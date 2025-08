SOOBIN, Phương Mỹ Chi, Obito, RHYDER "cháy" rực phố đi bộ

Obito: khuấy đảo sân khấu bằng năng lượng bùng nổ

Obito chính là người "mở màn" cho đêm nhạc, với loạt hit khuấy động không khí: "Sài Gòn ơi", "Buồn hay vui", "Tell the kids I love them" và "Đánh đổi". Phong cách biểu diễn tự do, máu lửa cùng khả năng làm chủ sân khấu giúp Obito nhanh chóng khuấy động hàng ngàn khán giả trẻ, mang đến một sự khởi đầu "cháy" đúng nghĩa.

Phương Mỹ Chi: “Chất dân gian hiện đại” đầy cảm xúc

Là đại diện cho tinh thần dân gian hiện đại, Phương Mỹ Chi mang đến một phần trình diễn cảm xúc với "Vũ trụ có anh", "Bóng phù hoa" và "Rock hạt gạo".

RHYDER và Gen Z: Chinh phục mọi đỉnh cao!

Không hề lép vế, RHYDER đã thể hiện rõ cá tính âm nhạc qua loạt bài: "Intro", "Dân chơi sao phải khóc", "Để anh một mình", và "Chịu cách mình nói thua". Với chất giọng nội lực và phong cách biểu diễn tự tin, RHYDER chứng minh được vị thế nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay.

SOOBIN: “Hoàng tử ballad” với 5 bản hit “gây bão” cảm xúc!

Kết show bằng phần trình diễn bùng nổ, SOOBIN khiến khán giả như "vỡ oà" với "Intro Kingdom", "Hey", "Ai cũng phải lớn", "Blackjack và Beautiful Monster". Dù là ballad sâu lắng hay R&B cá tính, anh chàng đều cho thấy sức hút không thể chối từ qua từng giai điệu và sân khấu được đầu tư công phu.

"Pháo đài âm nhạc" - Mảnh ghép rực rỡ của sự kiện "OMO Pháo đài lấm bẩn"

Huyền thoại Gilberto Silva và cầu thủ Tiến Linh tại đại nhạc hội "Pháo đài âm nhạc"

Không chỉ đơn thuần là một đại nhạc hội, "Pháo đài âm nhạc" là một phần trong sự kiện "Pháo đài lấm bẩn" mà OMO thực hiện nhằm khơi gợi tinh thần vui chơi, gắn kết gia đình và trao quyền cho trẻ em được trải nghiệm mùa hè đúng nghĩa - "chơi là chất, ngại gì bẩn".

Sự kiện không chỉ mang lại cảm xúc thăng hoa từ âm nhạc mà còn là nơi tụ họp của hàng ngàn gia đình, bạn trẻ và người hâm mộ yêu âm nhạc, tạo nên một đêm hè đáng nhớ giữa lòng thành phố.