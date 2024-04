Sự thật thông tin thanh niên ở Cà Mau đi lạc từ năm 8 tuổi

Ngày 18-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết một số nội dung trong đoạn clip nói về việc N.V.C. (18 tuổi) thất lạc cha mẹ gần 10 năm chỉ vì ngủ quên trên xe khách, được đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

"Cha của C. lập gia đình mới sau khi vợ mất, còn tinh thần của C. cũng không được ổn định. Trong thời gian rời khỏi nhà, C. lâu lâu cũng về thăm gia đình và người thân. Người dì và chị ruột của C. đang sống trên địa bàn huyện Trần Văn Thời; bà ngoại của C. thì đang đi làm ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang" – lãnh đạo thị trấn Sông Đốc thông tin thêm.

Một số nội dung trong các đoạn clip nói về mong ước tìm lại người thân và hành trình đưa C. về đoàn tụ với gia đình là không đúng sự thật

Trước đó, một số YouTuber đã đăng tải nhiều đoạn clip dài hàng chục phút nói về việc C. đang sống lang thang tại tỉnh An Giang và mong muốn tìm lại cha mẹ ruột ở Cà Mau sau khoảng 10 năm thất lạc.

Theo nội dung các đoạn clip chia sẻ, trong quá trình lượm ve chai tại bến xe Cà Mau, do quá mệt mỏi nên C. đã lên một chiếc xe khách nằm nghỉ rồi ngủ quên. Khi tỉnh giấc, C. lưu lạc đến TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khi còn rất nhỏ. Hằng ngày, C. phải đi nhặt ve chai để kiếm tiền mưu sinh và sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Người dân khi biết về hoàn cảnh của C. đã liên hệ với một YouTuber nhờ hỗ trợ tìm lại người thân cho C. Trong ký ức, C. chỉ nhớ mình ở huyện Trần Văn Thời và bà ngoại tên Tiền, bán bánh tét ở chợ Huế (thị trấn Sông Đốc)…

Những đoạn clip nói về mong ước tìm lại gia đình và hành trình đưa C. trở về nhà đã gây xúc động cộng đồng mạng.