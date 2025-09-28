Vào 10 giờ 35 phút ngày 28-9, tại Khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò, làm bị thương 2 công nhân và khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ - đơn vị đang đi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy bị mắc kẹt.

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường đưa người bị tai đi cấp cứu

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo, tập trung huy động các lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Vào 12 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cứu hộ, đưa 2 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến 13 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện, tìm thấy 3 công nhân còn lại đều đã tử vong.

Ngay trong chiều 28-9, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm hỏi, động viên các công nhân bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện sức khỏe cả 2 công nhân đã ổn định, đang được điều trị, theo dõi tại Khoa Chấn thương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh động viên các công nhân yên tâm điều trị, tỉnh và ngành Y tế đảm bảo những điều kiện và tinh thần tốt nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho công nhân. Đồng thời, yêu cầu Công ty Xây lắp mỏ TKV tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để gia đình người lao động được thăm nom, động viên kịp thời; có phương án hỗ trợ thiết thực, giúp công nhân yên tâm điều trị.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự cố

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, giữ vững niềm tin cho thợ mỏ và gia đình; các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động trên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Y tế, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, UBND phường Mông Dương hỗ trợ các gia đình công nhân bị thương và tử vong ở mức tối đa. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo hỗ trợ ngay 25 triệu đồng/người tử vong.