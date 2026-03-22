"Song sát" mới của tuyển Việt Nam

Các cầu thủ xứ sở samba không gặp khó trong việc bắt nhịp với môi trường bóng đá Việt Nam và là sự chọn lựa hàng đầu của các CLB V-League. Hoàng Hên và Xuân Son xuất thân từ Brazil và sắp tới họ có thể thành "song sát" mới trên mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên - nhân tố tạo đột biến

Trong quá trình làm mới đội tuyển, Hoàng Hên nổi lên như một tiền vệ tấn công có khả năng định hình lối chơi. Sau 5 năm chơi bóng tại V-League, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đã có hơn 120 lần ra sân, ghi 31 bàn thắng và hơn 40 kiến tạo - con số thuộc nhóm đầu ở vị trí tiền vệ sáng tạo.

Riêng mùa 2025-2026, dù chỉ thi đấu từ giai đoạn lượt về cho CLB Hà Nội với vai trò cầu thủ nội binh, anh vẫn ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo chỉ trong 10 trận.

Điều khiến Hoàng Hên trở nên khác biệt nằm ở tư duy chơi bóng. Tiền vệ sinh năm 1994 không chỉ giỏi xử lý bóng trong không gian hẹp, mà còn sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén, thường xuyên tung ra những đường chuyền "xé tuyến". Khả năng sút xa và xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai cũng giúp anh trở thành mối đe dọa thường trực đối với hàng thủ đối phương.

HLV Phạm Thành Lương nhận xét về đàn em cùng thuộc biên chế Hà Nội FC: "Hoàng Hên có thể tạo đột biến bằng một pha xử lý mang tính quyết định thay vì theo bài. Nếu được sử dụng đúng cách, anh ấy sẽ giúp các miếng đánh của tuyển Việt Nam đa dạng và khó lường hơn".

Hoàng Hên và Xuân Son từng sát cánh giúp Nam Định FC đăng quang V-League. (Ảnh: VPF)

Xuân Son - cỗ máy ghi bàn

Nếu Hoàng Hên là nghệ sĩ kiến tạo ở tuyến giữa thì Xuân Son vẫn là cái tên bảo chứng cho khả năng ghi bàn. Tiền đạo này đã chơi hơn 140 trận tại V-League, ghi 88 bàn thắng và 2 lần liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới - thành tích đủ để khẳng định đẳng cấp của chân sút nhập tịch sinh năm 1997.

Tương tự Hoàng Hên, Xuân Son trở lại sân chơi V-League từ giai đoạn lượt về của mùa giải 2025-2026. Trước đó, tiền đạo tuyển Việt Nam dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu gần 1 năm. Dù có thời điểm chững lại vì di chứng sau chấn thương, Xuân Son vẫn ghi 2 bàn sau 7 trận ở đấu trường quốc nội, kể từ tháng 2-2026.

Điểm mạnh của chân sút thuộc biên chế Nam Định không chỉ nằm ở dứt điểm đa dạng, mà còn ở khả năng chọn vị trí và di chuyển không bóng. Trung vệ đội trưởng CLB Nam Định Lucas Alves de Araujo nhận xét: "Xuân Son là cầu thủ giàu năng lượng. Anh ấy không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp khi tập luyện, thi đấu mà còn rất hòa đồng trong sinh hoạt hằng ngày. Tinh thần nhiệt huyết, không từ bỏ của Xuân Son giúp đội bóng vượt qua nhiều thời điểm khó khăn trong các trận đấu".

Trên tuyển quốc gia, sự xuất hiện của Xuân Son giúp hàng công giải tỏa áp lực và có thêm nhiều phương án triển khai bóng hiệu quả. Xuân Son luôn là "điểm kết thúc" mà các đồng đội hướng đến mỗi khi có bóng. Đó cũng là điều mà đoàn quân HLV Kim Sang-sik đánh mất trong năm 2025, khi cầu thủ gốc Brazil này phải rời xa sân cỏ dài hạn do chấn thương.

Sự bổ trợ hoàn hảo

Xuân Son và Hoàng Hên từng sát cánh trong màu áo Bình Định và Nam Định, tạo nên cặp đôi tấn công hiệu quả nhất V-League giai đoạn 2022-2025. Từng có thời gian dẫn dắt "song sát" này đăng quang V-League, HLV Vũ Hồng Việt đánh giá: "Đây là sự bổ trợ hoàn hảo. Hoàng Hên kiến tạo nhạy bén, còn Xuân Son giỏi dứt điểm. Họ luôn hiểu nhau trong từng bước di chuyển và điều đó giúp các pha phối hợp có độ chính xác và tính bất ngờ cao".

Ngoài chuyên môn, chiến lược gia CLB Nam Định cũng hài lòng với thái độ thi đấu chuyên nghiệp của bộ đôi gốc Brazil này. Ông Việt khẳng định Hên và Son có khả năng hòa nhập nhanh và sẽ là nền tảng sức mạnh tấn công quan trọng của tuyển Việt Nam kỳ này.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần làm mới, "song sát nhập tịch" này có thể trở thành hạt nhân trong cách vận hành chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Đưa Hoàng Hên và Xuân Son vào cùng hệ thống không đơn thuần là bổ sung nhân sự, mà còn là bước đi chiến lược. Một người tổ chức, một người kết thúc - công thức rõ ràng, dễ vận hành nhưng đòi hỏi sự ăn ý cao. Nếu phát huy đúng năng lực, họ không chỉ cải thiện hiệu suất ghi bàn, mà còn giúp đội tuyển đa dạng cách tiếp cận khung thành.

Trận gặp Bangladesh và Malaysia trong dịp FIFA Days tháng 3-2026 sẽ là phép thử cho một ý tưởng mới trên hàng công tuyển Việt Nam: Hoàng Hên kiến thiết và Xuân Son lập công.



