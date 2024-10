Sứ mệnh dẫn đầu của SAWACO

SAWACO triển khai các giải pháp khoa học - công nghệ, ứng dụng các công nghệ, thiết bị thông minh; chú trọng hợp tác phát triển với các đối tác quốc tế nổi tiếng trên toàn cầu; chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo..

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cấp nước cho toàn thành phố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã triển khai chương trình "Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2022 - 2026". Chương trình đã được tổng công ty và các đơn vị cấp nước thành viên triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện, bảo đảm cấp nước an toàn, phát triển khách hàng và giảm thất thoát nước.



Tỉ lệ thất thoát nước giảm mạnh

Kế hoạch giảm thất thoát nước trên hệ thống cấp nước TP HCM giai đoạn 2022 - 2025 được SAWACO triển khai gắn với kế hoạch sản xuất - kinh doanh thực hiện hằng năm của các đơn vị, trong đó có xây dựng, triển khai kế hoạch dò bể, duy tu, sửa chữa mạng lưới, súc xả định kỳ, rút ngắn thời gian sửa bể, khắc phục sự cố; tập trung cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ mục, tăng cường quản lý đồng hồ nước, tiếp tục phân vùng tách mạng, hoàn thiện khu vực quản lý đồng hồ tổng và giảm thất thoát nước chủ động. Qua đó, tỉ lệ giảm thất thoát nước bình quân năm 2022 là 18,24% (thấp hơn 0,22% so với kế hoạch); tỉ lệ giảm thất thoát nước bình quân năm 2023 giảm mạnh, đạt 13,05% (thấp hơn 3,51% so với kế hoạch); tỉ lệ giảm thất thoát nước bình quân 6 tháng đầu năm 2024 là 11,33% (thấp hơn 4,57% so với kế hoạch năm 2024 và thấp hơn 1,72% so bình quân năm 2023).

Nhân viên ngành cấp nước luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

Bên cạnh đó, SAWACO còn triển khai các giải pháp khoa học - công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, vận hành hệ thống cấp nước, quản lý chất lượng nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, mức độ an toàn trong sản xuất và quản lý nguồn nước đầu vào, đầu ra; quản lý vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) tích hợp hệ thống SCADA, chia sẻ, tích hợp với các hệ thống như GIS, mô hình thủy lực để áp dụng vào quản lý mạng lưới cấp nước theo hướng công nghệ số.

SAWACO cũng triển khai "Phần mềm ứng dụng mô hình thủy lực Water GEMS" với khả năng tương tác tiên tiến, xây dựng mô hình không gian địa lý và tích hợp các công cụ quản lý, cung cấp môi trường làm việc dễ dàng cho phép phân tích, thiết kế, tối ưu hóa hệ thống cấp nước. Ứng dụng các công nghệ, thiết bị (IoT) thông minh để thu thập dữ liệu trên hệ thống mạng lưới cấp nước theo thời gian thực, giúp việc phân tích, quản lý, ra quyết định nhanh chóng theo thời gian thực.

Ngoài ra, trên lĩnh vực hợp tác phát triển, SAWACO luôn trao đổi, làm việc với Cơ quan Hợp tác ngành nước Mỹ và Ủy ban Dịch vụ công ích San Francisco; tham dự diễn đàn "Vì mục tiêu nâng cao tính bền vững của dịch vụ cấp nước đô thị tại khu vực châu Á lần 5" do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cục Cấp nước Yokohama tổ chức; phối hợp với Cục Cấp nước Osaka (Nhật Bản) tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về "Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống SWOC", "Quản lý chất lượng nước, giảm nước không doanh thu, ứng dụng GIS trong hoạt động cấp nước"; phối hợp cùng Cơ quan Ngành nước quốc gia Singapore (PUB) và Cục Cấp nước Penang (Malaysia) tổ chức làm việc về "Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống SWOC"; hợp tác cùng Công ty AONE Deutschland A.G (Đức) về tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho việc triển khai thí điểm dự án nước uống trực tiếp tại vòi; phối hợp cùng Công ty Saint Gobain tổ chức đào tạo ngắn hạn về kỹ năng thi công đường ống.

Các hoạt động hợp tác trên giúp SAWACO tăng cường mối quan hệ giao lưu, liên kết học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác trong khu vực và trên thế giới, từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển cấp nước của thành phố trong tương lai.

Chú trọng chăm sóc khách hàng

Nhiều năm qua, SAWACO đã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông báo chí để thực hiện các chương trình vận động người dân sử dụng nước sạch, tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của việc khai thác nước ngầm không kiểm soát, hướng đến vận động người dân chuyển sang sử dụng nước máy, trám lấp giếng khoan; chú trọng công tác khảo sát nhu cầu sử dụng nước trong khu vực, xác định tiêu chí gắn đồng hồ nước cho những khách hàng thật sự có nhu cầu sử dụng nước sạch. Tỉ lệ hóa đơn tiền nước từ 0 - 4 m3 năm 2023 đạt 15,11%, thấp hơn 0,89% so với năm 2022; 6 tháng đầu 2024 giảm còn 14,37%, thấp hơn 0,74% so với cùng kỳ năm 2023.

SAWACO ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, điều hành sản xuất nước sạch tại Nhà máy Nước Tân Hiệp

Công tác thu thập và cập nhật thông tin khách hàng được triển khai mạnh mẽ tại tất cả đơn vị thuộc SAWACO, cập nhật số định danh cá nhân làm cơ sở để quản lý định mức nước sinh hoạt và phục vụ công tác quản lý khách hàng phù hợp với yêu cầu mới: quét mã QR từ ứng dụng Zalo OA hoặc trang thông tin điện tử, qua ứng dụng chăm sóc khách hàng SAWACO trên thiết bị di động hoạt động trên 2 hệ điều hành phổ biến là Android, iOS; phối hợp cùng UBND phường/xã để thông tin lịch làm việc và bố trí nhân viên thu hồ sơ tại địa phương và tư vấn hồ sơ thu thập mã định danh trực tiếp với khách hàng, sau khi đã thực hiện gửi thông báo, hướng dẫn và mẫu phiếu thu thập đến từng khách hàng thông qua nhân viên quản lý đồng hồ nước. Tính đến tháng 8-2024, đã thu thập 3.836.799 số định danh/6.903.842 nhân khẩu được cấp định mức hiện hữu, tỉ lệ 55,57%.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, các đơn vị cấp nước tiếp tục đa dạng hóa các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lựa chọn hình thức thanh toán tiền nước phù hợp. Đến nay, hầu hết các đơn vị cấp nước đã không thực hiện việc thu tiền nước tại nhà khách hàng; mở rộng hợp tác với các kênh thu hộ tiền nước qua ngân hàng, các công ty dịch vụ thanh toán trung gian... Tỉ lệ hóa đơn thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn tổng công ty đạt 97,31%.

Khách hàng và sản lượng nước sạch tiêu thụ tăng Có thể nói trong những năm qua, SAWACO luôn bảo đảm cấp nước an toàn, phát triển khách hàng và giảm thất thoát nước, công tác dịch vụ khách hàng luôn được chú trọng, triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn tổng công ty với nhiều giải pháp đã góp phần bảo đảm mục tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh hằng năm. Tiếp tục duy trì tỉ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch, thực hiện đồng bộ các công tác phát triển mạng lưới cấp nước tại những khu vực theo nhu cầu sử dụng nước sạch, bảo đảm phát huy tính hiệu quả và kinh tế của dự án, tăng số lượng khách hàng và tăng sản lượng tiêu thụ nước sạch.