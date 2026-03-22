HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Song sát" mới của tuyển Việt Nam

Tường Phước

Bộ đôi Hoàng Hên - Xuân Son hứa hẹn trở thành nền tảng cho lối chơi tấn công mới của tuyển Việt Nam

Các cầu thủ xứ sở samba không gặp khó trong việc bắt nhịp với môi trường bóng đá Việt Nam và là sự chọn lựa hàng đầu của các CLB V-League. Hoàng Hên và Xuân Son xuất thân từ Brazil và sắp tới họ có thể thành "song sát" mới trên mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên - nhân tố tạo đột biến

Trong quá trình làm mới đội tuyển, Hoàng Hên nổi lên như một tiền vệ tấn công có khả năng định hình lối chơi. Sau 5 năm chơi bóng tại V-League, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đã có hơn 120 lần ra sân, ghi 31 bàn thắng và hơn 40 kiến tạo - con số thuộc nhóm đầu ở vị trí tiền vệ sáng tạo.

Riêng mùa 2025-2026, dù chỉ thi đấu từ giai đoạn lượt về cho CLB Hà Nội với vai trò cầu thủ nội binh, anh vẫn ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo chỉ trong 10 trận.

Điều khiến Hoàng Hên trở nên khác biệt nằm ở tư duy chơi bóng. Tiền vệ sinh năm 1994 không chỉ giỏi xử lý bóng trong không gian hẹp, mà còn sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén, thường xuyên tung ra những đường chuyền "xé tuyến". Khả năng sút xa và xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai cũng giúp anh trở thành mối đe dọa thường trực đối với hàng thủ đối phương.

HLV Phạm Thành Lương nhận xét về đàn em cùng thuộc biên chế Hà Nội FC: "Hoàng Hên có thể tạo đột biến bằng một pha xử lý mang tính quyết định thay vì theo bài. Nếu được sử dụng đúng cách, anh ấy sẽ giúp các miếng đánh của tuyển Việt Nam đa dạng và khó lường hơn".

"Song sát" mới của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Hoàng Hên và Xuân Son từng sát cánh giúp Nam Định FC đăng quang V-League. (Ảnh: VPF)

Xuân Son - cỗ máy ghi bàn

Nếu Hoàng Hên là nghệ sĩ kiến tạo ở tuyến giữa thì Xuân Son vẫn là cái tên bảo chứng cho khả năng ghi bàn. Tiền đạo này đã chơi hơn 140 trận tại V-League, ghi 88 bàn thắng và 2 lần liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới - thành tích đủ để khẳng định đẳng cấp của chân sút nhập tịch sinh năm 1997.

Tương tự Hoàng Hên, Xuân Son trở lại sân chơi V-League từ giai đoạn lượt về của mùa giải 2025-2026. Trước đó, tiền đạo tuyển Việt Nam dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu gần 1 năm. Dù có thời điểm chững lại vì di chứng sau chấn thương, Xuân Son vẫn ghi 2 bàn sau 7 trận ở đấu trường quốc nội, kể từ tháng 2-2026.

Điểm mạnh của chân sút thuộc biên chế Nam Định không chỉ nằm ở dứt điểm đa dạng, mà còn ở khả năng chọn vị trí và di chuyển không bóng. Trung vệ đội trưởng CLB Nam Định Lucas Alves de Araujo nhận xét: "Xuân Son là cầu thủ giàu năng lượng. Anh ấy không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp khi tập luyện, thi đấu mà còn rất hòa đồng trong sinh hoạt hằng ngày. Tinh thần nhiệt huyết, không từ bỏ của Xuân Son giúp đội bóng vượt qua nhiều thời điểm khó khăn trong các trận đấu".

Trên tuyển quốc gia, sự xuất hiện của Xuân Son giúp hàng công giải tỏa áp lực và có thêm nhiều phương án triển khai bóng hiệu quả. Xuân Son luôn là "điểm kết thúc" mà các đồng đội hướng đến mỗi khi có bóng. Đó cũng là điều mà đoàn quân HLV Kim Sang-sik đánh mất trong năm 2025, khi cầu thủ gốc Brazil này phải rời xa sân cỏ dài hạn do chấn thương.

Sự bổ trợ hoàn hảo

Xuân Son và Hoàng Hên từng sát cánh trong màu áo Bình Định và Nam Định, tạo nên cặp đôi tấn công hiệu quả nhất V-League giai đoạn 2022-2025. Từng có thời gian dẫn dắt "song sát" này đăng quang V-League, HLV Vũ Hồng Việt đánh giá: "Đây là sự bổ trợ hoàn hảo. Hoàng Hên kiến tạo nhạy bén, còn Xuân Son giỏi dứt điểm. Họ luôn hiểu nhau trong từng bước di chuyển và điều đó giúp các pha phối hợp có độ chính xác và tính bất ngờ cao".

Ngoài chuyên môn, chiến lược gia CLB Nam Định cũng hài lòng với thái độ thi đấu chuyên nghiệp của bộ đôi gốc Brazil này. Ông Việt khẳng định Hên và Son có khả năng hòa nhập nhanh và sẽ là nền tảng sức mạnh tấn công quan trọng của tuyển Việt Nam kỳ này.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần làm mới, "song sát nhập tịch" này có thể trở thành hạt nhân trong cách vận hành chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Đưa Hoàng Hên và Xuân Son vào cùng hệ thống không đơn thuần là bổ sung nhân sự, mà còn là bước đi chiến lược. Một người tổ chức, một người kết thúc - công thức rõ ràng, dễ vận hành nhưng đòi hỏi sự ăn ý cao. Nếu phát huy đúng năng lực, họ không chỉ cải thiện hiệu suất ghi bàn, mà còn giúp đội tuyển đa dạng cách tiếp cận khung thành. 

Trận gặp Bangladesh và Malaysia trong dịp FIFA Days tháng 3-2026 sẽ là phép thử cho một ý tưởng mới trên hàng công tuyển Việt Nam: Hoàng Hên kiến thiết và Xuân Son lập công.


Tin liên quan

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên tự hào khoác áo tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) bước vào buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3-2026.

Nguyễn Xuân Son khiến HLV Kim Sang-sik "hú vía"

(NLĐO) - Bỏ dở buổi tập đầu tiên trong ngày hội quân cùng tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3-2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son khiến HLV Kim Sang-sik "lo sốt vó"

Tiền đạo tuyển Việt Nam lập công giúp Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia

(NLĐO) - Phạm Gia Hưng ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 ở phút bù giờ, giúp Ninh Bình FC vượt qua PVF-CAND để giành tấm vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026

tuyển Việt Nam bóng đá Việt Nam Hoàng Hên Xuân Son HLV Kim Sang-sik Bangladesh Malaysia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo