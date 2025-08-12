HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

"Sữa tươi tiệt trùng" xử lý nhiệt tới 140 độ C, sao còn gọi là tươi?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Cần có cơ chế hỗ trợ tiêu thụ sữa tươi để hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu trong nước, trong đó có việc định nghĩa lại các khái niệm

Ngày 12-8, tại TP HCM, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thuộc Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo Phát triển ngành sữa Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì. 

Theo dự thảo Chiến lược phát triển ngành sữa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quan điểm nổi bật là đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi bò sữa, nâng cao tỉ lệ sản phẩm nội địa, giảm dần sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, mức tiêu thụ bình quân sữa và sản phẩm sữa đạt khoảng 40 lít/người/năm từ mức 16-18 lít/người/năm hiện tại và sữa tươi nguyên liệu trong nước đáp ứng khoảng 70% - 72% nhu cầu của ngành chế biến sữa trong nước từ mức 40% hiện tại.

"Sữa tươi tiệt trùng" xử lý nhiệt tới 140 độ C, sao còn gọi là tươi?- Ảnh 1.

Hiện nay Việt Nam chỉ mởi tự chủ được 40% nguyên liệu

Tuy nhiên, PGS.TS Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) cho rằng mục tiêu này "chưa hợp lý và thiếu khả thi".

Theo Chủ tịch VDA, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 1 tỉ USD sữa phần lớn là sữa bột và một số sản phẩm Việt Nam không sản xuất được (như đạm whey, sữa bột gầy, …) để sản xuất sữa bột công thức và phục vụ ngành công nghiệp bánh kẹo, kem,…

Ông Trung đồng ý với việc phát triển nguồn sữa tươi trong nước nhưng cần phải đa dạng nguồn cung.

Chủ tịch VDA cũng kiến nghị cần sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn các sản phẩm sữa theo hướng cập nhật và hài hòa với các tiêu chuẩn mới của tổ chức quốc tế.

"Sữa tươi tiệt trùng" xử lý nhiệt tới 140 độ C, sao còn gọi là tươi?- Ảnh 2.

Cần định nghĩa lại khái niệm sữa tươi

Ông Trung dẫn chứng tên gọi "sữa tươi tiệt trùng" là không phù hợp bởi sản phẩm đã được xử lý ở nhiệt độ 130 độ C đến 140 độ C, tương tự như miếng thịt đã luộc thì không thể gọi là "tươi" được.

Sữa tươi chỉ được dùng cho sữa thanh trùng, xử lý nhiệt độ dưới 70 độ C.

Phản hồi về góp ý trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh việc giảm dần sự phụ thuộc vào sản phẩm sữa nhập khẩu là một quan điểm nhất quán trên tinh thần tự chủ, tự cường trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, nông nghiệp còn là lợi thế của Việt Nam.

Thứ trưởng ước tính, để nuôi 2 triệu con bò sữa (từ mức 400.000 con hiện tại) chỉ cần khoảng 100.000 ha đất tập trung, và việc tìm kiếm diện tích đất này không quá khó.

Về các quy chuẩn, tiêu chuẩn sản phẩm sữa, ông thống nhất sẽ sửa đổi sớm bởi nhiều quy định đã lạc hậu và có nhiều điểm chưa thật sự khoa học.

Khuyến khích tiêu dùng sữa tươi

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học cũng nêu vấn đề cần làm rõ khái niệm về sữa tươi cũng như các sản phẩm sữa để khuyến khích tiêu dùng sữa tươi, đặc biệt là chương trình sữa học đường, từ đó hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu trong nước.

Thời gian gần đây, việc phát triển đàn bò sữa trong nước chậm lại, trong đó có nguyên nhân các doanh nghiệp ưu tiên sữa nhập khẩu do có giá rẻ hơn.


Tin liên quan

Kiếm cả trăm tỉ đồng nhờ bán đồ ăn, trà sữa, hàng miễn thuế...

Kiếm cả trăm tỉ đồng nhờ bán đồ ăn, trà sữa, hàng miễn thuế...

(NLĐO)- Khi ngành hàng không tăng trưởng mạnh mẽ, lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh ăn uống, suất ăn tại sân bay cũng tăng vọt.

Việt Nam chi 2,55 tỉ USD nhập thịt, sữa

Riêng thịt heo, Việt Nam nhập khẩu 34.500 tấn, trị giá 92,33 triệu USD, giảm 0,3% về lượng nhưng tăng 0,5% về trị giá so với quý I/2025.

Nhìn thẳng vấn đề sữa giả, thuốc giả

Ai cũng có thể phẫn nộ trước thuốc giả, sữa giả nhưng liệu chúng ta đã chung tay hành động để khắc phục hay chưa?

sữa tươi tiệt trùng giảm nhập khẩu sữa mở rộng đàn bò sữa sữa tươi tiệt trùng không còn tươi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo