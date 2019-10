Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo thu hồi 11 loại thuốc chứa hoạt chất Ranitidine do có chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) có nguy cơ gây ung thư ở hàm lượng vượt quá ngưỡng cho phép của quốc tế. Ranitidine là thành phần chính trong các thuốc trị bệnh đường tiêu hoá như loét tá tràng cấp tính, loét dạ dày, trào ngược dạ dày, thực quản, loét tá tràng do thuốc...



Một trong số những loại thuốc bị yêu cầu thu hồi vì nghi chứa tạp chất gây ung thư vượt ngưỡng

Theo đó, có 11 loại thuốc có thành phần Ranitidine phải thu hồi bao gồm: thuốc Aciloc 150 và thuốc Aciloc 300 (do Công ty Cadila Pharmaceuticals Ltd., Ấn Độ sản xuất); thuốc Apo-Ranitidine 150mg (Công ty Apotex Inc., Canada sản xuất); Zantac Tablets (Glaxo Wellcome S.A- Tây Ban Nha); thuốc Zantac Injection (của Công GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Italy); thuốc Ratylno-150 (của Công ty Micro Labs Ltd, Ấn Độ); thuốc Hyzan Tablet 150mg (của Xepa - Soul Pattinson, Malaysia); thuốc Neoceptin R-150 Tablet 150mg (của Beximco Pharmaceuticals Ltd, Bangladesh); thuốc Vesyca film coated tablet 150mg (của Y.S.P. Industries, Malaysia); thuốc Xanidine Tablet 150mg (của Berlin Pharmaceutical Industry Co. Ltd., Thái Lan); thuốc Zantac Syrup 150mg/10ml ( của Aspen Bad Oldesloe GmbH- Đức và Glaxo Wellcome Operations - Mỹ).

Thuốc được chỉ định cho bệnh nhân loét tá tràng, loét dạ dày... bị yêu cầu thu hồi

Trước đó, cơ quan Khoa học y tế Singapore (HSA), Cơ quan quản lý dược phẩm Thụy Sĩ (Swissmedic) cũng đã thu hồi 11 thuốc trên.

Các thuốc Việt Nam thu hồi đều được sản xuất tại Ấn Độ, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Thái Lan, Malaysia... có hàm lượng Ranitidine 150 mg/10ml, 150 mg/25 ml và loại 150 mg.

Danh sách 11 thuốc đang được Bộ Y tế yêu cầu thu hồi

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu trong vòng 1 tháng, các công ty phải gửi báo cáo về Cục, bao gồm số lượng nhập khẩu, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc. Các sở y tế thông báo việc thu hồi thuốc cho các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc; trên trang thông tin của sở...

Theo một số dược sĩ kinh doanh dược phẩm, những loại thuốc nói trên không được bán phổ biến trên thị trường, thậm chí một số loại thuốc trị dạ dày, đại tràng... nằm trong nhóm thuốc nói trên mấy năm nay đã không được phân phối và bán ở hiệu thuốc.

Trong khi đó, một số bác sĩ chuyên khoa tiêu hoá ở một bệnh viện tuyến trung ương cũng cho biết trên thị trường có rất loại nhiều thuốc điều trị bệnh đường tiêu hoá. Hoạt chất Ranitidine thường là nhóm thuốc thế hệ cũ và với 11 loại thuốc nói trên nhiều năm nay bác sĩ đã không sử dụng hoặc rất ít được sử dụng điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ này cũng cho biết các thuốc được sử dụng hiện nay trong điều trị các bệnh đường tiêu hoá hầu hết là thuốc thế hệ mới.