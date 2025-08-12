Ngày 12-8, tại TP HCM, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thuộc Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo Phát triển ngành sữa Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì.

Theo dự thảo Chiến lược phát triển ngành sữa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quan điểm nổi bật là đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi bò sữa, nâng cao tỉ lệ sản phẩm nội địa, giảm dần sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, mức tiêu thụ bình quân sữa và sản phẩm sữa đạt khoảng 40 lít/người/năm từ mức 16-18 lít/người/năm hiện tại và sữa tươi nguyên liệu trong nước đáp ứng khoảng 70% - 72% nhu cầu của ngành chế biến sữa trong nước từ mức 40% hiện tại.

Hiện nay Việt Nam chỉ mởi tự chủ được 40% nguyên liệu

Tuy nhiên, PGS.TS Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) cho rằng mục tiêu này "chưa hợp lý và thiếu khả thi".

Theo Chủ tịch VDA, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 1 tỉ USD sữa phần lớn là sữa bột và một số sản phẩm Việt Nam không sản xuất được (như đạm whey, sữa bột gầy, …) để sản xuất sữa bột công thức và phục vụ ngành công nghiệp bánh kẹo, kem,…

Ông Trung đồng ý với việc phát triển nguồn sữa tươi trong nước nhưng cần phải đa dạng nguồn cung.

Chủ tịch VDA cũng kiến nghị cần sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn các sản phẩm sữa theo hướng cập nhật và hài hòa với các tiêu chuẩn mới của tổ chức quốc tế.

Cần định nghĩa lại khái niệm sữa tươi

Ông Trung dẫn chứng tên gọi "sữa tươi tiệt trùng" là không phù hợp bởi sản phẩm đã được xử lý ở nhiệt độ 130 độ C đến 140 độ C, tương tự như miếng thịt đã luộc thì không thể gọi là "tươi" được.

Sữa tươi chỉ được dùng cho sữa thanh trùng, xử lý nhiệt độ dưới 70 độ C.

Phản hồi về góp ý trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh việc giảm dần sự phụ thuộc vào sản phẩm sữa nhập khẩu là một quan điểm nhất quán trên tinh thần tự chủ, tự cường trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, nông nghiệp còn là lợi thế của Việt Nam.

Thứ trưởng ước tính, để nuôi 2 triệu con bò sữa (từ mức 400.000 con hiện tại) chỉ cần khoảng 100.000 ha đất tập trung, và việc tìm kiếm diện tích đất này không quá khó.

Về các quy chuẩn, tiêu chuẩn sản phẩm sữa, ông thống nhất sẽ sửa đổi sớm bởi nhiều quy định đã lạc hậu và có nhiều điểm chưa thật sự khoa học.

Khuyến khích tiêu dùng sữa tươi Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học cũng nêu vấn đề cần làm rõ khái niệm về sữa tươi cũng như các sản phẩm sữa để khuyến khích tiêu dùng sữa tươi, đặc biệt là chương trình sữa học đường, từ đó hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu trong nước. Thời gian gần đây, việc phát triển đàn bò sữa trong nước chậm lại, trong đó có nguyên nhân các doanh nghiệp ưu tiên sữa nhập khẩu do có giá rẻ hơn.



