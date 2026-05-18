Quốc tế

Sứ mệnh khám phá từ trường trái đất

Cao Lực

Một vệ tinh có tên gọi tắt là SMILE (tạm dịch "Tàu thăm dò liên kết giữa gió mặt trời, từ quyển và tầng điện ly")

dự kiến được phóng từ tàu sân bay vũ trụ ở Guiana, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, ngày 19-5. Đây là sứ mệnh đầu tiên được Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) cùng lên ý tưởng, phát triển và vận hành.

SMILE sẽ sử dụng một kỹ thuật mới để lập bản đồ từ trường trái đất - lớp "lá chắn" giúp hành tinh có thể duy trì sự sống bằng cách làm chệch hướng phần lớn các hạt mang điện phát ra từ mặt trời. Theo trang science.org, những đợt gia tăng mạnh của gió mặt trời này có thể làm gián đoạn hoạt động của vệ tinh, thông tin vô tuyến và thậm chí cả lưới điện. Sứ mệnh SMILE được kỳ vọng sẽ giúp tạo ra hàng loạt đột phá trong các lĩnh vực như dự báo thời tiết không gian và nghiên cứu vật lý từ quyển.

Sứ mệnh khám phá từ trường trái đất - Ảnh 1.

Vệ tinh SMILE được nạp nhiên liệu trước thềm vụ phóng. Ảnh: ESA

Theo tạp chí Science, điểm đặc biệt của SMILE là khả năng quan sát toàn cảnh từ quyển trái đất. Thay vì chỉ thu thập dữ liệu tại vị trí của từng vệ tinh riêng lẻ như các dự án trước đây, SMILE sẽ được đưa vào quỹ đạo elip cao, phía trên Bắc Cực đến 121.000 km. Từ vị trí này, thiết bị chính của tàu - máy chụp tia X mềm - có thể ghi nhận toàn bộ vùng ranh giới nơi gió mặt trời va chạm với từ quyển. Điều này cho phép các nhà khoa học theo dõi phản ứng của lá chắn từ trường trái đất gần như theo thời gian thực. Các quan sát này sẽ mang lại hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về sự tương tác giữa mặt trời và trái đất.

Ngoài ra, việc theo dõi sự biến đổi hình dạng của từ quyển trong các đợt phun trào vành nhật hoa - hiện tượng mặt trời phóng lượng lớn plasma vào không gian - cũng có thể giúp cải thiện khả năng dự báo mức độ đe dọa của bão mặt trời đối với cơ sở hạ tầng điện tử.

