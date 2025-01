S.T Sơn Thạch của 2024: Vượt trên chông gai, thuận đường đi tới

S.T Sơn Thạch gặt hái quả ngọt sau bao cố gắng

Tối 8-1, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 30 đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố. Vượt qua nhiều đề cử, S.T Sơn Thạch đã giành chiến thắng ở hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất với ca khúc Thuận nước đẩy thuyền.

S.T cho biết: "Trong 30 năm của Mai Vàng, 10 năm trước S.T đứng ở đây nhận giải cùng nhóm 365 và 10 năm sau, S.T mới có cơ hội cầm chiếc cúp này trên tay cùng Jun".

Thuận nước đẩy thuyền là một ca khúc được S.T trình diễn trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Đồng sáng tác cùng Thanh Hưng và Andiez, S.T đã mang những âm hưởng dân gian Việt Nam, các loại hình nghệ thuật vào từng ca từ và cả trong giai điệu của ca khúc.

Sân khấu của Thuận nước đẩy thuyền cũng xuất hiện hình ảnh quen thuộc với người dân Việt Nam - những lũy tre làng. Thông qua đó, ca khúc không chỉ thể hiện chuyện tình của đôi trai gái mà còn truyền tải thông điệp về chí lập nghiệp của chàng trai với giai điệu hào hùng, đầy quyết tâm.

Sau năm 2023 với dự án cá nhân Dancing Heart nhận được nhiều phản hồi tích cực, S.T Sơn Thạch thừa thắng xông lên. Nam ca sĩ vẫn là cái tên được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng" khi liên tục xuất hiện trong vai trò đại sứ của thương hiệu, góp mặt trong những dự án và campain lớn. Song song đó, S.T đã đặt rất nhiều tâm huyết và sự đầu tư của anh cho chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

S.T đã rất cố gắng suốt 1 năm qua

Khi công bố nam ca sĩ là một trong các Anh tài tham gia, S.T Sơn Thạch không nhận được nhiều sự chú ý. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã khiến khán giả có một cái nhìn khác về anh.

Từ sân khấu solo ra mắt Thật xa thật gần cho đến những Công diễn đồng hành cùng các anh em trong Let me feel your love tonight, Mưa trên phố Huế hay Mẹ yêu con,.. S.T thực sự đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình để mang đến sự biến hóa đa dạng trong hình ảnh và phong cách âm nhạc, không còn bị đánh giá là "một màu", "nhạt" như trước.

"Tôi được thử thách chính mình và cũng cố gắng để vượt qua những nỗi sợ của bản thân, được góp phần để tạo ra những tiết mục rất đã trên sân khấu và quan trọng hơn cả là tất cả những gì tôi làm đều được khán giả ghi nhận, tôi được khán giả thấu hiểu nhiều hơn từ khi xuất hiện trong chương trình" - S.T Sơn Thạch bày tỏ.

S.T đã có một mùa hè rực rỡ

Từng chia sẻ rằng bản thân đã tìm lại được lửa nghề sau chương trình, nam ca sĩ được nhiều khán giả nhận định rằng sự cố gắng, nỗ lực 200% của S.T cho từng hoạt động luôn có, Anh trai vượt ngàn chông gai giống như một bệ đỡ giúp anh bay cao hơn và nhận được những điều xứng đáng.

Khép lại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ trong thời điểm cuối năm. Đặc biệt, S.T đã có 2 buổi Fan Meeting ở TP.HCM và Hà Nội, thu hút tổng cộng 2.000 khán giả tham gia. Đối với anh, tình cảm và sự công nhận của khán giả chính là món quà lớn nhất.

"Khép lại năm 2024, S.T thật sự rất biết ơn mọi người. Cảm ơn tình cảm của khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ S.T, cảm ơn mẹ vì đã luôn bên cạnh con và cảm ơn chính bản thân mình vì đã luôn nỗ lực. Và cảm ơn Anh trai vượt ngàn chông gai vì một mùa hè đáng nhớ cùng những trải nghiệm không bao giờ quên. Chúc mọi người một năm 2025 rực rỡ và hi vọng khán giả vẫn sẽ luôn đồng hành cùng S.T trong chặng đường sắp tới" - S.T Sơn Thạch chia sẻ.