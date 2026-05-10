HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ Văn học

Sông quê, mạch nguồn đánh thức ký ức

Trần Trọng Tri

Trong ký ức, con sông quê không chỉ là một dòng nước chảy qua cánh đồng lúa, hoa màu. Nó giống như một mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn.

Ở đó có những trưa hè tắm mát, có những buổi chiều lội bì bõm theo bờ ruộng, có cả những lần đứng lặng nhìn mặt nước loang nắng. Đi xa bao năm, chỉ cần nghe ai nhắc hai tiếng sông quê, lòng người bỗng mềm lại, như gặp cái nôi đầu đời của chính mình. Con sông quê hiền hòa là vậy nhưng nó cũng mang trong mình những đổi thay không dễ đoán. Năm này qua năm khác, dòng nước lặng lẽ bồi đắp rồi lại lặng lẽ lở bờ. Có mùa, phù sa vun lên màu mỡ, ruộng lúa hai bên bờ trổ đòng đòng, sóng lúa rập rờn như nụ cười của người nông dân được mùa. Nhưng cũng có những năm, lũ từ thượng nguồn tràn xuống dữ dội, xoáy tung bờ bãi, mở ra những nhánh sông mới.

Những nhánh sông ấy xuất hiện bất ngờ như một cơn trở mình của đất. Chỉ sau một đêm, bãi bồi quen thuộc bị nước ngoạm sâu. Cái bến đò gắn bó mấy chục năm bỗng biến mất trong lớp bùn đục. Tiếng nước ngày cũ vốn hiền như lời ru, nay hóa thành âm thanh gấp gáp, dồn dập của một dòng chảy lạ. Người trong làng nhìn sông vừa thương vừa sợ, giống như nhìn một người thân hiền lành bỗng dưng nổi giận.

Nhưng sau mỗi mùa lũ, con sông lại dịu xuống như chưa từng có cơn dữ dội nào đi qua. Nước trong dần, bãi bồi mới lộ ra. Phù sa phủ lên những triền đất vừa được bồi đắp. Tre ven bờ bật mầm non xanh mướt.

Chỉ vài ngày nắng ấm thôi, mọi thứ dường như được sắp đặt lại, con người cũng trở về với sông theo cách rất đời thường dù sông không thể trở về nhịp chảy quen. Ở đó có chút nhọc nhằn, mà cũng đầy hy vọng. Con sông lúc này không còn là nỗi ám ảnh của những ngày nước lớn, mà trở thành điểm tựa tinh thần cho cả một vùng quê.

Sông quê, mạch nguồn đánh thức ký ức - Ảnh 1.

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, dòng sông quê vẫn đẹp trong ký ức mỗi người. Ảnh: LÊ MINH HẠ

Một buổi sáng sớm, đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua sông, bất chợt thấy lòng mình chùng lại. Mặt nước phẳng lặng như tờ, phản chiếu bầu trời xanh nhẹ tênh. Hai bên bờ, gió thổi qua nghe mùi hương lúa rất nhẹ. Trong làn sương còn vương trên mặt nước, bỗng thấy hiện lên dáng dấp của tuổi thơ mình. Đó là những buổi trưa trốn ngủ chạy ra sông tắm. Là tiếng gọi í ới của đám bạn khi kéo nhau đi bắt cá rô ngoài bàu nước. Là những buổi chiều thả diều trên con đường bờ ruộng, chạy rầm rập đến khi trời tối mịt mới chịu về. Tuổi thơ của nhiều đứa trẻ quê gắn với con sông như vậy. Không cần trò chơi đắt tiền, chỉ cần một dòng nước, một bãi bồi, vài đứa bạn là đủ thành cả một thế giới.

Người già trong làng vẫn thường nói: "Sông còn trẻ thì làng còn yên". Lúc nhỏ nghe chỉ thấy vui tai. Lớn lên mới hiểu, sự "trẻ" của con sông không chỉ nằm ở dòng nước trong hay ở những bãi bồi mới. Nó còn nằm ở cách con người giữ gìn và trân trọng ký ức. Khi ta còn nhớ con sông, còn nhắc về nó với một chút thương, một chút tự hào thì con sông ấy vẫn sống trong lòng mỗi người. Bây giờ trẻ con trong làng ít tắm sông như ngày trước. Nhiều đứa quen với điện thoại, với tivi, với trò chơi trong nhà. Nhịp sống đã khác xưa khá nhiều. Nhưng tình cảm dành cho sông quê thì dường như vẫn còn nguyên. Nó nằm trong những cuộc điện thoại của người đi xa: "Sông năm nay nước có trong không?". Nó nằm trong phút lặng người của một người trẻ vừa trở về quê, đứng bên bờ sông nhìn bèo trôi, thấy lòng mình dịu lại. Con sông quê không chỉ mang nước, mang phù sa mà chứa đựng cả lịch sử tình cảm của mỗi gia đình, mỗi xóm làng, chứng kiến bao mùa gieo gặt, bao cuộc chia xa rồi đoàn tụ.

Dẫu có năm bờ bãi bị xoáy nát, dẫu có những dòng chảy mới khiến người ta chạnh lòng thì tận sâu trong ký ức của người quê, con sông cũ vẫn còn nguyên dáng. Đó là sợi dây âm thầm níu người xa xứ quay về. Là mạch nguồn lặng lẽ nhưng bền bỉ nuôi dưỡng một vùng đất. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo