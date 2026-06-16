S.T Sơn Thạch bứt phá trong lần trở lại với "Ngược hướng"

"Ngược hướng" - màn comeback bứt phá trong âm nhạc của S.T Sơn Thạch

S.T Sơn Thạch thấy câu chuyện của chính mình trong "Ngược hướng", hứa hẹn mở ra chương mới trong sự nghiệp.

MV "Ngược hướng" của S.T Sơn Thạch đã chính thức ra mắt vào 20 giờ ngày 15-6 và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần âm nhạc được đầu tư chỉn chu, sản phẩm còn mang đậm màu sắc điện ảnh khi kể về một câu chuyện tình đầy cảm xúc qua diễn xuất của Trâm Anh và Ma Ran Đô.

"Ngược hướng" cũng đánh dấu sự tiến bộ rõ nét trong giọng hát của nam ca sĩ, thể hiện rõ nét qua màn kết hợp cùng bộ đôi indie Lam và Minh Tốc.

Là dự án được S.T Sơn Thạch đầu tư nhiều tâm huyết, ca khúc khai thác những cung bậc cảm xúc sâu lắng qua giai điệu pop nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu. S.T Sơn Thạch cho biết đã nhiều lần không kìm được cảm xúc khi nhận thấy câu chuyện của chính mình trong bài hát.

Chia sẻ về màn kết hợp lần này, S.T Sơn Thạch cho biết anh vốn yêu thích màu sắc âm nhạc indie của Minh Tốc và Lam từ lâu. Vì vậy, khi có cơ hội đồng hành cùng bộ đôi trong "Ngược hướng", nam ca sĩ bày tỏ sự phấn khích và kỳ vọng sự kết hợp mới mẻ này sẽ nhận được sự yêu thích từ khán giả.

S.T có màn hợp tác với Minh Tốc và Lam đầy thú vị

Minh Tốc và Lam bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu hợp tác cùng S.T Sơn Thạch trong "Ngược hướng". Trong quá trình làm việc, bộ đôi chia sẻ rằng S.T luôn thể hiện sự nghiêm túc và đầu tư trong từng sản phẩm âm nhạc, đồng thời gây ấn tượng bởi sự thân thiện, gần gũi và vai trò như một người anh lớn trong hành trình làm nghề. Cả hai cũng kỳ vọng dự án nói chung và màn kết hợp này nói riêng sẽ nhận được sự yêu thích từ khán giả khi ra mắt.

Một "Ngược hướng" đậm chất điện ảnh

Với "Ngược hướng", S.T Sơn Thạch mong muốn mang đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh thay vì chỉ là một MV ca nhạc đơn thuần. Sau hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật và có cơ hội làm việc với nhiều đạo diễn, nam ca sĩ đã chủ động ngỏ lời hợp tác với đạo diễn Chung Chí Công sau khi ấn tượng với cách kể chuyện cùng những thước phim trong dự án "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".

"Ngược hướng" là một sản phẩm đậm chất điện ảnh

Sau gần 3 năm chưa thực hiện một MV âm nhạc, đạo diễn Chung Chí Công vẫn nhanh chóng nhận lời tham gia dự án sau khi nghe ca khúc. Trong lần hợp tác đầu tiên, anh và S.T Sơn Thạch cho thấy sự ăn ý khi cùng tạo nên câu chuyện giàu cảm xúc và đậm chất điện ảnh trong "Ngược hướng".

Khác với những sản phẩm trước đây, S.T Sơn Thạch lựa chọn không xuất hiện xuyên suốt MV mà lùi về phía sau, trở thành người kể chuyện bằng âm nhạc. Theo nam ca sĩ, đây là cách để câu chuyện và thông điệp của sản phẩm được truyền tải trọn vẹn hơn. Để hiện thực hóa điều đó, S.T đã đặt trọn niềm tin vào Trâm Anh và Ma Ran Đô - bộ đôi từng ghi dấu ấn với khán giả qua "Tử chiến trên không".

Câu chuyện giàu cảm xúc được kể trong "Ngược hướng"

Không ủy mị hay bi lụy, câu chuyện trong "Ngược hướng" được khai thác theo góc nhìn nghệ thuật và giàu cảm xúc. Trâm Anh và Ma Ran Đô - hai gương mặt quen thuộc của màn ảnh rộng - đã lột tả trọn vẹn cảm xúc chân thật của nhân vật qua những lát cắt được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh sáng tạo, tạo nên một chuyện tình vừa đẹp vừa day dứt trong trạng thái "ngược hướng" và những lần bỏ lỡ.

S.T là nhân vật kể chuyện trong "Ngược hướng"

Ma Ran Đô cho biết đây là một trong những vai diễn thú vị nhất của anh khi mang đến hình ảnh và tạo hình hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Trong khi đó, Trâm Anh không giấu được sự hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên cô tham gia diễn xuất trong một MV ca nhạc.

Không cài cắm quá nhiều chi tiết ẩn dụ, câu chuyện được kể chân thật qua diễn xuất của Trâm Anh và Ma Ran Đô. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt được đạo diễn gửi gắm nằm ở đoạn kết. Chia sẻ về chi tiết này, đạo diễn Chung Chí Công cho biết đây là phân cảnh đã được anh ấp ủ và mong chờ để được quay.

Diễn viên ấn tượng cũng làm tăng thêm phần thú vị cho Ngược Hướng

Nếu xuyên suốt MV, hai nhân vật luôn ở trong trạng thái "Ngược hướng", bỏ lỡ và không thể tìm thấy nhau, thì ở khoảnh khắc cuối cùng, họ đã chọn dừng lại để một lần nhìn về phía đối phương. Với "Ngược hướng", đó là cách khép lại câu chuyện bằng một cái kết đẹp và giàu hy vọng hơn.