Thời sự

Sốt ruột các dự án chậm tiến độ, 1 phó chủ tịch UBND tỉnh dành thứ 7, chủ nhật đi khảo sát

Cao Nguyên

(NLĐO) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái sẽ dành thứ 7 và chủ nhật đi kiểm tra tất cả các công trình chậm tiến độ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Ngày 12-8, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có những chia sẻ về các dự án trọng điểm đang và sẽ đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sốt ruột các dự án chậm tiến độ, 1 phó chủ tịch UBND tỉnh dành thứ 7, chủ nhật đi khảo sát- Ảnh 1.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết sẽ dành các ngày thứ 7 và chủ nhật đi khảo sát các dự án chậm tiến độ

Theo ông Thái, trên địa bàn tỉnh hiện đang và sẽ triển khai nhiều dự án quan trọng như dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông Buôn Ma Thuột, đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn MaThuột, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...

Trong đó, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phương, dài khoảng 96km, tốc độ thiết kế 350 km/h, được bố trí một ga Tuy Hòa thuộc phường Phú Yên. Dự kiến có khoảng 4.100 hộ dân nằm trong diện giải tỏa, tái định cư để lấy mặt bằng thi công. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai khởi động công tác tái định cư cho dự án.

Cũng theo ông Thái, đối với dự án thành phần 3 (dài 48km) thuộc dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tại lễ phát động thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" dự án phải hoàn thành trước 30-8. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ do một số nhà thầu phụ năng lực yếu và tỉnh đã chỉ đạo thu hồi khối lượng. Chính phủ cũng cho phép điều chỉnh thời gian và phù hợp với hợp đồng là 31-12 này sẽ hoàn thành.

Sốt ruột các dự án chậm tiến độ, 1 phó chủ tịch UBND tỉnh dành thứ 7, chủ nhật đi khảo sát- Ảnh 2.

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu

Ông Thái bức xúc khi hơn 10 năm qua, dự án đường Y Ngông (đoạn Mai Xuân Thưởng - Tỉnh lộ 1) dù chỉ dài hơn 2 km nhưng vẫn chưa thể hoàn thành.

"Bây giờ trách nhiệm của Sở Xây dựng chứ không đổ thừa cho ai nữa. Tôi yêu cầu trong tháng 8 này phải xử lý ngay điểm nóng này. Về mùa mưa, xe con đi ngập nửa xe làm sao người dân đi lại được. Các đồng chí phải làm liền, bao nhiêu xe đá, xe cát, chẳng lẽ bây giờ tôi đi làm thay. Đó là những việc người dân đang trông chờ, đừng để họp báo lần sau nhắc lại" - ông Thái nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết sẽ dành thứ 7 và chủ nhật đi kiểm tra tất cả các công trình trì trệ về tiến độ, giải ngân, vướng mắc để tháo gỡ.

"8 tháng đầu năm chỉ mới giải ngân được hơn 20% trong tổng số 3.900 tỉ đồng. Giải ngân như vậy các đồng chí báo cáo, giải trình như thế nào với Thủ tướng Chính phủ?" - ông Thái đặt vấn đề.

Tin liên quan

Quyết định thanh tra dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Quyết định thanh tra dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

(NLĐO)- Cơ quan chức năng đã công bố thanh tra dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Một nhà thầu thi công cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột chậm tiến độ 25%

(NLĐO) - Nhà thầu CC1 thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang chậm tiến độ 25% so với cam kết nên đang bị đề nghị cắt khối lượng.

Thi công đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Cấp mỏ tréo ngoe, gây lãng phí

Việc cấp mỏ đá bất hợp lý khiến chi phí vận chuyển nguyên vật liệu thi công đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tăng cao

dự án chậm tiến độ đường cao tốc đầu tư xây dựng UBND tỉnh Đắk Lắk
