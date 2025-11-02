HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Sự thật về trang web datlichbhxh.com

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Người lao động tuyệt đối không cung cấp thông tin như số sổ BHXH, CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ lai lịch.

Qua công tác giám sát trên không gian mạng, gần đây Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - BHXH Việt Nam đã phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh.com.

Website này có thể được sử dụng để giả mạo cơ quan, cán bộ BHXH gửi đường dẫn, yêu cầu người dân cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, thẻ BHYT…thông qua việc đặt lịch hẹn làm việc với cơ quan BHXH nhằm mục đích lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản. 

Đây là trang web có máy chủ đặt ở tại nước ngoài.

img

Trang mạng giả mạo datlichbhxh[.]com có giao diện tương tự website chính thức của BHXH Việt Nam

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người lao động, doanh nghiệp, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xử lý. Đến thời điểm hiện tại, trang web trên đã không còn truy cập được.

Tuy vậy, cùng với việc xử lý của cơ quan chức năng về đảm bảo an toàn thông tin mạng, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - BHXH Việt Nam khuyến cáo người lao động, doanh nghiệp cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc.

Theo đó, người dân, người lao động tuyệt đối không cung cấp thông tin như số sổ BHXH, CCCD, mã số hồ sơ, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần liên hệ ngay cơ quan BHXH địa phương hoặc công an để được hỗ trợ.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - BHXH Việt Nam khẳng định Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/. Trong cấu trúc tên miền có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước. BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM, .ME… mà trang web giả mạo đang sử dụng.


Tin liên quan

Vì sao người rút BHXH một lần giảm mạnh?

Vì sao người rút BHXH một lần giảm mạnh?

(NLĐO) - Hàng triệu lao động rút BHXH một lần, sau khi đi làm trở lại đã tiếp tục tham gia BHXH để hưởng lương hưu sau này.

Cảnh báo việc mạo danh cơ quan BHXH đặt lịch làm việc, tích hợp CCCD thu phí

(NLĐO) - Tất cả thủ tục BHXH đều miễn phí và dễ dàng thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng BHXH số - VssID

Tích hợp sổ BHXH điện tử với tài khoản định danh cá nhân

(NLĐO) - Sổ BHXH bản điện tử sẽ được cấp cho người lao động chậm nhất là ngày 1-1-2026 và có giá trị pháp lý như sổ BHXH bằng bản giấy

