Thời sự Xã hội

Sự cố đường sắt qua đèo Hải Vân

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Đá rơi làm gãy đường ray, khiến một tàu đường sắt trật bánh khi đi qua đèo Hải Vân.

Sáng 14-3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tàu hàng trật bánh khi qua đèo Hải Vân.

Sự cố đường sắt qua đèo Hải Vân - Ảnh 1.

Hiện trường sự cố đường sắt qua đèo Hải Vân

Trước đó, tàu hàng AH1 máy D18E 604 khi chạy đến Km769 + 850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (thuộc địa phận Đà Nẵng) thì bị trật bánh ba trục đầu máy. Theo quan sát, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông.

Thông tin ban đầu từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II, nguyên nhân vụ việc là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray. Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam được chuyển tải Đà Nẵng - Lăng Cô (TP Huế).

Sự cố đường sắt qua đèo Hải Vân - Ảnh 2.

Đoạn ray bị hư hỏng khiến đường sắt qua đèo Hải Vân gặp sự cố

Trước đó, cuối năm 2024, một tàu hàng khi lưu thông qua đèo Hải Vân cũng gặp sự cố trật bánh khiến nhiều container hàng rơi khỏi tàu. Sự việc khiến tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn gần một ngày. 

Được biết, đoạn đường sắt đèo Hải Vân (địa phận TP Huế và TP Đà Nẵng) có chiều dài 19,8 km, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, hầu hết chưa được cải tạo, nâng cấp.

Cuối năm 2024, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) lập dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Hải Vân giai đoạn 2026-2031.

Dự án nhằm cải tạo điểm nghẽn về năng lực thông qua trên khu đoạn chạy tàu từ Vinh đến Nha Trang.

