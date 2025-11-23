HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sự thật về thông tin lan truyền "mẹ đánh con tử vong rồi bắt Grab bỏ trốn" ở TP HCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Công an phường Phước Thắng đang xác minh người loan tin "mẹ ở phòng trọ đánh chết con 15 tuổi rồi bắt Grab bỏ trốn" sai sự thật

Ngày 23-11, Công an phường Phước Thắng (TP HCM) đang tiếp nhận và xử lý thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội liên quan vụ "mẹ đánh con tử vong rồi bắt Grab bỏ trốn".

Tối 22-11, một trang mạng xã hội có lượng theo dõi lớn đăng tải nội dung cho rằng tại phường Phước Thắng xảy ra vụ người mẹ đánh con 15 tuổi tử vong rồi bắt xe công nghệ bỏ trốn.

Thông tin chưa được kiểm chứng này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây xôn xao và hoang mang trong dư luận.

Sự thật về mẹ đánh con tử vong tại TP HCM gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Thông tin được đăng tải trên một trang mạng xã hội có lượng người theo dõi đông

Được biết, trước khi thông tin này được đăng tải trên mạng xã hội, công an địa phương đã tiếp nhận vụ việc có người tử vong và làm việc với gia đình.

Theo đó, người tử vong là anh T.T.L. (SN 1996, quê Kiên Giang), sống cùng mẹ là bà T.T.T.T. (sinh năm 1972). Anh L. mắc nhiều bệnh lý nặng như K máu, lao... và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thời gian qua.

Khoảng 16 giờ 23 phút cùng ngày, anh L. đặt xe Grab để đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, vừa ngồi lên xe, anh bất ngờ tử vong. Tài xế cùng người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân trở vào nhà và trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Phước Thắng đang xác minh, xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và dư luận.

Tin liên quan

Xử phạt người phụ nữ lên mạng dựng chuyện, xuyên tạc

Xử phạt người phụ nữ lên mạng dựng chuyện, xuyên tạc

(NLĐO)-Người phụ nữ 33 tuổi tự bịa thông tin, câu "like" để bán hàng về việc bị 2 thanh niên mặc đồng phục công an chặn xe, tịch thu 2 triệu đồng

Khởi tố đối tượng Bùi Tiến Lợi vì đăng nội dung xuyên tạc trên Facebook

(NLĐO) - Bùi Tiến Lợi bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Xử phạt kẻ lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về tiệm vàng

(NLĐO) - Công an xã ở Đồng Nai đã lên Lâm Đồng để phối hợp, xử lý đối tượng lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về một tiệm vàng

