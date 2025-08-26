SOOBIN thể hiện tuyên ngôn thế hệ tại 8Wonder: Nghệ sĩ Việt đủ khả năng sánh vai quốc tế

Xuất hiện tại đại nhạc hội 8Wonder đêm 23-8 như một "anh tài toàn năng" của V-pop, SOOBIN đã cho thấy "sức công phá" không giới hạn của bản thân khi có một setlist phong phú, kết hợp nhiều thể loại âm nhạc từ truyền thống đến hiện đại.

Như một chim lửa dũng mãnh, thăng hoa

Mở màn phần trình diễn của mình bằng một đoạn intro sôi động, SOOBIN khiến sân khấu 8Wonder như bùng nổ trước tiếng reo hò cuồng nhiệt từ hàng vạn khán giả. Trong bộ áo dài cách điệu cùng chiếc quạt tay gợi nhớ bản sắc dân tộc, anh bước ra như một "hoàng tử" mang văn hóa Việt đến với thế giới. Những giai điệu đầu tiên của Người Việt, Ngồi Tựa Mạn Thuyền ngân vang giữa biển người, khơi dậy niềm tự hào và xúc cảm mạnh mẽ.

Dừng lại giữa các tiết mục, nghệ sĩ chia sẻ đầy xúc động về niềm vinh dự khi được đại diện cho âm nhạc Việt Nam giao lưu với bạn bè quốc tế, đặc biệt trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. "Tôi tự hào khi là người Việt Nam", SOOBIN nói. Rồi anh quay xuống khán đài, hỏi lớn: "Còn các bạn thì sao, có tự hào không?", và ngay lập tức nhận được tiếng đáp lại vang rền như sấm dậy từ hơn 50.000 người - một khoảnh khắc cộng hưởng đáng nhớ của tinh thần dân tộc.

Không khí tiếp tục được đẩy lên cao trào với màn mashup Trống Cơm - Người Việt. Những từ khóa như "hào kiệt", "cuồng nhiệt", "dậy mà đi từ nơi tăm tối sương mù" được nhấn nhá như lời hiệu triệu đầy hào sảng. Không chỉ trình diễn, SOOBIN còn liên tục tương tác, khuấy động khán giả rồi bất ngờ tuyên bố tặng lại cây đàn bầu có chữ ký của mình, khiến sân khấu như vỡ tung bởi sự phấn khích.

Nhưng đó mới chỉ là một nửa SOOBIN. Nửa còn lại nhanh chóng xuất hiện trên sân khấu với màu sắc hoàn toàn khác: lãng mạn, hiện đại, bùng nổ. Nghệ sĩ chơi piano đầy da diết trong Tháng Năm, sau đó lột xác cùng loạt bản EDM và pop sôi động: Daydreams, Dancing in the Dark, BlackJack, SuperStar… Anh vừa hát, vừa nhảy, vừa chơi nhạc cụ, biến mình thành một "chim lửa" dũng mãnh, càng bay càng cháy, càng khám phá càng thăng hoa.

8Wonder - sân khấu bệ phóng để nghệ sĩ Việt bước ra thế giới

Trong 8Wonder, SOOBIN không đơn thuần là một nghệ sĩ biểu diễn. Anh là hình ảnh sống động của một thế hệ nghệ sĩ Việt Nam mới: tự tin, bản lĩnh và có đủ nội lực để đứng ngang hàng cùng các tên tuổi quốc tế. Từ khả năng hát live bền bỉ, làm chủ sân khấu, biến hóa trong nhiều thể loại âm nhạc đến việc sử dụng thuần thục các nhạc cụ dân tộc và hiện đại, mỗi tiết mục của SOOBIN là một minh chứng cho trình độ chuyên môn, tư duy nghệ thuật và bản sắc độc lập của nghệ sĩ Việt.

Việc SOOBIN trở thành nhịp gạch nối giữa hai set diễn quốc tế của DPR Ian và DJ Snake mà không hề bị "lép vế" ngược lại còn khiến sân khấu bùng nổ bằng màu sắc rất riêng là minh chứng rõ nét nhất: nghệ sĩ Việt không còn là "phần trình diễn xen kẽ" mang tính tô điểm, mà hoàn toàn đủ khả năng tạo dấu ấn, khẳng định vị thế trong sân chơi toàn cầu. Đó không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà còn là thành quả của một nền công nghiệp âm nhạc đang dần trưởng thành, nơi nghệ sĩ Việt đã bắt đầu bước ra thế giới bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật của mình.

SOOBIN là một "mảnh ghép" trong hành trình mà 8Wonder đang kiến tạo, đưa văn hóa Việt hội nhập vào dòng chảy toàn cầu bằng những đại diện xứng tầm. Và sự hiện diện đĩnh đạc, tỏa sáng của anh trên sân khấu ấy chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: giấc mơ "Made in Vietnam - Heard Worldwide" không còn là viễn cảnh, mà đã bắt đầu trở thành hiện thực.

Từ sân khấu rực rỡ ánh đèn của 8Wonder, khán giả không chỉ nhìn thấy một SOOBIN biến hóa giữa các thể loại âm nhạc, mà còn thấy hình bóng của nhiều nghệ sĩ Việt trẻ đang không ngừng bứt phá giới hạn bản thân. Họ là minh chứng rằng: nghệ sĩ Việt đã sẵn sàng sánh vai, không chỉ "xuất hiện" mà còn "tỏa sáng" cùng các tên tuổi lớn trên thế giới bằng chính tiếng nói nghệ thuật riêng biệt, mang tinh thần Việt Nam.

8Wonder với chiến lược quy tụ và đồng hành cùng các tài năng trẻ Việt đang đóng vai trò như một "sân khấu bệ phóng", nơi nghệ sĩ Việt được thể hiện, được thử thách và trưởng thành. Và sự tỏa sáng của SOOBIN chính là tín hiệu đầu tiên đầy lạc quan cho hành trình chinh phục quốc tế của âm nhạc Việt Nam không còn là "giấc mơ" mà là một tiến trình đang diễn ra thực tế, bài bản và đầy triển vọng.

Từ một chương trình lễ hội âm nhạc, 8Wonder - sự kiện do Tập đoàn Vingroup tổ chức đang trở thành chất xúc tác khơi nguồn cảm hứng, thúc đẩy các nghệ sĩ trẻ Việt mạnh dạn bước ra thế giới, mang theo niềm tự hào dân tộc, sự chỉn chu, chuyên nghiệp và ngôn ngữ nghệ thuật đậm tính thời đại. Và chính họ, sẽ là những người viết tiếp chương mới cho bản đồ âm nhạc Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu.