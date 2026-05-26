Quốc tế

Sứ mệnh không gian đáng chú ý của Trung Quốc

Anh Thư

Tàu vũ trụ Thần Châu-23 của Trung Quốc hôm 25-5 đã ghép nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung.

Tại đây, 3 phi hành gia trên tàu Thần Châu-23 đã gặp nhóm phi hành gia của tàu Thần Châu-21 đang làm việc tại đây, đánh dấu việc bắt đầu đợt bàn giao phi hành đoàn mới trên quỹ đạo. Sau đó, 1 trong 3 phi hành gia mới lên sẽ ở lại trên quỹ đạo suốt một năm, thời gian dài kỷ lục nếu được hoàn thành. Phi hành đoàn tàu Thần Châu-21 hiện giữ kỷ lục này với 205 ngày trên không gian, tính đến 25-5.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), trong thời gian lưu trú kéo dài 1 năm nói trên, nước này sẽ triển khai chương trình nghiên cứu cơ thể người trong không gian đầu tiên nhằm thu thập các dữ liệu quan trọng về tác động của chuyến bay vũ trụ dài ngày đối với các phi hành gia. Sứ mệnh này sẽ nghiên cứu khả năng thích nghi của con người và giới hạn hiệu suất làm việc trong môi trường không gian, đồng thời hướng tới xây dựng một "bản đồ đa hệ thống" về cơ thể người ngoài không gian.

Sứ mệnh không gian đáng chú ý của Trung Quốc - Ảnh 1.

Các phi hành gia của sứ mệnh Thần Châu-21 và Thần Châu-23 chụp ảnh kỷ niệm tại trạm vũ trụ Thiên Cung hôm 25-5 Ảnh: TÂN HOA XÃ

Sứ mệnh Thần Châu-23 cũng sẽ thử nghiệm năng lực hỗ trợ sức khỏe cho các phi hành gia trong những nhiệm vụ dài ngày, đồng thời nâng cấp các hệ thống y tế và bảo vệ trên quỹ đạo. Bên cạnh đó, nhiệm vụ còn tạo điều kiện cho việc tiến hành các nghiên cứu khoa học liên tục trong thời gian dài cũng như kiểm chứng các công nghệ liên quan. Một loạt thí nghiệm trong các lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học vật liệu, vật lý chất lỏng và y học cũng sẽ được thực hiện trên trạm vũ trụ.

Theo các nhà khoa học, sứ mệnh mới nói trên còn phục vụ mục tiêu đưa phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2030. Bắc Kinh đang thử nghiệm các thiết bị cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu này. Trong đó, chuyến bay thử nghiệm trên quỹ đạo của tàu vũ trụ thế hệ mới, gọi là Mộng Châu, dự kiến diễn ra trong năm nay. Tàu Mộng Châu sẽ thay thế dòng tàu Thần Châu và đảm nhận nhiệm vụ đưa phi hành gia Trung Quốc lên mặt trăng. Bắc Kinh cũng kỳ vọng hoàn thành giai đoạn đầu tiên của căn cứ nghiên cứu khoa học có người ở trên mặt trăng vào năm 2035.


