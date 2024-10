Sự thật về thông tin ông Thích Minh Tuệ đến Bảo Lộc

Ngày 9-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC05) Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an TP Bảo Lộc làm rõ thông tin việc một tài khoản mạng xã hội tên "H.H.C" đăng tải thông tin, hình ảnh về 2 trường hợp mặc quần áo giống trang phục của ông Lê Anh Tú (thường được gọi là thầy Thích Minh Tuệ) đang đi bộ khất thực trên đường.

Hình ảnh mà tài khoản "H.H.C" đăng tải trên mạng xã hội cho rằng ông Thích Minh Tuệ xuất hiện ở TP Bảo Lộc

Cụ thể, tài khoản này viết trên mạng xã hội rằng: "Thầy Thích Minh Tuệ đang hướng về Bảo Lộc. Thầy bước đi chậm rãi trong bầu trời bão giông".

Việc này thu hút chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người hiếu kỳ đã chia sẻ, phát tán thông tin và còn rủ nhau đi tìm địa điểm được cho là ông Lê Anh Tú đến để gặp mặt.

Dù có một số tài khoản khác đã nhắc nhở rằng hình ảnh nêu trên không phải là ông Lê Anh Tú nhưng tài khoản "H.H.C" xác nhận bản thân đã biết không phải ông Lê Anh Tú nhưng vẫn đăng tải để "mọi người trầm trồ, gây xôn xao dư luận".

Cơ quan công an xác định thông tin ông Lê Anh Tú xuất hiện tại TP Bảo Lộc là sai sự thật, tài khoản "H.H.C" do ông B.N.H.S (30 tuổi, ngụ Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) làm chủ nên mời người này đến làm rõ. Ông S thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Công an TP Bảo Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật số tiền 5 triệu đồng.