Sự thật việc người phụ nữ báo tin mất nhiều vàng

Chiều 27-1, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với bà Đ.T.H.Y (SN 1969; ngụ xã Long An, thị xã Tân Châu) về hành vi báo thông tin giả mất nhiều vàng và tiền.

Bà Đ.T.H.Y

Tài sản bà Y. báo bị mất trộm





Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 25-1, Công an xã Long An nhận được tin báo của bà Y. về việc nhà của bà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản, gồm: 7 chỉ vàng 24k, 10 chỉ vàng 18k và 2 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Long An đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Tân Châu tiến hành điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc.

Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của "bị hại" có nhiều nghi vấn nên cơ quan công an xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định bà Y. báo tin giả. Qua đấu tranh, khai thác thì bà Y. thừa nhận việc kinh doanh mua bán không được thuận lợi nên bà vay mượn nợ nhưng không có khả năng chi trả.

Do đó, bà Y. đã giấu số vàng và tiền nêu trên ở trong tủ đựng đồ gia dụng, mục đích là đem đi bán rồi trả nợ. Sợ người nhà phát hiện và la mắng nên bà Y. đã báo tin giả đến cơ quan công an là mình bị mất trộm.