Sức khỏe

Sức khỏe trao đổi chất - Mạng lưới liên kết của cơ thể bạn

Sức khỏe trao đổi chất không chỉ là cân nặng mà là sự cân bằng toàn diện từ dinh dưỡng, giấc ngủ đến vận động, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả và bền vững.

Sức khỏe trao đổi chất ngày càng trở thành chủ đề quan trọng trong các cuộc thảo luận về sức khỏe hiện đại. Hầu hết mọi người cho rằng trao đổi chất khỏe mạnh chỉ đơn thuần là việc kiểm soát cân nặng hoặc lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, ngoài khái niệm phổ biến đó, sức khỏe trao đổi chất còn là khả năng của cơ thể trong việc chuyển hóa thức ăn thành năng lượng một cách hiệu quả, đồng thời duy trì mức đường huyết, lipid và huyết áp tối ưu, và kiểm soát cân nặng mà không gây viêm mãn tính.

Một quá trình trao đổi chất khỏe mạnh không chỉ đạt được nhờ một thói quen duy nhất, mà là nhờ một mạng lưới liên kết phức tạp bao gồm cấu tạo cơ thể, sức khỏe đường ruột, hệ miễn dịch, sức khỏe làn da, giấc ngủ, vận động, hormone, và hệ thần kinh.

Tại châu Á, các bệnh lý chuyển hóa ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và quá trình trao đổi chất đang gia tăng do người châu Á có xu hướng có nguy cơ rối loạn chuyển hóa ở mức chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn so với người phương Tây. Khi quá trình đô thị hóa, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống ít vận động ngày càng trở nên phổ biến tại khu vực này, việc dành ưu tiên cho sức khỏe chuyển hóa từ sớm thông qua dinh dưỡng cân bằng và thói quen sinh hoạt lành mạnh là vô cùng quan trọng.

Nói cách khác, cải thiện sức khỏe chuyển hóa đòi hỏi phải từ bỏ các phương pháp tức thì và tập trung vào việc khôi phục sự cân bằng trên toàn bộ hệ thống. Dưới đây là một số cách để thực hiện điều đó:

Mẹo số 1: Thành phần cơ thể rất quan trọng

Quá trình trao đổi chất ít bị ảnh hưởng bởi trọng lượng cơ thể đơn thuần mà chủ yếu bởi thành phần cơ thể tổng thể. Tỷ lệ cơ bắp so với mỡ cho thấy bức tranh toàn diện hơn về sức khỏe trao đổi chất so với trọng lượng hoặc chỉ số BMI. Mô cơ hoạt động trao đổi chất mạnh mẽ, vì vậy việc có nhiều cơ bắp hơn đồng nghĩa với việc cơ thể sử dụng nhiều năng lượng hơn ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi.

Chất béo, một phần thiết yếu của sức khỏe trao đổi chất, đóng vai trò là nguồn năng lượng ổn định mà cơ thể dựa vào suốt cả ngày, đồng thời tạo nên màng bảo vệ và cấu trúc tế bào. Tuy nhiên, lượng mỡ dư thừa, đặc biệt là mỡ không lành mạnh xung quanh các cơ quan nội tạng, có thể phá vỡ cân bằng trao đổi chất và làm tăng tình trạng viêm nhiễm.

Các chất béo lành mạnh như axit béo omega-3 có trong cá béo, các loại hạt, quả hạch và dầu ô liu, khi được tiêu thụ với lượng cân bằng cùng với các chất dinh dưỡng khác sẽ tăng cường chức năng trao đổi chất.

Nghiên cứu đã chứng minh rằng axit béo omega-3 hỗ trợ xây dựng cơ bắp và phục hồi cơ bắp sau khi tập luyện, đồng thời thúc đẩy sản sinh năng lượng của cơ thể ở cấp độ tế bào. Bằng cách cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ quản lý cân nặng bền vững, omega-3 cũng giúp bảo tồn khối lượng và sức mạnh cơ bắp ở người lớn bị mất cơ do tuổi tác hoặc teo cơ.

Mẹo số 2: Điều chỉnh lượng đường trong máu

Lượng đường trong máu ổn định và tối ưu là yếu tố then chốt đối với sức khỏe trao đổi chất. Khi chúng ta ăn tinh bột, đường sẽ đi vào máu và kích hoạt insulin, giúp glucose di chuyển vào các tế bào để tạo năng lượng.

Việc thường xuyên tiêu thụ các loại tinh bột đơn giản như tinh bột tinh chế, ngũ cốc tinh chế và đường mà không có chất xơ, protein hoặc hoạt động thể chất có thể gây ra hiện tượng tăng đột biến lượng đường trong máu và giải phóng insulin liên tục, dần dần làm mất cân bằng trao đổi chất. Các bữa ăn lành mạnh với tinh bột có chỉ số đường huyết thấp, protein nạc, chất béo lành mạnh và chất xơ giúp cơ thể điều chỉnh năng lượng hiệu quả hơn.

Việc duy trì giờ ăn đều đặn và tránh ăn khuya cũng quan trọng không kém để điều chỉnh quá trình trao đổi chất phù hợp với đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể, giúp cải thiện độ nhạy insulin và khả năng sử dụng năng lượng.

Mẹo số 3: Sức khỏe đường ruột

Hệ vi sinh đường ruột, được ví như "bộ não thứ hai" của cơ thể, là một trong những yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua đối với sức khỏe trao đổi chất. Hàng nghìn tỷ vi sinh vật trong ruột tương tác với các cơ quan khác nhau, ảnh hưởng đến khả năng xử lý chất dinh dưỡng và hấp thụ calo từ thức ăn của cơ thể. Một hệ vi sinh đường ruột đa dạng và được nuôi dưỡng tốt góp phần vào chức năng trao đổi chất khỏe mạnh hơn, trong khi bất kỳ sự mất cân bằng nào cũng có thể ảnh hưởng đến việc điều hòa năng lượng và tích trữ chất béo.

Xây dựng sức khỏe đường ruột thông qua men vi sinh, thực phẩm giàu chất xơ và prebiotic, chế độ dinh dưỡng cân bằng và thói quen sinh hoạt lành mạnh là một quá trình dần dần. Theo thời gian, những thói quen này giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn, tăng cường chức năng miễn dịch, điều hòa viêm nhiễm và thúc đẩy sức khỏe trao đổi chất.

Mẹo số 4: Nghỉ ngơi và phục hồi

Giấc ngủ ngon và quản lý căng thẳng hiệu quả hỗ trợ hệ thần kinh và nội tiết tố hoạt động tốt, giúp duy trì cân bằng trao đổi chất bằng cách tác động đến nồng độ cortisol, độ nhạy insulin, hormone điều chỉnh sự thèm ăn, mức năng lượng và điều hòa đường huyết.

Làn da của bạn có thể tiết lộ điều gì về sức khỏe trao đổi chất?

Sức khỏe trao đổi chất hoạt động âm thầm, nhưng đôi khi tác động của nó có thể biểu hiện ra bên ngoài cơ thể - làn da. Mặc dù sức khỏe làn da không quyết định chức năng trao đổi chất, nhưng nó có thể phản ánh những mất cân bằng tiềm ẩn liên quan đến sức khỏe đường ruột, điều hòa đường huyết, thành phần cơ thể, giấc ngủ và căng thẳng.

Làn da "thủy tinh" hay làn da trong trẻo, rạng rỡ được nhiều người trong khu vực mong muốn bắt đầu từ việc nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Việc bổ sung đủ protein hỗ trợ quá trình phục hồi và tái tạo da, trong khi các loại trái cây và rau củ nhiều màu sắc cung cấp các chất dinh dưỡng giàu chất chống oxy hóa như vitamin A, C, E và các chất phytochemical giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa và hỗ trợ hình thành collagen.

Uống đủ nước và bổ sung đa dạng các loại thực phẩm lành mạnh giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Những chất dinh dưỡng này hỗ trợ chức năng trao đổi chất khỏe mạnh đồng thời tăng cường khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả và cung cấp chất dinh dưỡng cho các tế bào da.

Sức khỏe trao đổi chất tốt là sự cân bằng khi cơ thể dần điều chỉnh trên nhiều hệ thống khác nhau. Khi được thực hiện đều đặn, những lựa chọn nhỏ hàng ngày có thể tạo nền tảng cho chức năng trao đổi chất mạnh mẽ hơn, sức khỏe tổng thể được cải thiện và sức khỏe bền vững lâu dài.

Tác giả: Chuyên gia Vipada Sae-Lao, Giám Đốc Bộ phận Đào tạo dinh dưỡng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Herbalife

