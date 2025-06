Sức hút của âm nhạc cộng đồng

"Cho con là người Việt Nam" với hơn 1.300 người tham gia diễn xuất trở thành dấu son đặc biệt trong mùa lễ 30-4 vừa qua. Sản phẩm nhằm góp phần lan tỏa thông điệp tự hào dân tộc và được khán giả nhiệt liệt chào đón, nhất là khi ra mắt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Âm nhạc nhân văn

MV "Cho con là người Việt Nam" như một lời tri ân sâu sắc tới lịch sử hào hùng của dân tộc và gửi gắm khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam. Tác phẩm không chỉ thể hiện tình yêu đối với quê hương, mà còn là lời khích lệ tới thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống, thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

"Cho con là người Việt Nam" do nhạc sĩ Trương Quý Hải sáng tác, nằm trong bản trường ca Người Việt Nam. Tác phẩm được nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng làm mới lại với phần phối khí kết hợp giữa giao hưởng, rap và nhạc cụ dân tộc đàn tranh và sáo trúc. Tùng Dương là ca sĩ thể hiện ca khúc này cùng sự tham gia của Rapper Manbo - Quý quân (hạng 3) Rap Việt 2024, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á Hậu Du lịch Việt Nam Phạm Hoàng Thu Uyên.

Với sự góp mặt của rapper truyền cảm hứng Double2T, nghệ sĩ nhí Xệ Xệ, "Bay không ngần ngại" là dự án hướng đến mục tiêu lan tỏa trong tuổi trẻ tinh thần bứt phá giới hạn, bước ra khỏi vùng an toàn để sống trọn với đam mê, sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ qua nhiều mẩu chuyện cảm động về sự tử tế, tình yêu thương dành cho gia đình và những người xung quanh.

Ca sĩ Đồng Lan góp mặt trong dự án âm nhạc toàn cầu "Could you lend me a smile" (Ai cho tôi mượn một nụ cười) do nghệ sĩ Miist khởi xướng. "Could you lend me a smile" quy tụ hơn 60 nghệ sĩ trên toàn cầu, trong đó có nhiều nghệ sĩ từng đoạt hoặc được đề cử giải Grammy.

Ca khúc phát hành đồng thời bằng 15 ngôn ngữ trên toàn thế giới, nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn về sự đồng cảm và kết nối con người trong thời đại nỗi cô đơn đang trở thành một đại dịch thầm lặng.

Miist là nghệ sĩ gốc Hoa đầu tiên có ca khúc lọt vào top 25 Billboard AC tại Mỹ. Với hành trình sống sót qua biến cố bị bỏ rơi từ nhỏ và vượt qua ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 28, Miist đã trở thành biểu tượng của nghị lực và cảm hứng. Cô là đại sứ cho tổ chức Teen cancer America và sáng lập Smile project - mạng lưới nghệ sĩ toàn cầu hướng đến chữa lành bằng âm nhạc.

Đồng Lan cũng đang chuẩn bị ra mắt một ca khúc mới trong tháng 6-2025, nằm trong chuỗi dự án "Redmoon - Love for women" nhằm lan tỏa thông điệp yêu thương và giúp phụ nữ học cách yêu bản thân, sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Ca khúc mang tên "NAKYE DNKYE" (Nếu anh không yêu em để người khác yêu em) do chính cô sáng tác, đồng sản xuất và thể hiện. Sản phẩm kết hợp cùng một rapper trẻ triển vọng, sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Mới đây, ca sĩ Hà Anh Tuấn trở thành đại sứ cho Chiến dịch Truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV". Ca khúc chủ đề của chiến dịch "Một lời hứa" (do Hứa Kim Tuyền sáng tác, Hà Anh Tuấn thể hiện) gợi nhắc mỗi người về tinh thần trách nhiệm cộng đồng, nơi sự quan tâm và sẻ chia được thể hiện qua hành động cụ thể, thiết thực, chứ không dừng lại ở lời nói.

Hà Anh Tuấn bày tỏ: "Là một nghệ sĩ, tôi luôn ý thức được vai trò của bản thân trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy những hành động tích cực vì cộng đồng. Tôi hy vọng có thể góp phần lan tỏa thông điệp phòng ngừa HPV, từ đó giảm thiểu gánh nặng mà virus nguy hiểm này gây ra".

Trước đó, Hà Anh Tuấn cũng là đại sứ của chiến dịch "Rừng Lặng" (The Voiceless Forest), do tổ chức Save Vietnam's Wildlife khởi xướng, với mục tiêu mỗi người có thể chung tay góp sức: từ chối sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã, lên tiếng khi thấy hành vi tiêu thụ động vật hoang dã, tẩy chay các nhà hàng kinh doanh trái phép và báo cáo các trường hợp vi phạm.

Ca sĩ Tùng Dương với dự án “Cho con là người Việt Nam” đầy ý nghĩa. (Ảnh: THANH CHÂU)

Như một cách chữa lành

Âm nhạc hướng về cộng đồng không được nhiều nghệ sĩ theo đuổi vì yếu tố phi lợi nhuận, thậm chí có tính thương mại thì cũng thấp. Bởi lẽ, những ca khúc hay dự án này khó có thể đem lên sân khấu biểu diễn. Dù vậy, nhiều nghệ sĩ vẫn thực hiện các sản phẩm âm nhạc cộng đồng như một cách chữa lành, lan tỏa những thông điệp tích cực đến với khán giả.

Âm nhạc cộng đồng có sức mạnh kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tích cực nên dễ được đông đảo khán giả chú ý, đón nhận. Điều rất đáng ghi nhận ở các nhạc sĩ đang tập trung thực hiện các dự án âm nhạc cộng đồng hiện nay là họ có sự đầu tư lớn nhưng không đặt nặng lợi nhuận, chỉ hướng đến việc phục vụ và tính lan tỏa.

Như việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành tiền tỉ để thực hiện dự án âm nhạc cho thiếu nhi - điều mà anh biết rằng sẽ khó mang lại lợi nhuận. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói: "Dự án mới này không đem lại lợi nhuận nhưng sẽ là "di sản" cho sự nghiệp của tôi. Điều lớn nhất tôi sẽ được nhận lại là những đóng góp cho âm nhạc thiếu nhi và tình cảm của khán giả".

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận từng có "Kỳ quan thứ 8", dự án âm nhạc phi lợi nhuận nhằm phục vụ cộng đồng nên anh không chỉ phát hành audio hay MV, mà đăng tải tất cả nhạc nền chất lượng cao lên toàn bộ các nền tảng âm nhạc trực tuyến để những ai yêu mến sẽ dễ dàng hát theo hoặc sử dụng tùy mục đích riêng. Ngoài ra, nhạc sĩ còn cho biết "tất cả lợi nhuận phát sinh từ những sản phẩm âm nhạc cộng đồng này sẽ được chuyển vào quỹ giúp đỡ những người nghèo bất hạnh" do chính anh lập ra.

Hai dự án âm nhạc mới của Double2T và Binz được đón nhận không chỉ bởi tính giải trí mà còn vì những đóng góp cho cộng đồng. Binz tung MV có tên gọi "Xuân Đan(g) đến bên em" với mục đích mang mùa xuân tươi vui đến với trẻ em cả nước.

Chiến dịch được thực hiện định kỳ hằng năm, bắt đầu từ tỉnh Gia Lai, quê hương của nam rapper. Binz cũng như SpaceSpeakers Group cũng xây dựng quỹ mổ tim trẻ em thông qua MV "Don't break my heart, Chuyến đi mơ ước"; giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn vì COVID-19…

Rapper Double2T ra mắt MV "Đánh cắp mặt trời" (cũng là tên dự án cộng đồng mà anh là đại sứ đầu tiên) giúp mang điện năng lượng mặt trời đến với các bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, các xóm nghèo chưa có điện do tổ chức Từ Thiện Thật thực hiện.

Double2T cho biết 100% doanh thu từ MV này được dùng để đóng góp cho chiến dịch và sẽ được công bố cụ thể như doanh thu tháng đầu tiên của sản phẩm "Chài Điếp Nọong" ra mắt trước đó.

Dù không chọn theo xu hướng thịnh hành nhằm thu hút khán giả, giữa thị trường nhạc Việt với những màu sắc âm nhạc sôi động, các dự án âm nhạc cộng đồng tồn tại như một nét độc đáo hiếm hoi, đáng quý, cho thấy sự dám dấn thân của nhiều nhạc sĩ - ca sĩ ở lối đi ít người lựa chọn. Hơn hết, giá trị của âm nhạc vì cộng đồng luôn có chỗ đứng trong lòng công chúng. Điều đó tạo nên những giá trị tốt đẹp, giữa những tranh cãi, ồn ào.

Từ trái tim sẽ dễ dàng đến trái tim Thực tế cho thấy những điều xuất phát từ trái tim sẽ dễ dàng đi đến trái tim, vì vậy những sản phẩm âm nhạc cộng đồng hầu như chinh phục được công chúng. Có thể kể như MV "Nấu ăn cho em" của Đen Vâu (Hương Linh góp giọng) được khán giả tán dương bởi ý nghĩa nhân văn của dự án. MV chọn bối cảnh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sá Tổng (Mường Chà, Điện Biên) - nơi Đen và fan cùng chung tay "xây một điểm trường, góp bữa ăn trưa cho các em có sức đi học tại điểm trường còn lại". Cuối MV, Đen cho biết sẽ dành tặng doanh thu từ lượt xem của bài hát này cho dự án từ thiện "xây trường và nuôi em".