Subaru hoãn vô thời hạn dự án xe điện

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đà tiêu thụ xe điện trên toàn cầu đang sụt giảm mạnh mẽ, buộc hãng xe Nhật Bản phải nhanh chóng chuyển dịch nguồn lực sang các dòng xe hybrid và xe chạy xăng truyền thống.

Theo tờ Nikkei Asia, sự thay đổi đột ngột này bắt nguồn từ những áp lực to lớn tại Bắc Mỹ - thị trường chiếm tới hơn 70% tổng lượng xe tiêu thụ của Subaru. Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt các chính sách ưu đãi thuế đối với xe điện đã giáng một đòn nặng nề vào bức tranh tài chính của hãng. Kết thúc năm tài chính vừa qua, Subaru đã ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 57,8 tỉ yen (tương đương 364 triệu USD) trong mảng xe điện. Chủ tịch Subaru Atsushi Osaki thừa nhận tốc độ phổ cập xe điện tại Mỹ đã chậm lại đáng kể và hãng cần phải theo dõi kỹ lưỡng thị trường trước khi đưa ra bất kỳ mốc thời gian mới nào.

Subaru vừa thông báo hoãn vô thời hạn kế hoạch ra mắt các dòng xe điện tự phát triển vốn được ấn định vào năm 2028. Ảnh: NIKKEI ASIA

Hệ quả trực tiếp của bước lùi này là sự thu hẹp và thay đổi toàn diện về công năng hạ tầng sản xuất. Tổ hợp nhà máy Oizumi tại tỉnh Gunma - Nhật Bản, vốn được quy hoạch để trở thành nơi sản xuất xe điện từ năm 2027, sẽ được chuyển sang dây chuyền lắp ráp xe chạy xăng. Đồng thời, mục tiêu đầy tham vọng là đạt 50% doanh số toàn cầu từ xe điện vào năm 2030, cũng như dự án xây dựng nhà máy pin trị giá hàng tỉ USD với Panasonic Energy nhiều khả năng sẽ bị đóng băng.

Giới chuyên môn đánh giá động thái dừng "đốt tiền" vào dự án xe điện độc lập cho thấy ban lãnh đạo Subaru đã nhận ra đây là một canh bạc rủi ro cao ở thời điểm hiện tại. Thay vào đó, hãng chọn chiến lược "đứng trên vai người khổng lồ", tiếp tục duy trì liên minh với Toyota để chia sẻ gánh nặng chi phí nghiên cứu và phát triển. Việc dồn vốn vào phân khúc hybrid giúp Subaru giải quyết bài toán doanh số ngay lập tức, đáp ứng đúng tâm lý của những người tiêu dùng thực tế còn e ngại về giá thành và hạ tầng trạm sạc.

Tất nhiên, việc trì hoãn này không phải là không có rủi ro. Subaru có thể phải đối mặt với nguy cơ chậm nhịp khi thị trường xe điện toàn cầu bước vào giai đoạn bão hòa về chi phí sản xuất và các tiêu chuẩn khí thải tại châu Âu ngày càng siết chặt vào cuối thập kỷ. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, bước đi này sẽ giúp Subaru giữ vững biên lợi nhuận và chờ đợi một thời điểm thuận lợi hơn.



