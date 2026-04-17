Sức hút bền vững của Việt Nam

Hơn 120 lãnh đạo từ 52 tập đoàn hàng đầu Mỹ đang có chuyến làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và quan hệ đối tác dài hạn.

Điểm sáng thu hút sự chú ý đặc biệt

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp (DN) Mỹ do ông Brian McFeeters - nguyên Đại sứ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) - dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, đại diện cộng đồng DN Mỹ đánh giá cao tiềm năng và môi trường đầu tư của Việt Nam, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung cụ thể liên quan lĩnh vực năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, tài chính, y tế, nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Trong đó, nổi bật là các đề xuất về phát triển thị trường LNG, điện khí, năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), cũng như hoàn thiện khung khổ chính sách đối với các lĩnh vực công nghệ, chuỗi cung ứng và kinh tế số.

Về định hướng hợp tác, Bộ Công Thương nêu rõ các trụ cột ưu tiên gồm: bảo đảm an ninh năng lượng với vai trò của LNG và năng lượng tái tạo; phát triển công nghiệp công nghệ cao và hạ tầng số; thúc đẩy thương mại điện tử, logistics và nền kinh tế số; tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, tiêu chuẩn và quản lý thị trường.

Các tập đoàn của Mỹ làm việc tại Bộ Công Thương. Ảnh: LÊ THÚY

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Việt Nam nhất quán coi Mỹ là đối tác kinh tế - thương mại chiến lược hàng đầu. Việt Nam kiên định duy trì môi trường chính trị - xã hội ổn định, đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo của chính sách, qua đó tạo lập môi trường thuận lợi, tin cậy cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

"Chính phủ Việt Nam coi cộng đồng DN Mỹ là đối tác quan trọng, lâu dài và tin cậy; cam kết duy trì cơ chế đối thoại chính sách cởi mở, thực chất, đồng hành với DN, hướng tới quan hệ kinh tế - thương mại cân bằng, bền vững và cùng có lợi" - Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng Việt Nam - Mỹ có thể đẩy mạnh hợp tác để phát triển nhiên liệu sinh học. Cụ thể, hiện tại và ít nhất trong khoảng 1 năm tới, E100 cần nhập khẩu để đáp ứng phối trộn xăng E5, E10 khoảng 75.000 m3/tháng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết Mỹ là một trong những nhà cung cấp ethanol lớn trên thế giới. Do vậy, Việt Nam có thể tăng cường hợp tác, đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu cũng như các sản phẩm ethanol thành phẩm để phát triển ngành nhiên liệu sinh học, đồng thời góp phần giảm thâm hụt thương mại với thị trường này.

Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trong khuôn khổ chuyến thăm, các đại diện DN Mỹ cũng đưa ra thông điệp rất rõ ràng. Các tập đoàn đánh giá rất cao tiềm năng và quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ. Mục tiêu đạt được tốc độ tăng trưởng 2 con số cũng như những cam kết quyết liệt về chuyển đổi số là những điểm sáng thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư.

Đại diện Amazon khuyến nghị Việt Nam cần tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc luân chuyển dữ liệu và phát triển các công nghệ mới, như điện toán đám mây (Cloud) và internet vạn vật (IoT). Amazon đang tích cực chuẩn bị cung cấp kết nối internet vệ tinh thông qua dự án Kuiper để hỗ trợ chuyển đổi số trên toàn quốc. Trong khi đó, đại diện Cisco cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển đến năm 2045, nhất là trong các lĩnh vực chính sách liên quan đến công nghệ cao.

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các DN Mỹ đặt nhiều kỳ vọng vào việc hoàn thiện pháp lý để thu hút dòng vốn quốc tế của Việt Nam. Đại diện một số DN nhấn mạnh mục tiêu đưa Việt Nam vào danh sách thị trường mới nổi của MSCI. Để đạt được điều này, các DN đề xuất Việt Nam xem xét lại mức giới hạn sở hữu nước ngoài và đa dạng hóa các công cụ huy động vốn như quỹ hưu trí, quỹ tín thác bất động sản.

Các DN cũng nhấn mạnh tới vấn đề số hóa hạ tầng giao thông đô thị, mong muốn hợp tác phát triển các trung tâm tài chính quốc tế và các lĩnh vực mới; hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số trong lĩnh vực chứng khoán và triển khai cơ chế bù trừ trung tâm để củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Niềm tin dài hạn vẫn bền vững

Không chỉ DN Mỹ, các nhà đầu tư châu Âu cũng bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Báo cáo Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý I/2026 do Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố cho thấy BCI đạt 72,7 điểm, dù giảm so với mức đỉnh 80 điểm của quý trước nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình 4 năm qua. Đáng chú ý, có tới 93% lãnh đạo DN châu Âu sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư.

Theo EuroCham, mức giảm của BCI phản ánh tâm lý thận trọng trước căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới. Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham, ví von nền kinh tế toàn cầu như hành trình qua "vùng biển động", khi xung đột Trung Đông gây áp lực lên giá năng lượng và chuỗi cung ứng. Tuy vậy, trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn được xem là "điểm neo an toàn" nhờ nền tảng kinh tế ổn định.

Báo cáo nêu trên cho thấy 77% DN châu Âu tại Việt Nam vẫn duy trì hoặc tăng doanh thu trong năm 2025, trong đó 40% tăng trưởng. Tuy vậy, rủi ro đang chuyển dịch từ đứt gãy thương mại sang áp lực chi phí và biến động kinh tế. Có tới 75% DN lo ngại về giá năng lượng, 61% lo chi phí vận hành và 55% lo nhu cầu tiêu dùng suy giảm.

Dù vậy, niềm tin dài hạn của các DN vẫn bền vững. Một số lĩnh vực như nông nghiệp - thực phẩm, du lịch - khách sạn ghi nhận tỉ lệ sẵn sàng giới thiệu đạt 100%. Theo ông Jaspaert, tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt 7,83% cùng định hướng phát triển kinh tế tư nhân là nền tảng quan trọng để Việt Nam thu hút đầu tư dài hạn.

Theo số liệu của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31-3 - bao gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần - đạt 15,2 tỉ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện trong 3 tháng đầu năm cũng đạt tới 5,41 tỉ USD, tăng 9,1% và là mức cao nhất của quý I trong 5 năm qua.

Đáng chú ý, TP HCM tiếp tục là địa phương thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt với dòng vốn đăng ký và cam kết vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC). PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, cho biết dù mới ra mắt và đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng pháp lý nhưng trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư. Tổng vốn đăng ký và cam kết hiện đã lên tới khoảng 19,1 tỉ USD.

Theo ông Huân, chiến lược phát triển của VIFC-HCMC gắn với tư duy "đứng trên vai người khổng lồ", thông qua hợp tác với các trung tâm và định chế tài chính hàng đầu thế giới như Sở Giao dịch Chứng khoán London (Anh) hay sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ). Qua đó, trung tâm kỳ vọng tận dụng công nghệ, thị trường và nguồn vốn từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh và châu Âu để mở rộng kết nối quốc tế.

Tại Diễn đàn DN Slovakia - Việt Nam vừa diễn ra, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh cho biết thành phố đang tập trung nguồn lực xây dựng VIFC-HCMC không chỉ là điểm đến của dòng vốn mà còn là nền tảng kết nối các quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế, fintech, bảo hiểm, dữ liệu tài chính và các trung tâm giao dịch xuyên biên giới giữa châu Âu với ASEAN.

Cơ hội nâng tầm ngành bán dẫn Việt Nam Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu - Ngân hàng UOB (Singapore), đánh giá Việt Nam đang sở hữu nền tảng vững chắc trong lĩnh vực điện tử và bán dẫn, tạo tiền đề để tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Hiện Việt Nam đứng thứ 8 thế giới về xuất khẩu sản phẩm điện tử và thu hút hơn 170 dự án bán dẫn có vốn đầu tư nước ngoài. Các dự án này chủ yếu tập trung ở khâu thiết kế chip, đóng gói và kiểm định... - những mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành. "Những lợi thế này mở ra cơ hội để Việt Nam tiến lên các phân khúc cao hơn, như đóng gói - kiểm định tiên tiến (OSAT), sản xuất linh kiện điện tử chính xác, vật liệu và thiết bị phục vụ ngành, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong sản xuất, logistics" - ông Suan Teck Kin phân tích. Tuy vậy, chuyên gia UOB cho rằng chặng đường phía trước sẽ phụ thuộc nhiều vào chất lượng phát triển hệ sinh thái. "So với quá trình kéo dài hàng chục năm của Penang (Malaysia) để trở thành trung tâm bán dẫn, Việt Nam cần tập trung nâng cao kỹ năng lao động, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ và gia tăng khả năng giữ lại giá trị trong nước, thay vì chỉ dựa vào vốn FDI ở khâu lắp ráp" - ông Suan Teck Kin gợi ý.



