sau "Anh trai say hi 2024" và trải qua 9 đêm Concert cùng nhau, các anh trai hứa hẹn sẽ có những màn tung hứng "mượt mà" ở "Tinh hà say hi" lần này.

Nhân dịp trở lại show truyền hình thực tế, Song Luân cũng mang đến bộ ảnh chào sân ấn tượng.

Anh chọn phong cách lịch lãm pha chút nổi loạn. Diện outfit tông xanh navy kết hợp chất liệu da hiện đại, Song Luân mang đến hình ảnh trưởng thành, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút điện ảnh vốn là thế mạnh của bản thân.

Song Luân nhập cuộc "Tinh Hà Say Hi" đã "gáy" liền ngôi Quán quân - Ảnh 2.

Ở chương trình "Anh trai say hi" mùa trước, Song Luân là cái tên mang lại nhiều thú vị và bất ngờ

"Mình tưởng mùa hè rực rỡ của 2024 đã là điều đáng nhớ nhất rồi, nhưng hành trình ở 'vũ trụ say hi' của mình chưa dừng lại. Mình háo hức được hội ngộ anh em "Anh trai say hi" mùa 1, và cũng rất mong muốn được làm việc chung với các anh em khác nữa. Đây là cơ hội để mình được thể hiện bản thân và đến gần hơn với khán giả nên mình rất trân trọng.

Ở "Tinh hà say hi", Song Luân muốn mang đến màu sắc âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân, đồng thời thể hiện rõ những thế mạnh mà mình tự tin nhất trên hành trình âm nhạc" - Song Luân bày tỏ.

Song Luân khuyên các em "dè chừng" mình trong lần trở lại ở "Tinh hà say hi"

Anh nói thêm đã chuẩn bị một thể lực tốt, một tinh thần cởi mở và những "mảng miếng" để vào show. "Các anh em hãy coi chừng nha, tại năm nay Luân còn 'gáy' hơn cả năm trước. Quán quân trong tầm tay" - nam nghệ sĩ hài hước cho biết.

Hành trình của Song Luân tại "Anh trai say hi" được xem là một trong những màn "lột xác" đáng chú ý nhất của chương trình. Từ hình ảnh nam thần điển trai quen thuộc của Vbiz, Song Luân dần cho thấy sự đa năng, tinh thần đồng đội và khả năng làm chủ sân khấu qua từng vòng thi.

Ngay từ những tập đầu, Song Luân đã gây thiện cảm nhờ tính cách điềm đạm, hài hước và khả năng kết nối với các anh trai. Không phải kiểu thí sinh quá ồn ào, anh chọn cách ghi điểm bằng sự ổn định và thái độ làm nghề nghiêm túc.

Điều khiến khán giả bất ngờ là khả năng thích nghi mạnh mẽ của Song Luân trong nhiều concept khác nhau. Từ những sân khấu đòi hỏi vocal tình cảm, performance mạnh đến các tiết mục thiên về giải trí, anh đều giữ được phong độ ổn định.

Song Luân nhập cuộc "Tinh Hà Say Hi" đã "gáy" liền ngôi Quán quân - Ảnh 4.

Với những ấn tượng mạnh trong "Anh trai say hi", Song Luân được khán giả kỳ vọng sẽ có những phần thể hiện phá bỏ giới hạn hơn nữa trong lần trở lại này


