Giáo dục

STEM TOWN - Kết nối khoa học công nghệ với giáo dục trải nghiệm cho học sinh

P.V

STEM TOWN được thiết kế như một thành phố trải nghiệm công nghệ thu nhỏ, trải dài trên nhiều tầng không gian với hệ sinh thái các khu vực chuyên biệt

Thay vì chỉ dừng lại ở những công thức và định lý khô khan trên trang sách, học sinh đến với STEM TOWN được chạm tay vào công nghệ thật: tự lập trình robot, điều khiển drone, hay tạo ra sản phẩm của riêng mình bằng máy in 3D. Mỗi trải nghiệm không chỉ là một hoạt động vui học, mà là một bước chuyển quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết hàn lâm và thế giới công nghệ thay đổi từng ngày.

Trung tâm trải nghiệm khoa học công nghệ đầu tiên tại TP HCM dành cho học sinh

Khi công nghệ không còn là "hộp đen"

Trong kỷ nguyên số, giáo dục không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà cần hướng đến khai phóng năng lực thích ứng và tư duy giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, khoảng cách giữa những gì học sinh học trên lớp và khả năng vận dụng vào thực tế vẫn là một bài toán khó. STEM TOWN ra đời như một lời giải trực diện cho bài toán đó - nơi công nghệ được "giải mã" bằng trải nghiệm thực chứng, thay vì chỉ nghe giảng hay quan sát thụ động.

Học sinh trải nghiệm học tập cùng công nghệ thực tế ảo (VR) tại STEM TOWN

Tại đây, công nghệ không còn là một "hộp đen" bí ẩn. Học sinh bắt đầu từ những thiết bị gần gũi như mạch Arduino, linh kiện điện tử, mô hình cơ khí đơn giản, rồi dần tiếp cận các công nghệ cao như AI, robot tự hành hay hệ thống mô phỏng thông minh. Việc tự tay lắp ráp, lập trình và nhìn thấy sản phẩm vận hành thành công giúp các em phá bỏ tâm lý "sợ công nghệ", hình thành niềm tin rằng mình có thể tạo ra giải pháp công nghệ, chứ không chỉ sử dụng nó.

Một "thành phố công nghệ" thu nhỏ

STEM TOWN được thiết kế như một thành phố trải nghiệm công nghệ thu nhỏ, trải dài trên nhiều tầng không gian với hệ sinh thái các khu vực chuyên biệt.

Ở tầng một, học sinh được làm quen với công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) thông qua các mô hình khoa học 3D, đồng thời tham gia điều khiển drone trong khu vực nhà lưới an toàn.

Tại khu vực tầng hai, khu Robotics & AIoT mở ra thế giới tự động hóa với các hoạt động lập trình robot, tương tác với chó robot Unitree, quan sát cánh tay robot và dây chuyền lắp ráp mô phỏng nhà máy hiện đại. Qua quá trình trải nghiệm, học sinh từng bước hiểu được các nguyên lý về cảm biến, điều khiển, lập trình và mô hình tự động hóa - những nền tảng quan trọng của trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật trong đời sống và sản xuất.

Thỏa thích khám phá thế giới công nghệ những kỹ sư thực thụ

Ở tầng ba, khu Science & Engineering Lab mang đến các mô hình khoa học trực quan như con lắc sóng, định lý Pythagore, truyền động - trọng lực, công nghệ in 3D và hệ thống thí nghiệm khoa học ứng dụng. Không gian này giúp kiến thức trong sách giáo khoa trở nên sinh động, dễ tiếp cận và có tính liên hệ chặt chẽ với thực tiễn.

Học sinh tương tác cùng robot hình người tại STEM TOWN

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, mỗi chuyến tham quan tại STEM TOWN không chỉ là một buổi dã ngoại, mà thực chất là một tiết học thực hành chuyên sâu, nơi học sinh được học bằng hành động, còn nhà trường thì nâng cao chất lượng đào tạo thông qua mô hình giáo dục hiện đại, tiệm cận với thế giới công nghệ.

Kết nối giáo dục với đời sống tương lai

Với nhà trường và các cơ sở giáo dục, STEM TOWN là một điểm đến tin cậy và khác biệt cho các tiết học tập, trải nghiệm ngoài nhà trường. Tại đây, các em học sinh được thỏa thích khám phá những thiết bị công nghệ hiện đại và thực hiệc các thí nghiệm khoa học thú vị, qua đó hiểu hơn về những kiến thức đã học tại trường, cũng như góp phần hình thành định hướng nghề nghiệp.

Với phụ huynh, STEM TOWN không chỉ là nơi con "chơi với công nghệ", mà là môi trường giúp trẻ sớm tiếp cận các xu hướng nghề nghiệp của tương lai. Việc trải nghiệm những công nghệ tiên tiến như robot chó Unitree, xe tự hành AI hay hệ thống tự động hóa mang lại cho học sinh cái nhìn thực tế về thế giới nghề nghiệp, từ đó hình thành định hướng học tập rõ ràng hơn. Bằng cách thu nhỏ khoảng cách giữa sách vở và thực tế, STEM TOWN đang từng bước trang bị cho thế hệ trẻ tâm thế tự tin, chủ động và sáng tạo - sẵn sàng bước vào tương lai không chỉ với kiến thức, mà với năng lực làm chủ công nghệ.

STEM TOWN - Trung tâm trải nghiệm Khoa học - Công nghệ

Địa chỉ: 39-41-43 Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng, TP HCM
Liên hệ: 0287 300 8898 (nhấn phím 2)

Website: https://stemtown.edu.vn/

