Sự cố bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng (theo giờ miền Đông nước Mỹ), được Cloudflare xác định là do "sự gia tăng đột biến trong lưu lượng truy cập bất thường" đến một trong các dịch vụ của họ.

Khi truy cập vào ChatGPT, người dùng gặp thông báo: "Vui lòng bỏ chặn challenges.cloudflare.com để tiếp tục".

Cloudflare đang khẩn trương điều tra nguyên nhân chính xác của đợt lưu lượng bất thường này.

Tờ The Guardian đưa tin, các kỹ sư của Cloudflare đã lên lịch bảo trì tại các trung tâm dữ liệu đặt tại các địa điểm quan trọng như Tahiti, Los Angeles, Atlanta và Santiago (Chile). Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin rõ ràng về mối liên hệ giữa hoạt động bảo trì theo lịch trình này với sự cố ngừng hoạt động toàn cầu.

"Chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân của sự gia tăng đột biến trong lưu lượng truy cập bất thường. Chúng tôi đang huy động toàn bộ nhân lực để bảo đảm mọi lưu lượng truy cập được phục vụ mà không gặp lỗi. Sau đó, chúng tôi sẽ tập trung điều tra nguyên nhân" - người phát ngôn của Cloudfare thông tin.

Tại Việt Nam, bên cạnh X và ChatGPT, nhiều dịch vụ và trò chơi trực tuyến khác cũng bị ảnh hưởng, bao gồm các nền tảng như Liên minh Huyền thoại, Canva và Spotify.

Thông báo hiển thị khi người dùng cố gắng đăng nhập vào tựa game Liên Minh Huyền Thoại

Sự cố này của Cloudflare xảy ra chưa đầy một tháng sau sự cố nghiêm trọng của Amazon Web Services khiến Fortnite, Alexa, Snapchat và các dịch vụ khác ngừng hoạt động.












