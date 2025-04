Sự thật về vùng nguyên liệu sản xuất kẹo Kera cho Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục

Ngày 10-4, ông Trần Kim Phụng - Chủ tịch UBND xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk - cho biết trên địa bàn có khoảng 10 hộ dân được Công ty CP Asia Life (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hỗ trợ giống, phân bón để trồng gừng.

Công ty CP Asia Life chỉ mới hỗ trợ khoảng 10 hộ dân trồng gừng nhưng hiện chỉ mới xuống giống

Trước đó, sau khi xảy ra lùm xùm về kẹo rau củ Kera, liên quan đến Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục, TikToker Phan Bảo Long đã khẳng định Công ty CP Asia Life "có vùng nguyên liệu tại xã Yang Mao". Thậm chí, TikToker Phan Bảo Long còn được người của Công ty CP Asia Life dẫn vào Yang Mao để xác thực vùng nguyên liệu.

TikToker Phan Bảo Long khảo sát "vùng nguyên liệu" của Công ty CP Asia Life

Theo ông Phụng, diện tích bà con được Công ty CP Asia Life hỗ trợ trồng gừng khoảng 4 - 5 ha.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life, trực tiếp làm việc, khảo sát, hỗ trợ bà con. Khi hỗ trợ giống, phân bón cho bà con trồng gừng, đại diện Công ty CP Asia Life nói nếu không có đầu ra thì công ty sẽ hỗ trợ, đảm bảo.

Tuy nhiên, hiện Công ty CP Asia Life đang bị điều tra, ông Nguyễn Phong bị bắt tạm giam nên bà con tham gia trồng gừng rất lo lắng.

"Họ đến hỗ trợ bà con hồi tháng 2-2025. Hiện tại, nhiều bà con đã xuống giống trồng gừng và rất lo lắng vì mai mốt không biết tìm đầu ra ở đâu" - ông Phụng nói.

Còn theo ông Võ Tấn Trực, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Krông Bông, ngày 6-3, người của công ty trên có liên hệ, nhờ địa phương hỗ trợ về mặt pháp lý để triển khai trồng nghệ và các loại đậu.

Đại diện Công ty CP Asia Life cũng hẹn hôm 7-3 sẽ xuống huyện Krông Bông để nhờ cán bộ dẫn đi khảo sát thổ nhưỡng, tìm vùng trồng.

"Khi doanh nghiệp đặt vấn đề nhờ hỗ trợ khảo sát thì địa phương sẵn sàng hỗ trợ. Tuy nhiên, cuối cùng phía công ty không đến và không thông báo lý do" - ông Trực thông tin.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 bị can liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life, bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm"; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục - Chủ tịch HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs - là cổ đông, thành viên HĐQT) và Lê Thành Công (là cổ đông, thành viên HĐQT) cùng thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, đều bị khởi tố cùng tội "Lừa dối khách hàng".